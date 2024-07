El show de Dibu Martínez tras el triunfo de la selección argentina: besos en la zona mixta y los comentarios más desatados en las redes

Emiliano Martínez es, quizá, la figura más destacada de la selección argentina en la Copa América. Con grandes actuaciones en la primera ronda, mantuvo la valla invicta en todos los partidos de esa fase y recién le pudieron convertir en el minuto 91 del duelo contra Ecuador por los cuartos de final, noche en la que se brilló en la tanda de penales, atajando las ejecuciones de Ángel Mena y Alan Minda. En la semifinal frente a Canadá otra vez conservó el cero, luciéndose con una atajada sobre el final.

Tras la victoria, Dibu volvió a dar la nota, pero esta vez para celebrar el acceso a una nueva final con la Albiceleste. Lo hizo con muestras de afecto hacia sus compañeros en la zona mixta y en las redes sociales. Primero, sorprendió a Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Ángel Di María frente a la prensa: en el momento en el que eran entrevistados, el arquero pasó por detrás de cada uno y les dio un beso en el cuello. Todos reaccionaron soltando una carcajada, aunque sin perder el hilo de lo que comentaban.

A la hora de enfrentar a los micrófonos, al futbolista del Aston Villa le preguntaron qué mensaje le daría a los integrantes de la vieja camada de la Scaloneta, en referencia a la Pulga, al Fideo y a Nicolás Otamendi. “Nada, que los amo”, soltó con una risa y se marchó.

El comentario de Dibu a Enzo Fernández

Posteriormente, nuevamente demostró su cariño hacia ellos y sus otros compañeros en las publicaciones que hicieron en Instagram. Uno de los posteos que comentó fue el de Enzo Fernández, quien celebró estar “a un pasito más” del título. “Sexofernández”, escribió junto a varios emojis de llamas. No es la primera vez que le hace este tipo de comentarios al jugador del Chelsea. En el Mundial, por ejemplo, lo llamó “Sex in the city Fernández”.

Otro divertido intercambio se dio con Cristian Romero. Dibu compartió una imagen en la que se lo ve abrazando al defensor, quien en ese momento parece decirle unas palabras a una muy corta distancia, a tal punto que apoya su nariz en el rostro de Martínez. “¿Me querías comer la boca?”, bromeó el arquero. Cuti recogió el guante y le respondió: “Nooooooooo. Estaba bueno el perfume ese”.

El arquero le hizo una broma a Cuti Romero

Los numerosos posteos que muestran los festejos por los logros en el campo y las celebraciones de cumpleaños que los jugadores comparten entre sí, donde se muestran relajados, divertidos y compañeros entre ellos, reflejan la alegría y el clima emocional que impera en en el grupo conducido por Lionel Scaloni, que parece haber alcanzado una perfecta armonía entre su convivencia dentro y fuera de la cancha. En ese sentido, Dibu es uno de los pilares fundamentales.

Martínez, que ante Canadá sorprendió con un look con los colores de la bandera nacional, buscará el domingo una nueva consagración y, de ser posible, extender su impresionante registro personal. Desde que se hizo cargo del arco de la selección argentina en 2021 por Eliminatorias Sudamericanas, consiguió nada menos que 32 vallas invictas. Con la semi ante los norteamericanos, igualó la línea de Sergio Goycochea (44) en presencias y quedó a cinco del Pato Roberto Abbondanzieri (49) y a diez del Pato Ubaldo Matildo Fillol (54). El primero sigue siendo Sergio Chiquito Romero con 96.