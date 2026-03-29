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La policía israelí impidió al patriarca latino celebrar misa en el Santo Sepulcro: Israel dijo que fue por “seguridad”

El cardenal Pizzaballa fue interceptado mientras se dirigía al templo de forma privada en el Domingo de Ramos. Netanyahu dijo que no hubo “mala intención” y Herzog expresó su “profundo pesar”, aclarando que la medida fue por los ataques iraníes. Italia convocó al embajador israelí

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El cardenal Pierbattista Pizzaballa oficia un rezo del Domingo de Ramos tras la cancelación de la tradicional procesión desde el Monte de los Olivos. Horas antes, la policía israelí le había impedido celebrar misa en el Santo Sepulcro por primera vez en siglos. (REUTERS/Ammar Awad)
El cardenal Pierbattista Pizzaballa oficia un rezo del Domingo de Ramos tras la cancelación de la tradicional procesión desde el Monte de los Olivos. Horas antes, la policía israelí le había impedido celebrar misa en el Santo Sepulcro por primera vez en siglos. (REUTERS/Ammar Awad)

La policía israelí impidió este domingo al Patriarca Latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, entrar a la Iglesia del Santo Sepulcro para celebrar la misa del Domingo de Ramos, en lo que el Patriarcado calificó como “la primera vez en siglos” que los líderes de la Iglesia son impedidos de oficiar en el lugar donde los cristianos creen que Jesús fue crucificado. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, defendió la medida argumentando que no hubo “ninguna mala intención”, solo razones de seguridad, mientras que el presidente Isaac Herzog llamó personalmente al cardenal para expresar su “profundo pesar” por el incidente.

Según un comunicado del Patriarcado Latino, Pizzaballa y el custodio de Tierra Santa, el padre Francesco Ielpo, responsable oficial de la Iglesia del Santo Sepulcro, fueron interceptados mientras se dirigían al templo “de forma privada, sin ningún tipo de procesión ni acto ceremonial”, y se vieron obligados a dar media vuelta. “Este incidente sienta un grave precedente e ignora la sensibilidad de miles de millones de personas en todo el mundo que, durante esta semana, tienen la mirada puesta en Jerusalén”, señaló la institución.

El cardenal Pierbattista Pizzaballa oficia un rezo del Domingo de Ramos en Jerusalén. "Hoy Jesús llora una vez más por Jerusalén", dijo el patriarca latino tras ser impedido de entrar al Santo Sepulcro. (REUTERS/Ammar Awad/Pool)
El cardenal Pierbattista Pizzaballa oficia un rezo del Domingo de Ramos en Jerusalén. "Hoy Jesús llora una vez más por Jerusalén", dijo el patriarca latino tras ser impedido de entrar al Santo Sepulcro. (REUTERS/Ammar Awad/Pool)

La policía israelí explicó que todos los lugares santos de Jerusalén permanecen cerrados desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero, cuando los ataques estadounidenses e israelíes sobre Irán desencadenaron el conflicto. Las autoridades han limitado las reuniones públicas a unas 50 personas, incluyendo sinagogas, iglesias y mezquitas. “La solicitud del Patriarca fue revisada el día anterior y se aclaró que no podía ser aprobada”, indicó la policía en un comunicado, argumentando que la Ciudad Vieja y sus lugares santos conforman “una zona compleja que no permite el acceso de grandes vehículos de emergencia y rescate, lo que representa un riesgo real para la vida humana en caso de un incidente con múltiples víctimas”.

El primer ministro Netanyahu defendió la medida en una serie de mensajes en X. Explicó que en los últimos días Irán había atacado repetidamente con misiles balísticos los lugares santos de las tres religiones monoteístas en Jerusalén, y que en uno de esos impactos fragmentos de un misil cayeron a pocos metros de la propia Iglesia del Santo Sepulcro. “Como resultado, Israel ha pedido temporalmente a los fieles de todas las religiones que no acudan a los lugares santos de la Ciudad Vieja de Jerusalén para protegerlos”, señaló. Respecto al cardenal Pizzaballa, insistió en que “no hubo mala intención alguna, solo preocupación por su seguridad y la de su comitiva”. Sin embargo, ante la proximidad de la Semana Santa, Netanyahu anunció que los organismos de seguridad israelíes estaban elaborando un plan para permitir a los líderes religiosos acceder al lugar santo “en los próximos días”.

En una línea similar, el presidente israelí Isaac Herzog llamó personalmente al cardenal Pizzaballa para expresar su “profundo pesar” por lo que describió como un “desafortunado incidente”. Herzog explicó que la situación se debió a las amenazas de seguridad derivadas de los continuos ataques con misiles iraníes, señalando que proyectiles iraníes habían caído en los alrededores de la Ciudad Vieja en días recientes. El mandatario reafirmó el “compromiso inquebrantable” de Israel con la libertad de culto para todas las religiones y con el mantenimiento del statu quo en los lugares santos de Jerusalén.

Impedido de celebrar en el Santo Sepulcro, Pizzaballa se dirigió a la Basílica de Getsemaní, al pie del Monte de los Olivos, donde alzando una reliquia de la Santa Cruz rezó por Jerusalén ante un grupo reducido de personas, limitado a la prensa por las restricciones de la guerra. “Hoy Jesús llora una vez más por Jerusalén. Llora por esta ciudad, que sigue siendo signo de esperanza y dolor, de gracia y sufrimiento. Llora por esta Tierra Santa, aún incapaz de reconocer el don de la paz”, dijo el cardenal.

Miembros del clero participan en el rezo del Domingo de Ramos celebrado por el cardenal Pizzaballa en la Iglesia de Todas las Naciones, en Jerusalén. La ceremonia fue limitada a la prensa por las restricciones impuestas desde el inicio de la guerra. (REUTERS/Ammar Awad/Pool)
Miembros del clero participan en el rezo del Domingo de Ramos celebrado por el cardenal Pizzaballa en la Iglesia de Todas las Naciones, en Jerusalén. La ceremonia fue limitada a la prensa por las restricciones impuestas desde el inicio de la guerra. (REUTERS/Ammar Awad/Pool)

En su homilía señaló que “la guerra ha interrumpido nuestro camino festivo, dificultando incluso la simple alegría de seguir a nuestro Rey”, y recordó que “el verdadero poder no reside en la violencia ni en la espada que mata, sino en una vida entregada libremente”.

La agencia EFE constató que ese mismo domingo se celebró otra misa con más de cien personas en la Iglesia de San Salvador, también en la Ciudad Vieja de Jerusalén Este, sin que las autoridades israelíes la prohibieran.

Italia convocará al embajador de Israel

Fieles cristianos celebran el Domingo de Ramos en el Patriarcado Latino de Jerusalén, en la Ciudad Vieja. La tradicional procesión desde el Monte de los Olivos, que cada año convoca a miles de peregrinos, fue cancelada por las restricciones de la guerra. (REUTERS/Ammar Awad)
Fieles cristianos celebran el Domingo de Ramos en el Patriarcado Latino de Jerusalén, en la Ciudad Vieja. La tradicional procesión desde el Monte de los Olivos, que cada año convoca a miles de peregrinos, fue cancelada por las restricciones de la guerra. (REUTERS/Ammar Awad)

El episodio también causó roces diplomáticos con Italia, país en cuyo territorio se encuentra el Vaticano, y Francia. La primera ministra italiana Giorgia Meloni calificó el hecho de “ofensa no solo a los fieles sino a cualquier comunidad que respete la libertad religiosa”, mientras que el canciller italiano Antonio Tajani anunció haber convocado al embajador israelí en Roma.

Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron condenó expresamente la decisión de la policía israelí. “Condeno esta decisión”, escribió Macron en X, añadiendo que la libertad de culto “para todas las religiones” debe estar garantizada en Jerusalén y que el incidente “se suma a una preocupante serie de violaciones del estatuto de los lugares santos”.

El Patriarcado había cancelado ya la tradicional procesión del Domingo de Ramos desde el Monte de los Olivos, que habitualmente congrega a miles de peregrinos. En las calles de la Ciudad Vieja, los comercios permanecieron cerrados y las calles desiertas. “Es muy triste este año. Siempre estábamos acostumbrados a la procesión desde el Monte de los Olivos”, dijo a la AFP André, un residente de 51 años que prefirió no dar su apellido.

Una persona camina frente a la Iglesia del Santo Sepulcro, cerrada durante el Domingo de Ramos. Fragmentos de un misil iraní cayeron a pocos metros del templo en días recientes, según alegó Netanyahu para justificar las restricciones. (REUTERS/Ammar Awad)
Una persona camina frente a la Iglesia del Santo Sepulcro, cerrada durante el Domingo de Ramos. Fragmentos de un misil iraní cayeron a pocos metros del templo en días recientes, según alegó Netanyahu para justificar las restricciones. (REUTERS/Ammar Awad)

Desde el Vaticano, el papa León XIV expresó tras el rezo del Ángelus su cercanía a “los cristianos de Oriente Medio que sufren las consecuencias de un conflicto atroz y que, en muchos casos, no pueden vivir plenamente los ritos de estos días santos”, en una referencia que los observadores vincularon a lo ocurrido en Jerusalén.

El Domingo de Ramos abre la Semana Santa cristiana y conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén días antes de su crucifixión y resurrección. La Iglesia del Santo Sepulcro, enclavada en la Ciudad Vieja, es considerada por los cristianos el lugar donde Jesús fue crucificado, sepultado y resucitó, convirtiéndola en el sitio más sagrado de la cristiandad.

Cada año, la celebración del Domingo de Ramos en Jerusalén convoca a miles de peregrinos de todo el mundo, que recorren en procesión el trayecto desde el Monte de los Olivos hasta la basílica siguiendo los pasos que, según los Evangelios, dio Jesús.

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