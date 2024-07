La cruda confesión de Lewis Hamilton tras volver a ganar en la Fórmula 1: “No podía salir de la cama, pensé que ya no era bueno”

La emoción de Lewis Hamilton tras su vuelta a la victoria a la Fórmula 1 luego de dos años y medio

Si había un Gran Premio en el que Lewis Hamilton debía volver al triunfo en la Fórmula 1 ese era en Gran Bretaña, de local y con toda la calidez de su público. Era el lugar y momento indicado para reivindicarse tras dos años y medio de su último triunfo. Luego de su desahogo y un emotivo festejo en el Autódromo de Silverstone el séptuple campeón mundial reconoció que vivió días muy difíciles durante esta sequía con Mercedes, el equipo que dominó la Máxima durante siete temporadas consecutivas entre 2014 y 2020.

Fue un largo proceso de casi 1000 días de lucha personal y profesional, hasta su reciente victoria de este domingo. “Nunca he llorado después de una victoria, pero simplemente salió de mí. Y es una sensación realmente genial”, dijo luego de su triunfo que llegó 17 años después de su primera en la F1. El inglés reconoció que este triunfo es especialmente significativo debido a los desafíos mentales y emocionales que ha enfrentado.

El piloto británico fue franco sobre su salud mental y reveló que hubo días en los que le resultaba imposible levantarse de la cama. “He pasado un tiempo incluso con problemas de salud mental, había días en los que no me podía levantar de la cama, que pensaba en que no volvería a estar aquí, que todo había terminado”, confesó Hamilton, quien celebró su victoria número 104 como si fuera la primera de su carrera.

La explosión de la gente por el triunfo de Lewis Hamilton en el Gran Premio de Gran Bretaña

La escena en el podio de Silverstone fue conmovedora. Hamilton apenas pudo contener la emoción mientras abrazaba a su padre y madre, y enviaba mensajes emotivos por radio. Este momento ha sido uno de los más destacados de la temporada. “La primera significa mucho, en cada equipo en que he estado, y las del título, pero creo que hoy es la más importante”, aseveró el piloto.

Después del controvertido final en Abu Dhabi en 2021, cuando perdió lo que hubiese sido su octavo título a manos de Max Verstappen (Red Bull), Hamilton experimentó un período de introspección y recuperación, donde incluso dudó de su capacidad para regresar a la cima. “Había días donde pensaba que podía ser el final y me alegro de haber perseverado”, explicó. La victoria reciente, pues, adquiere un significado especial en su trayectoria, revitalizando su energía para futuros desafíos.

En 2022 se produjo un drástico cambio de reglamento y la vuelta del efecto suelo después de 40 años (N. de la R: sistema que permite que el auto vaya bien pegado al piso y gane velocidad en las curvas), le permitió a Red Bull marcar la diferencia al tener en Adrian Newey, uno de los pocos ingenieros que llegó a trabajar con esa variante que tanto incide en la aerodinámica de los monopostos. Newey, uno de los mejores técnicos en la historia de la F1 y es el “padre” de los coches campeones del mundo de la escudería austriaca.

El posteo que hizo este lunes Lewis Hamilton en el que hizo mención a sus 104 victorias (@LewisHamilton)

Esto le permitió a Verstappen y Red Bull ser la dupla a vencer en 2022 y 2023. Pero en 2024, pese a ganar siete carreras, Max tiene fuertes oponentes ante los saltos de calidad en el rendimiento de Mercedes y McLaren. Esto le permitió a Hamilton renovar esperanzas y su victoria en Silverstone no solo marcó el retorno a la senda del triunfo, sino que también proveyó una dosis de motivación para su posible futuro con Ferrari. “Lo que puedo decir es que no me rendiré. Siento que estoy tomando las decisiones correctas con mi vida, con cómo me preparo y cómo administro mi tiempo”, indicó, destacando su compromiso continuo con su equipo actual y el amor por su trabajo.

Las dificultades de Hamilton no son nuevas. En 2020, durante el confinamiento por la pandemia, ya había hablado sobre sus problemas de salud mental. Dijo en ese entonces, “nunca es malo pedir ayuda si la necesitas o decirle a alguien cómo te sientes”, subrayando la importancia de no ocultar vulnerabilidades, sino de verlas como una oportunidad para fortalecerse.

Hamilton refuerza la importancia de la resiliencia y mantenerse positivo, incluso en los momentos más difíciles. “Definitivamente hubo días entre 2021 y ahora en los que sentí que no era lo suficientemente bueno o que no iba a volver a donde estoy hoy”, reflexionó sobre el arduo camino recorrido.

Este regreso victorioso es un recordatorio del espíritu competitivo y la determinación de Hamilton, cualidades que han definido su carrera en la F1. Su compromiso con el deporte y su equipo sigue intacto, y su más reciente triunfo es una prueba de su capacidad para superar adversidades y revalidar su lugar entre los mejores pilotos de la historia del automovilismo.