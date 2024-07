5 frases de Bielsa tras la eliminación de Uruguay en la Copa América: de la autocrítica al dardo contra las figuras de Colombia

Conferencia de Marcelo Bielsa

Marcelo Bielsa se mostró autocrítico con la actuación de Uruguay, que perdió por 1 a 0 con Colombia y no pudo acceder a la final de la Copa América. “Hubo momentos en el primer tiempo en los que pudimos desnivelar el partido y no lo conseguimos. Después los detalles cuentan, en partidos tan disputados. Si bien no lo dominamos, fue un partido parejo. Deberíamos haber obtenido una diferencia, mínima, pero una diferencia”, reconoció el Loco, quien reconoció que la mejor cara de su equipo se vio en la primera etapa.

“En el segundo tiempo, con un hombre más (por la expulsión de Daniel Muñoz), el partido se desnaturalizó porque contó con infinidad de interrupciones”, continuó el entrenador argentino. “Más allá de que todo sucede dentro de las reglas, es imposible mantener un ritmo que haga que un equipo pueda desarrollar su juego. Nosotros deberíamos haber creado más peligro, si bien tuvimos algunas opciones claras, me parece que deberíamos haber generado más situaciones de gol que las que generamos. En los últimos minutos ellos podrían haber aumentado el marcador porque las opciones de gol que tuvieron fueron muy claras”, reconoció en la conferencia de prensa.

Y agregó: “Todos los caminos posibles los intentamos con los jugadores creativos del equipo y tuvieron participación. Pero intentar todos los caminos no exime de la responsabilidad de haber podido desnivelar un partido en el que estábamos en condiciones de hacerlo. En el primer tiempo, por la elaboración de las jugadas de ataque, y en el segundo tiempo, por el hombre de más”.

Marcelo Bielsa también destacó la sensible baja por lesión de Rodrigo Bentancur en el primer tiempo y a la hora de analizar al rival, le envió un dardo por elevación a los colombianos. “Los dos jugadores desequilibrantes de Colombia no tuvieron influencia en el juego. Tengo esa impresión. Y sí, la perdida de Bentancur la sufrimos porque el unía la parte posterior de nuestro equipo con el ataque”.

La selección de Colombia se aseguró su pase a la final de la Copa América tras vencer 1-0 a Uruguay en un partido disputado en el Bank of America Stadium de Charlotte. El encuentro se decidió con un único gol de Jefferson Lerma en el primer tiempo. Con esta victoria, Colombia se enfrentará a Argentina el próximo domingo a las 21 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida.

El duelo entre Colombia y Uruguay fue tenso y reñido, pero el gol de Lerma en el minuto 23 fue suficiente para asegurar su lugar en la final. Sin embargo, la selección colombiana tendrá una baja significativa, ya que Daniel Muñoz fue expulsado en el primer tiempo, lo que le impedirá jugar en el crucial partido del domingo. Mientras tanto, Uruguay deberá conformarse con luchar por el tercer lugar en el certamen. La selección uruguaya se enfrentará a Canadá el sábado a las 21 (hora argentina) en un partido para definir el tercer y cuarto puesto ante Canadá.

