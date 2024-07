Los Pumitas le ganaron otra vez a Sudáfrica y van por el 5° puesto en el Mundial Juvenil

Con un buen inicio, Los Pumitas se le plantaron una vez más ante Sudáfrica en el Mundial M20 y se quedaron con la victoria por 34-24. Ahora, buscará quedarse con el 5° puesto en el torneo frente a Australia o Gales.

Sobre los 6m abrieron el marcador con un penal del platense Santino Di Lucca (3-0). Los Juniors Sprinboks estaban con otra cabeza. Venían de perder contra la Argentina en la fase de grupos y no querían volver a caer en su casa. La defensa de los chicos argentinos fue muy buena en esos primeros minutos ante el dominio y la presión que ejercieron los sudafricanos. Sobre los 16m y luego de un sostenido dominio local llegó el empate, con un penal de Sefoor (3-3).

A los 19m, Los Pumitas sorprendieron y pasaron a ganar otra vez, robaron un line y pasaron al frente con un maul que resolvió muy bien Greising Revol, el tryman del equipo. Argentina estaba 10-3 casi sin tener la pelota.

El equipo de Álvaro Galindo aprovechaba todo lo que tenía a su favor. Con un penal desde su campo, la obtención fue prolija en el line y luego de un maul demoledor volvió a facturar, con el capitán Efraín Elías desprendiéndose de esa formación (17-3).

De salida Sudáfrica descontó en la primera falla argentina. Julius aprovechó una jugada que se generó en una pérdida de posesión de Galván y se puso (17-10). Sobre el cierre de la etapa, el equipo argentino logró una contra espectacular que terminó con un try de película que apoyó Pérez Pardo, luego de varios pases por todo el ancho de la cancha. Con el 24 a 10 parcial, el equipo terminaba una etapa de pura contundencia, solvencia defensiva y gran oportunismo.

En la reanudación descontó el equipo local, con dos buenas secuencias del maul que finalizaron con la conquista de Mahashe (24-17). El partido seguía en la misma tónica, con los sudafricanos que trataban de someter con su potencia física y Los Pumitas respondiendo bien en su defensa.

El equipo argentino seguía muy metido en el partido. Concentrados en lo que tenían que hacer y con unas formaciones fijas muy consistentes. Allí hacían la diferencia, además de mostrar grandes opciones cuando jugaron de manos.

Sin embargo, algunos fallos arbitrales fueron metiendo al equipo argentino en su campo. Los Pumitas todavía resolvían bien a puro tackle. Y cuando tuvieron su chance otra vez la volvieron a aprovechar con la conquista de Silva sobre la bandera (31-17).

Los Pumitas tenían puntos muy altos adentro de la cancha. Fernández Oliveira robaba varios lines, el capitán Elías con su porte físico y manejo de las situaciones, Elizalde desde el fondo. Sería muy injusto nombrar individualmente lo que hicieron en lo colectivo con otra gran muestra de juego bien planificado y ejecutado colectivamente.

Para colmo, Elizalde, sobre los 32m, aumentó con un penal (34-17) y en el cierre le anularon un try bárbaro a Silva por un presunto pase forwards en la acción previa. Sudáfrica descontó con try de Julius (34-24) para poner algo de paño frío a un desconectado equipo local.

Así se fue el partido y volvieron a ganar Los Pumitas. Ahora, el vienes 19 deberán enfrentar a Gales o Australia en un duelo en el que intentarán conseguir el quinto puesto del Mundial Juvenil.

Las formaciones:

ARGENTINA: 1- Diego Correa, 2- Juan Greising Revol, 3- Gael Galván, 4- Efraín Elías (C), 5- Álvaro García Iandolino, 6- Juan Penoucos, 7- Santos Fernández de Oliveira, 8- Juan Pedro Bernasconi, 9- Jerónimo Llorens, 10- Santino Di Lucca, 11- Gregorio Pérez Pardo, 12- Felipe Ledesma, 13- Tomás Bocco, 14- Timoteo Silva, 15- Benjamín Elizalde.

Suplentes: 16- Juan Manuel Vivas, 17- Joaquín Yakiche, 18- Marcos Camerlinckx, 19- Felipe Bruno, 20- Julián Rossi, 21- Agustín Sarelli, 22- Tomás Di Biase, 23- Tomás Medina.

SUDÁFRICA: 1- Ruan Swart, 2- Ethan Bester, 3- Zachary Porthen (C), 4- Thomas Dyer, 5- Jaco Grobbelaar, 6- Sibabalwe Mahashe, 7- JF van Heerden, 8- Tiaan Jacobs, 9- Asad Moos, 10- Tyloor Sefoor, 11- Litelihle Bester, 12- Phillip-Albert van Niekerk, 13- Jurenzo Julius, 14- Joel Leotlela, 15- Michail Damon.

Suplentes: 16. Juan Smal, 17. Liyema Ntshanga, 18. Casper Badenhorst, 19. Bathobele Hlekani, 20. Divan Fuller, 21. Hassiem Pead, 22. Bruce Sherwood, 23. Ezekiel Ngobeni.

Árbitro: Reuben Keane (Australia)

Estadio: DHL Stadium, Cape Town, Sudáfrica

Los Tantos:

PT: 6m, penal de Di Lucca (A); 16m, penal de Sefoor (S); 19m, try de Greising Revol convertido por Di Lucca (10-3); 25m, try de Elías convertido por Di Lucca (A); 27m, try de Julius convertido por Sefoor (S); 39, try de Pérez Pardo convertido por Di Lucca (A). Resultado parcial: Sudáfrica 10 vs. Argentina 24

ST: 3m, try de Mahashe convertido por Sefoor (S); 25m try de Silva convertido por Elizalde (A); 32m, penal de Elizalde (A); 36m, try de Julius convertido por Van Niekerk (S).