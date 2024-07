Nicolás Valentini acordó su incorporación a un grande de Italia: la millonaria oferta que le harán a Boca para liberarlo ahora

Nicolás Valentini surgió de la cantera del club

La novela de Nicolás Valentini y Boca Juniors parece haber llegado a un final, luego de que el zaguero central haya rechazado la oferta del club para renovar el contrato, que vence en diciembre próximo. Su postura lo llevó a perderse los Juegos Olímpicos de París 2024 y ahora hay una institución de Europa que concretó pasos muy importantes para quedarse con el defensor.

El periodista especializado en el mercado de pases, Fabrizio Romano, precisó que Valentini “será nuevo jugador de la Fiorentina en enero” y llegará con el pase en su poder después de terminar su vínculo con el Xeneize. “El contrato está sellado y la revisión médica seguirá el viernes por la mañana en Argentina”, precisó en una publicación realizada en su cuenta personal de X (antes Twitter).

Vale destacar, la entidad de Florencia suena en el radar del hombre de 23 años desde hace varias semanas y la operación ocurre después de que Nicolás Burdisso haya confirmado su alejamiento como manager de la Fiore. El futbolista no juega desde el triunfo ante Sportivo Trinidense por la Copa Sudamericana (al partido siguiente fue al banco contra Estudiantes de La Plata por la Copa de la Liga). No es citado por el entrenador, Diego Martínez, desde abril pasado, luego de que la directiva le transmitiera que no lo usara mas si no extiendía su vínculo.

Este acuerdo con la Fiorentina quedará cristalizado a partir del 1 de enero de 2025, pero el periodista, Martín Arévalo, contó que desde Florencia elevarán una oferta de USD 3.500.000 para anticipar su salida en este mercado de pases. Esta millonaria cifra es muy inferior a la cláusula de rescisión del ex Aldosivi de Mar del Plata, que oscila en los USD 10.000.000. De concretarse ese intento, el presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, deberá analizar si lo acepta como resarcimiento o elige rechazarlo, dejando a Nicolás Valentini sin rodaje oficial en lo que resta del año y perdiendo cualquier posibilidad de hacer caja con él.

El posteo del periodista Fabrizio Romano

Tiempo atrás, Riquelme se refirió a la situación del joven, que fue citado anteriormente por Lionel Scaloni en la selección argentina y jugó el Preolímpico bajo las órdenes de Mascherano. Frente a ese escenario, Román optó por una frase optimista: “Nosotros queríamos renovar, claro que sí. Lo hemos intentado. En lo que han hablado el Consejo de Fútbol y su representante han hecho todo lo posible para renovar y, de momento, no se pudo. Hay que tener esperanzas hasta diciembre”.

Según le confiaron a Infobae, el Consejo de Fútbol se mostró inflexible en su intención de no mejorarle la oferta de renovación que le hicieron al Vikingo, ya que sus pretensiones excedían, por caso, los números que acordó otra promesa de Selección Sub 23 como Cristian Medina (extendió vínculo hasta fines de 2027). Y la reciente confirmación desde Italia lo termina de alejar de las entrañas de La Bombonera.

Valentini estuvo en carpeta de la Lazio y el Inter de Milán, aunque el sitio Calcio Mercato informó en junio pasado que las tratativas quedaron en stand by y reapareció Fiorentina para quedarse con sus servicios. En su paso por Boca, anotó 2 goles en 47 partidos.

Si no logra destrabar su salida en esta ventana de transferencias, el juvenil surgido de las Inferiores del cuadro Azul y Oro llegará a su nuevo club con la temporada a mitad de camino y con posibilidad de jugar en la Conference League, torneo en el que el Violeta alcanzó la final en la última temporada (perdió con Olympiacos). De momento, sería compañero de los argentinos Lucas Martínez Quarta, Gino Infantino y Nicolás González.

Nicolás Valentini fue al banco de suplentes de la selección argentina en el amistoso ante Costa Rica

Nicolás Valentini formó parte de la prelista de 50 jugadores de Javier Mascherano para disputar los Juegos Olímpicos en Francia, pero su presencia estaba condicionada a la resolución de su conflicto en Boca. Así lo declaró el Jefecito en una entrevista para Infobae: “Está en la lista porque hay tiempo todavía para que se pueda definir de alguna otra manera”.

La falta de acuerdo precipitó su situación y no formó parte del corte final. En ese lugar de la cancha, irán Marco Di Césare (Racing Club), Nicolás Otamendi (Benfica de Portugal) y Bruno Amione (Santos Laguna de México).