“¿Cuántos pulmones tenés?”: el divertido diálogo de un fanático de la selección argentina con Julián Álvarez, Enzo Fernández y Exequiel Palacios

El gracioso momento de Julián Álvarez, Enzo Fernández y Exequiel Palacios con un hincha

La selección argentina, vigente campeón del mundo, se encuentra a un sólo paso de poder revalidar su título y consagrarse como bicampeón de la Copa América. Luego de superar en semifinales a Canadá por 2-0 este domingo, en el Hard Rock Stadium de Miami, se medirá ante Colombia, combinado que viene de dejar en el camino a Uruguay.

En la víspera a este trascendental duelo, tres integrantes del plantel comandado por Lionel Scaloni le dieron una sorpresa a un ferviente simpatizante de la Albiceleste. Se trata de Juancito, uno de los integrantes del sitio Messias 305, un espacio dedicado a la carrera del capitán Lionel Messi. Además de seguir el día a día de la Pulga en el Inter Miami, ahora decidieron alquilar un motorhome para poder acompañar a la Scaloneta en el torneo.

“Su historia de vida es muy fuerte. Nació cuatromesino y los médicos le dijeron a sus padres que no iba a vivir. Sin embargo, los padres no se dieron por vencidos y lucharon para que Juan pudiera salir adelante. Principalmente su madre fue un pilar importante en su vida. Hasta logró que Juan camine por sus propios medios. Hace unos años su madre murió repentinamente. Juancito se empezó a dejar estar, hasta que conoció a Julito de los Messias. Ahora, Juan quiere estar más vivo que nunca siguiendo a la Selección junto a su banda preferida MESSIAS 305″, explicaron en la página de Instagram del grupo, donde compartieron cuatro escenas en las que el joven aparece junto a Julián Álvarez, Enzo Fernández y Exequiel Palacios.

La sorpresa de Julián Álvarez, Enzo Fernández y Exequiel Palacios para un hincha de la Selección

Todo comenzó con el volante del Bayer Leverkusen ingresando a una invitación para saludar al fanático. Tras un breve diálogo y el regalo de una camiseta del combinado nacional, el mediocampista salió para brindarle una mayor sorpresa: abrió la puerta y se sumaron el punta del Manchester City y el mediocampista del Chelsea.

Uno de los momentos más divertidos del encuentro fue cuando los tres futbolistas surgidos de la cantera de River Plate accedieron a firmarle una camiseta a Juancito. “¿Cómo hacés para correr tanto?”, fue el primer comentario que soltó el afortunado simpatizante de la selección que desató las carcajadas de los campeones del mundo en Qatar 2022. “¡Qué manera de correr! ¿Cuántos pulmones tenés?”, añadió. A lo que la Araña contestó: “Tengo que correr por ellos”.

“Corre para todos lados, choca, molesta”, remarcó Juan. Enzo Fernández, de manera pícara, le siguió el juego y completó con frases como “alto pesado” y “re cargoso”.

Luego, la conversación giró en torno al ex Defensa y Justicia. “El Chelsea está pasando por un mal momento, yo que vos me hubiese quedado en el Benfica”, disparó sin rodeos, volviendo a generar las risas generalizadas de los presentes. “No, pero no me podía quedar en Benfica”, respondió el volante.

Tras solicitarle a Enzo que levantara al conjunto de Londres, la charla retornó sobre el presente de la Araña. “El City juega bien”, apuntó Juan; pero tanto Enzo como Exequiel Palacios le comentaron que el oriundo de Calchín no estaba siendo titular en el conjunto ciudadano. “Siempre lo puteo a Guardiola. Disculpa, pero es la verdad”, se sinceró. “Siempre digo ‘¡meté a Julián’!”, develó.

Durante la charla, mientras contaba su historia de vida, Enzo Fernández lo motivó para que luche para volver a caminar. “Si salimos campeones, al otro día tenés que caminar”, lo arengó el volante. “Con esto no camino, vuelo”, soltó con una sonrisa el joven argentino radicado en Miami.

La selección argentina viene avanzando a paso firme a lo largo de esta edición de la Copa América. Inició la defensa del título quedándose con el primer puesto del Grupo A con puntaje ideal al vencer a Canadá, Chile y Perú. Luego, en cuartos de final, superó a Ecuador por penales y en semifinales volvió a imponerse ante Canadá. Ahora buscará la gloria este domingo contra Colombia.

El cuadro de la Copa América 2024: