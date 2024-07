Dura crítica de un psicólogo “experto” en penales a Dorival Júnior tras Brasil-Uruguay: “¿Cómo justificas no apoyar a tus jugadores?”

La imagen que recorre el mundo del partido entre Brasil y Uruguay

La escena de Dorival Júnior segundos antes que Brasil pateara los penales contra Uruguay dio la vuelta al mundo. El presunto desinterés de sus futbolistas que parece exponer esa escena generó críticas al entrenador y también a los deportistas que finalmente terminaron marchándose de la Copa América en cuartos de final. El tema repercutió en protagonistas, analistas, fanáticos y también en aquellos que estudian el fútbol buscando encontrar el hilo más vinculado a la ciencia de la disciplina.

Ese es el caso del psicólogo deportivo Geir Jordet, quien a comienzos de año publicó un libro que estudia el fenómeno de los penales en el fútbol (Pressure: Lessons from the psychology of the penalty shootout / Presión: lecciones de la psicología de la tanda de penales) y que fue definido por el diario británico The Times como “el mayor experto mundial en psicología de los penales”. En sus redes sociales, compartió el video de Dorival Júnior y lanzó un mensaje tajante: “En la Copa América, 3 de los 4 cuartos de final se fueron a los penales. Como entrenador, ¿qué es más importante que llevar a tu equipo a una tanda de penales? ¿Cómo justificas no apoyar a tus jugadores antes de los lanzamientos más importantes de sus vidas? ¡No delegues esto en tus asistentes!”.

El posteo del psicólogo deportivo

Lo dicho por Jordet repercutió incluso en Brasil, donde el reconocido medio Globo replicó otras reflexiones de este psicólogo deportivo de origen noruego que “enseña e investiga sobre psicología y rendimiento de élite en la Escuela Noruega de Ciencias del Deporte”, según su sitio web. “Muchos entrenadores lo hacen, delegando la preparación y el entrenamiento en el ayudante. En mi opinión, eso no es lo mejor. Este es el momento de mayor presión en el fútbol, es el momento en que los jugadores necesitan tener a su líder presente”, señaló según Ge.

Y agregó: “Tradicionalmente en el fútbol, en Brasil y en la mayoría de los lugares, los penales son algo que los entrenadores ignoran, a lo que no dan prioridad en los entrenamientos. Como resultado, muchos equipos no están preparados. Lo lamento. Son los jugadores los que lo pagan, los que acaban fallando los lanzamientos”.

Jordet afirma que, desde 2004 en adelante, se ha enfocado en estudiar los lanzamientos desde los doce pasos. Advierte que realizó múltiples publicaciones en revistas científicas, donde analizó todas las tandas de las Copa del Mundo, la Eurocopa y la Champions League desde 1976 hasta la actualidad (más de 700 disparos): “También ha entrevistado a los participantes sobre sus pensamientos, emociones y experiencias con los penaltis en estos partidos”, subraya en su sitio personal.

“Sus intereses de investigación más amplios se centran en el rendimiento bajo presión extrema, los fundamentos cognitivos y perceptivos de la toma de decisiones y el desarrollo del talento/aprendizaje eficaz. Uno de los objetivos principales de todos sus proyectos es identificar los comportamientos primarios, psicológicamente relacionados, que impulsan el rendimiento en los partidos de fútbol”, aclara sobre sus trabajos, al mismo tiempo que se referencia como consultor en clubes de la talla de Liverpool, Chelsea o Bayern Múnich.

El otro posteo sobre los penales del Mundial de Qatar

En sus publicaciones en redes sociales, también se muestra en contra de que los propios futbolistas se autodesignen como pateadores: “Los jugadores se presentan para lanzar los penales porque creen que deben asumir la responsabilidad, no necesariamente porque sean los mejores. Es como si el entrenador preguntara a los jugadores antes del partido cuál sería su alineación. Es absurdo”.

Hay que destacar que, días antes de los penales de Brasil ante Uruguay, el psicólogo deportivo había apuntado también contra la actitud de Tite durante los minutos previos a la tanda contra Croacia de cuartos de final que terminó con los europeos avanzando a semifinales: “Otros entrenadores están tan traumatizados por experiencias de penales en el pasado que lo delegan todo. La ausencia del Jefe lo dice todo. En Qatar, el brasileño Tite se retiró completamente del grupo, dejando sólo su energía nerviosa. Los asistentes nunca sustituirán la autoridad del seleccionador”.

En ese mismo hilo, como contrapunto, elogió el accionar de Lionel Scaloni durante las tandas de penales que debió afrontar Argentina contra Países Bajos y Francia en el Mundial de Qatar: “El técnico argentino Scaloni tiene una opinión diferente: “Siempre practicamos penales”. Antes de la tanda de penales contra Holanda, Scaloni tardó menos de 15 segundos en elegir a cinco lanzadores de penales (Messi era un hecho). El rápido proceso transmite confianza y que tiene un plan”. En la época de la Copa del Mundo ya había hablado también sobre los juegos mentales del Dibu Martínez.

Brasil quedó afuera de la actual Copa América en cuartos de final tras la atajada del arquero Sergio Rochet al defensor Éder Militao y el disparo de Douglas Luiz al palo. La escena del entrenador por fuera de la reunión de futbolistas antes de los disparos se hizo viral, a punto tal que Dorival Junior debió salir a aclarar lo ocurrido: “Interpretar una foto sin evaluar al profesional que está allí… Fue una completa imprudencia”.

“¿Así que necesito tener un portapapeles en la mano con nombres para transmitir una sensación de organización sobre un grupo? Lo siento, pero fue absurdo lo que hicieron, toda la polémica por una simple foto. Interpretar una foto sin interrogar al profesional al respecto. Lo siento, fue completamente frívolo. Los que han opinado deberían pensárselo mucho. Si no hay respeto en este sentido, que me vean como un padre de familia, un profesional ante todo, que respeta todo y a todos, y a los que dicen que no me respetan”, indicó Dorival, enfurecido por el tema.

“Nunca entro en ese círculo. Todo lo que hicimos fue preparatorio y previo al partido. En ese momento, no necesito decir nada. A menos que note una diferencia, una dificultad, un problema o un cambio repentino. Pero no fue el caso, todo estaba señalado. En el último minuto del partido, ya habíamos decidido quién cogería el balón. Yo suelo quedarme bien atrás. Si miras las imágenes de otros partidos, verás que no entro ahí. Es el momento del jugador. No me gusta participar y lo evito, porque es un momento de tranquilidad y de recordar todo lo que has hecho”, aseguró ante Ge.

Y agregó: “No necesitaba tener un portapapeles en la mano ni el orden de ejecutantes, que ya estaba fijado. Tenía un asistente allí. El cuarto árbitro me había llamado porque quería saber qué jugador se quedaría fuera de la tanda porque Uruguay tenía un expulsado y ese corte tenía que ser antes del comienzo del partido. Cuando volví, no iba a decir nada, pero decidí hablar de la concentración. Fue lo único de lo que hablé, pero me di cuenta de que el equipo estaba tranquilo”.