Entrevista a Mascherano: el “rompecabezas” para los Juegos Olímpicos, los 5 jugadores de Boca que sigue y el récord que buscará en París

Javier Mascherano será el DT de la selección argentina en los Juegos Olímpicos (Alex Avila/Jam Media/Getty Images)

El 24 de julio, la selección argentina saldrá a la cancha del estadio Geoffroy-Guichard en Saint Étienne, Francia, para emprender una aventura con final incierto. Marruecos será su primer rival por el Grupo B (compartido con Irak y Ucrania) de los Juegos Olímpicos de París. Allí, Javier Mascherano se sentará en una de las butacas del banco de suplentes para admirar la obra que inició a planificar mucho tiempo atrás. En cuestión de días, deberá definir cuáles serán los 18 futbolistas que representarán al país en busca del tercer oro olímpico en fútbol en toda la historia. En 2004 y 2008, hubo un denominador común con el 2024: el Jefecito.

En un mano a mano con Infobae, Mascherano se metió de lleno en lo que será su trabajo artesanal para confeccionar el plantel. Hay una pregunta que revolotea en la cabeza de cualquier futbolero: ¿cuáles serán los tres mayores de 23 años? Se han mencionado como posibilidades a Emiliano Dibu Martínez, Nicolás Otamendi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y varios etcétera. En palabras del conductor, nada está confirmado: “Hay una realidad: los únicos con los que nosotros estamos seguros de que podemos contar es con los chicos que están en el fútbol argentino, porque los clubes están en condiciones de ceder a los jugadores. El resto de los chicos, ya sean mayores o menores, vamos hablando con cada uno de manera personal. También sabiendo cuál es la opinión de los clubes”.

El entrenador de la Sub 20 definió el armado del plantel como un “rompecabezas” por dos razones: “Los clubes no están obligados a darte a los jugadores y no tienen una fecha para dártelos”. Hasta el momento, la hoja de ruta ya está diseñada y, en charla con este medio, confirmó que hay una prelista de 50 jugadores, a la que tendrá que aplicar un corte definitivo más adelante.

La principal novedad de esa nómina extensa pasa por una figura de Boca Juniors, que reforzó al Xeneize en este mercado desde Unión y no registraba convocatorias en el pasado reciente: Kevin Zenón. “Están en la lista”, afirmó Mascherano sobre los casos de Zenón, Equi Fernández, Cristian Medina y Leandro Brey. De esta forma, podrían perderse la llave de 16avos de final de la Copa Sudamericana si el elenco nacional termina segundo en el Grupo D. Vale destacar, el encuentro de ida se dará en la semana del 17 de julio, a una semana del estreno en París, mientras que las revanchas tendrán lugar en la semana del 24 de julio: “Nuestro ideal es tratar de tener a la mayoría de los chicos entrenando con nosotros dos semanas antes del debut como mínimo”.

El ex jugador de River Plate y Barcelona, entre otros equipos, le dejó una puerta abierta a Nicolás Valentini, que figura entre las opciones para ir al Viejo Continente, a pesar de estar marginado en el plantel de la Ribera por no renovar el contrato que vence en diciembre próximo. Además, se refirió a la posibilidad de ser el primer argentino de la historia en alcanzar tres medallas doradas olímpicas y contó cuál es el legado que dejó Menotti en el fútbol argentino en medio de un evento organizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por Enterprise Rent-A-Car, patrocinador oficial de la UEFA Europa League, que lo tuvo como invitado estrella para ver la victoria de Atalanta ante Bayer Leverkusen en Irlanda.

Javier Mascherano, invitado estrella del evento organizado en el barrio porteño de Puerto Madero

- Desde el Sudamericano Sub 20 de 2023 a hoy: ¿te imaginabas dirigir a la Argentina en los Juegos Olímpicos?

- No, porque es una decisión que se toma a nivel dirigencial y de la estructura. Yo soy entrenador de la Selección Sub 20. En este caso, me tocó dirigir la Selección Sub 23 en el Preolímpico y ahora en los Juegos, pero mi rol oficial es ser entrenador de la Sub 20.

- ¿Qué te pasa por la cabeza ante la posibilidad de ser el primer argentino con tres medallas doradas olímpicas?

- No me pasa nada porque divido mucho lo que fue mi etapa como jugador a mi etapa como entrenador. Tuve la suerte de disputar y ganar dos Juegos Olímpicos, pero ahora es totalmente diferente. Creo que los Juegos Olímpicos tienen más que ver con el deportista, en este caso con el jugador, que con la parte del staff y del entrenador.

- ¿Qué cosas aprendiste de Marcelo Bielsa y Sergio Batista, tus entrenadores en Atenas 2004 y Beijing 2008, respectivamente, para replicarlo en París 2024?

- Sobre todo, la logística. Los Juegos Olímpicos, a diferencia de lo que puede ser un torneo tradicional de fútbol, tienen algunas aristas diferentes. En este caso, París es bastante particular porque tiene muchas sedes y nosotros no vamos a estar en la Villa Olímpica en principio, pero es un poco más complejo que lo normal. Me quedo con esas experiencias de cómo ir armando todo lo que es la estadía allá.

- ¿Hasta cuándo tenés tiempo para presentar la lista?

- Tenemos que dar la lista final en los primeros días de julio.

- ¿Va a ser antes de la final de la Copa América?

- Sí, tiene que ser antes.

- Hay 10 días entre la final de la Copa América y el comienzo de los JJOO. ¿Cuánto está en evaluación ese tiempo de trabajo para elegir a los mayores?

- Hemos puesto todo en la balanza...

- Es casi un rompecabezas...

- Es un rompecabezas porque, más allá de lo que vos decís de la Copa América, hay que tener en cuenta que, primero, los clubes no están obligados a darte a los jugadores; segundo, los clubes no tienen una fecha para dártelos.

- Ah, ¿no?

- No, eso tiene que ver con la voluntad de los clubes. Entonces, lo normal es que muchos de los chicos empiecen su pretemporada tanto en Argentina como en Europa con sus clubes y, después, nosotros tenemos una idea de cuándo empezar la preparación. También tendremos que ir adaptándonos a las circunstancias porque, hasta hoy, los clubes no te dicen la fecha exacta en que te van a ceder a los jugadores.

Hay una prelista de 50 futbolistas diseñada por Mascherano (EFE/ Carlos Ortega)

- En Boca Juniors hay mucho interés ante la posibilidad de jugar los 16avos de la Sudamericana. ¿Zenón, Equi Fernández y Medina están en tu consideración?

- Están en la lista, en la lista grande que hemos pasado de 50 futbolistas. Es una lista que se da en estos días, a partir de esa lista, cuando llega la fecha final, tenés que cortarla a 18 más 4 reservas, que tenés en el caso de que alguno de los 18 se lesione para poder pescar de esas 4 reservas.

- ¿En esa lista también está Brey?

- Claro, sí.

- Si Boca no tiene obligación de cederlos en una fecha puntual, podrían jugar la ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana, que son una semana antes del debut en los JJOO?

- Primero, nosotros no nos podemos guiar por lo que puede llegar a pasar. Hoy en día, estamos hablando de lo que es la lista final. A partir de lo que sea la lista final, empezaremos a hablar con los clubes. Obviamente, nuestro ideal es tratar de tener la mayoría de los chicos entrenando con nosotros dos semanas antes del debut mínimo.

- Con respecto al caso Valentini, ¿desde AFA te dieron alguna directiva sobre no convocar a futbolistas que no renueven contrato en sus clubes?

- No, no me dieron ninguna. No ha existido nada oficial. Obviamente que entendemos que, si un jugador está en conflicto con su club, tratamos de no interceder en ese conflicto. Creo que es lo normal... Es algo que lo hemos hecho también en otras categorías, como fue la Selección Sub 20. No hay que olvidarse que la AFA es de los clubes, pertenece a los clubes.

- ¿Hoy, Valentini está en esa lista?

- Sí, está en la lista de 50, pero bueno... Porque es una situación que todavía no está definida obviamente. Hay tiempo todavía para que se pueda definir de alguna otra manera. Ojalá que tenga un final feliz. No solamente para Boca, sino también para Nico, porque es un buen chico y a nosotros nos ha dado mucho. Ahí empezaremos a evaluar.

- ¿Ya tenés resuelto quiénes serán los tres mayores?

- No lo tenemos resuelto al 100%, tenemos varias opciones, no solo tres, y estamos definiéndolas.

- ¿Hay voluntad de los clubes?

- Hay de todo. Algunos, sí; otros, no. Depende mucho. Hay algo que hay que tener en cuenta. Para muchos clubes, la temporada no ha terminado, y para otros sí. Hay diferentes situaciones, con clubes que están cambiando de entrenador. Estamos viendo.

- Tiempo atrás, dijiste que tener a Dibu Martínez era un deseo, pero había que llevarlo a la realidad. ¿Pudiste hablar con él?

- Hemos hablado con muchos de los chicos, no solamente de los mayores, sino también chicos que tienen posibilidades de... Hay una realidad: los únicos con los que nosotros estamos seguros de que podamos contar es con los chicos que están en el fútbol argentino, porque los clubes están en condiciones de ceder a los jugadores. El resto de los chicos, ya sean mayores o menores, vamos hablando con cada uno de manera personal. También sabiendo cuál es la opinión de los clubes.

- ¿Qué enseñanzas te dejó César Luis Menotti?

- César ha sido una persona muy importante, de hecho ha cambiado el fútbol argentino. Sobre todo lo que es Selecciones Nacionales, con todo su proyecto cuando le tocó estar a cargo de la Mayor y la Juvenil. Era una fuente de inspiración para todos aquellos que estamos iniciando la carrera de entrenador, tuve la oportunidad de conocerlo personalmente. Siempre hablar con él era un aprendizaje constante.