El futuro de Nicolás Valentini: los clubes de Europa que lo tienen en su radar y la postura de Boca Juniors

Nicolás Valentini permanece fuera de las convocatorias en Boca Juniors (Fotobaires)

Si bien en los últimos días desde Brasil se informó que el departamento de Análisis de Mercado del Palmeiras tiene en carpeta a Nicolás Valentini, las últimas novedades respecto al futuro del futbolista llegaron desde el Viejo Continente. Más precisamente en Italia, donde el zaguero central volvió a sonar tal como a principios de este año. Los sondeos existieron y el interés persiste, pero su situación contractual genera interrogantes y en Boca tienen tomada una postura.

Mientras el reconocido periodista italiano especializado en fichajes Gianluca Di Marzio volvió a dar cuenta del interés de la Lazio por Valentini, el sitio Calcio Mercato informó que tanto el club romano como Inter de Milan mantienen stand by su posible fichaje. Y que además hay un tercer implicado en la disputa: Fiorentina, que hasta hace pocas semanas tuvo como director deportivo al ex futbolista y manager de Boca Nicolás Burdisso.

¿Cómo se manejará el Consejo de Fútbol xeneize ante esta situación? Desde las entrañas de la Bombonera le confiaron a este medio que no mejorarán la oferta de renovación de contrato que le hicieron al Vikingo ya que las pretensiones del futbolista excedían, por caso, los números que acordó otra promesa de Selección Sub 23 como Cristian Medina (extendió vínculo hasta fines de 2027). Por ende, si el defensor que llegó a ser convocado por Lionel Scaloni para la Selección Mayor no negocia el monto a percibir, se marchará en condición de libre a fin de año.

La directiva boquense ya le bajó línea a Diego Martínez para que no tenga más en cuenta a Valentini en tanto y en cuanto no firme su contrato más allá de diciembre de 2024, que es cuando expira. Ahora el jugador que está a punto de privarse de disputar los Juegos Olímpicos de París con el seleccionado de Javier Mascherano tendrá que resolver si opta por renovar, volver a ser tenido en cuenta y aguardar una propuesta firme del exterior para ser transferido a corto, mediano o largo plazo, o se expone a permanecer colgado hasta 2025, cuando tome su carta de libertad.

El conflicto de Valentini y Boca no se resolvió: el futbolista se perderá los Juegos Olímpicos con la Selección Sub 23 (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

La cláusula de rescisión del ex Aldosivi de Mar del Plata oscila en los 10 millones de dólares, cifra que difícilmente desembolse algún club del exterior teniendo en cuenta que su contrato en Boca está a punto de finalizar y a principios de 2025 podrían contratarlo gratis. Por eso ahí empezará a tallar otra posibilidad: que el futbolista presente una oferta que tenga los ceros suficientes para satisfacer a la dirigencia de Boca. Y ahí Juan Román Riquelme y compañía deberán determinar si aceptan ese monto como resarcimiento y hacen algo de caja con su venta en este mercado, u optan por el tirón de oreja definitivo que sería mantenerlo dentro del plantel profesional sin tener rodaje oficial en lo que queda del año.

El defensor de 23 años no es citado por Martínez desde abril pasado. Sus últimos minutos fueron en el triunfo ante Sportivo Trinidense por la Copa Sudamericana (al partido siguiente fue al banco contra Estudiantes de La Plata por la Copa de la Liga).

Justo después de la victoria en el Superclásico contra River en Córdoba por los cuartos de final del certamen pasado, compromiso para el que Valentini no fue considerado por el cuerpo técnico por su situación contractual, Riquelme hizo referencia a su caso: “Nicolás está en el plantel, es parte del grupo. Él es jugador de Boca hasta el 31 de diciembre. Lo vamos a disfrutar al máximo, lo queremos mucho. Entrena todos los días con los compañeros como tiene que ser, como lo hace Cavani, Benedetto, Romero, Advíncula, Pol Fernández y Javi García que terminan contrato a fin de año. Si vos me preguntás a mí, quisiera que se queden todos en el club. Después a veces se puede y otras no”.

“Nosotros queríamos renovar, claro que sí. Lo hemos intentado. En lo que han hablado el Consejo de Fútbol y su represente han hecho todo lo posible para renovar y, de momento, no se pudo. Hay que tener esperanzas hasta diciembre”, había sido la optimista frase de Román, aunque el conflicto lleva varios meses y todavía no pudo resolverse.