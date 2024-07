El boletín de calificaciones del triunfo de Argentina ante Canadá: los puntos altos detrás de un Rodrigo De Paul como máxima figura

Argentina tuvo a todos sus hombres aprobados en la semifinal ante Canadá (Getty Images via AFP)

El seleccionado nacional recuperó su nivel y se clasificó a la final de la Copa América tras vencer 2-0 a Canadá en el estadio MetLife de Nueva Jersey. Con un Rodrigo De Paul destacado y participante en las dos jugadas de los goles, pero también con históricos emblemas que mostraron un buen nivel y volvieron a ilusionar a los fanáticos en vísperas de la disputa de un nuevo título, Argentina exhibió su chapa de campeón del mundo y no dejó dudas.

EL BOLETÍN DE CALIFICACIONES DE ARGENTINA ANTE CANADÁ

Emiliano Martínez (8): No fue imprescindible como contra Ecuador, pero siempre está presente y termina siendo clave de alguna forma. En la última jugada del primer tiempo cubrió su arco tras un cabezazo de Mac Allister que descolocó al Cuti Romero y casi termina en empate de Canadá. Sobre el final del encuentro, atajó en dos tiempos un remate franco que pudo poner en partido a los canadienses. Vital para aportar confianza desde la última línea.

Gonzalo Montiel (7): Buena actuación de Cachete en su segundo cotejo como titular (el otro ante Perú). Sólido en la marca, se animó a pasar en alguna al ataque y taponó las escaladas de Alphonso Davies que tanto habían preocupado a Argentina en el debut. También al picante Jacob Shaffelburg. Sustituido por Molina al minuto 70.

Cristian Romero (7): De discreto primer tiempo, mejoró en el complemento. Fue de menor a mayor y terminó aportando la firmeza que lo caracteriza. Aunque en el inicio de la Copa América tuvo actuaciones más sobresalientes, nunca desentona en la cuenta final.

Lisandro Martínez (6): Pese a algunas salidas inseguras en la defensa, no desentonó y hasta aportó una alternativa como lateral izquierdo cuando salió Tagliafico (Otamendi entró a la zaga y Licha se corrió como marcador de punta). En el primer tiempo ganó de arriba en pelota parada, pero no tuvo efectividad como en el duelo pasado.

Nicolás Tagliafico (6): Otro partido correcto del lateral izquierdo, con aporte en ataque y la firmeza necesaria en defensa. Jugó todos sus minutos condicionado: si le sacaban una amarilla, se perdía la final por acumulación. Reemplazado por Nicolás Otamendi al minuto 64.

Bestial actuación de Rodrigo De Paul ante Canadá (Getty Images via AFP)

Rodrigo De Paul (9): Insoportable para los rivales, levantó considerablemente su nivel respecto al partido pasado ante Ecuador. Oxigenó el mediocampo en todo momento y articuló a la defensa con el ataque. Aportó la asistencia en el 1-0 de Julián Álvarez y también participó en el segundo de Messi. En el epílogo del match generó infracciones que le dieron aire a todos sus compañeros.

Enzo Fernández (7): Ubicado en el centro de la cancha, tuvo más y mejor participación. No tuvo tanta profundidad como contra Ecuador, pero esta vez pisó el área en una ocasión y lastimó (en el segundo que desvió Messi). Buscó aceitar el mediocampo y lo bueno es que todavía tiene el techo más alto.

Alexis Mac Allister (6): No tan lucido como contra Ecuador, alternó algún quite y juego en mitad de cancha recostado sobre la izquierda de Enzo Fernández. No participó tanto de las acciones como en otras oportunidades. Salió a los 77′ para darle lugar a Palacios.

Ángel Di María (8): Una excelente actuación para empezar a decir adiós. El Fideo estuvo siempre listo para picar al vacío y le generó preocupación constante a Alphonso Davies, que estuvo contenido por su culpa. Se asoció en varias ocasiones con Messi y en el primer tiempo tuvo un intento por arriba del arquero (tras pase de Enzo) y falla de Davies que casi termina en gol. Intacto física y futbolísticamente. Descansó desde los 77′ para darle lugar a Nico González.

Messi convirtió su primer gol en la Copa América ante Canadá (REUTERS/Agustin Marcarian)

Lionel Messi (8): Notablemente mejor desde lo físico, tuvo más injerencia en el juego y -por ende- en el ataque argentino. Más enchufado que ante Ecuador, estuvo cerca del gol en dos ocasiones en la primera parte (le faltaron centímetros de puntería para festejar) y luego se anotó en el tanteador al desviar el remate de Enzo Fernández para el segundo tanto. Bancó todo el partido, algo que dejó tranquilo al cuerpo técnico y todos los argentinos.

Julián Álvarez (8): Presentación que recordó a su versión en Qatar 2022. El mejor de Argentina en el primer tiempo. Incansable para presionar, retroceder y colaborar en la marca. El primer defensor del equipo. En ataque, picante y punzante: convirtió el 1-0 tras habilitación de De Paul. Tuvo una más en el complemento con la que hubiera coronado su partido. Le dejó su lugar a Lautaro a los 77′.

Nicolás Otamendi (6): Reemplazó a Tagliafico a los 64′. Sin demasiado trabajo ni exigencias. Se acomodó como segundo central y tuvo a Lisandro Martínez a su izquierda.

Nahuel Molina (6): Entró por Montiel a los 70′. Firme y más preocupado por la marca que en atacar, por la lógica del momento del partido y la ventaja a favor. Fue amonestado en el final por un topetazo a Osorio sobre el final.

Lautaro Martínez (-): Ingresó a los 77 por Julián Álvarez. Con el equipo algo cansado, esta vez no pudo sacar provecho en los últimos metros.

Exequiel Palacios (-): Sustituyó a Alexis Mac Allister a los 77. Entró para encontrar la pelota en el mediocampo. Una pérdida en la salida casi deriva en el descuento de Canadá: lo salvó Dibu Martínez.

Nicolás González (-): Ocupó el lugar de Di María desde el minuto 77. Cumplió con la faceta defensiva y no tuvo posibilidades en ataque porque Argentina planchó el juego en el último cuarto de hora.

Di María saluda a Scaloni, que apostó por él de titular en la que fue su penúltima función en la selección argentina (REUTERS/Agustin Marcarian)

Lionel Scaloni (8): Acertó con el cambio de Montiel por Molina para neutralizar al bravo Alphonso Davies. Además, con el enroque en el medio entre Enzo y Alexis elevó el nivel general del equipo. Se animó con Di María de titular y le salió bien. En el segundo tiempo cuidó a Tagliafico (tenía amarilla), hizo descansar a Montiel y les dio rodaje a tres hombres que pueden ser necesarios en la final.