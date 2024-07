Una imagen que recorre el mundo: la actitud de los jugadores de Brasil con su entrenador antes de los penales contra Uruguay

La imagen que recorre el mundo del partido entre Brasil y Uruguay

En un partido cerrado y con pocas ocasiones de gol, Uruguay y Brasil definieron el pase a las semifinales de la Copa América en los penales. En dicha instancia, el arquero Sergio Rochet fue el héroe para la Celeste, ya que detuvo un penal clave para encaminar lo que fue la tanda que derivó en el pase del equipo de Marcelo Bielsa y la eliminación de los dirigidos por Dorival Junior.

Justamente, el entrenador de la Verdeamarela quedó en el centro de la escena tras una imagen que se produjo en la previa de los penales que decretaron la eliminación de los máximos ganadores de Copas del Mundo. Fue en el momento en el que los dos equipos organizaron quiénes iban a ser los ejecutantes y el DT brasileño apareció detrás de sus jugadores y no ordenando la serie desde los doce pasos.

En un momento, Dorival Junior levantó un dedo como intentando tener la palabra en medio de la ronda de futbolistas para ser escuchado, pero nadie alcanzó a notar su gesto. Un asistente suyo fue el que les habló a los jugadores. La contracara fue Bielsa, que con una planilla en mano y dirigiéndose de forma enérgica a sus conducidos. De hecho, en la definición pasaron los charrúas, que anotaron en todas las ejecuciones excpeto en el disparo de José María Giménez, que contuvo Alisson.

Luego de la eliminación, el ex técnico del San Pablo explicó por qué estuvo detrás de los jugadores en la previa a los penales. “Me mantuve alejado porque les estaba contando a cada uno lo que tenía en mente. Una vez definidas las cinco posiciones iniciales, comencé a hablar de lo que habíamos entrenado. De hecho, en el entrenamiento que se desarrolló desde el primer día en Orlando estuvimos trabajando en los penales porque sabíamos que probablemente tendríamos esa posibilidad en las definiciones del partido”.

Además, planteó que, pese a la eliminación, se fueron con algo positivo. “Nos vamos invictos del torneo pero no satisfechos. Por lo que trabajamos teníamos más expectativas. No hicimos partidos de alto nivel desde lo técnico, pero yo no descarto ninguno de los partidos. Creo que hubo entrega, espíritu de lucha. En ningún momento el equipo dejo de ir a buscar el resultado. Fue un equipo valiente y hubo más cosas positivas que negativas en este proceso”.

Aunque reconoció que “no son los resultados que queríamos, asumo esa responsabilidad, pero creo que este equipo tiene todo para evolucionar mucho. Este proceso necesita paciencia”.

Los brasileños vencieron en solo uno de los cuatro encuentros que jugaron y fue la goleada 4-1 frente a Paraguay. En el inicio del torneo empataron sin goles ante Costa Rica y más tarde 1-1 con Colombia. Hay que agregar este 0-0 contra Uruguay. Cabe destacar que en este duelo no jugó Vinicius Junior (suspendido), en la actualidad su mejor jugador, quien estuvo suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Otra baja sensible antes del torneo fue la de Neymar, quien se sigue recuperando de su rotura de ligamento cruzado anterior y el menisco de la rodilla izquierda.

Dorival Junior reemplazó en el cargo al interino a Fernando Diniz, quien a su vez dirigía al Fluminense en plena definición de la Copa Libertadores. En las Eliminatorias el Scratch marcha sexto con 7 puntos, a 8 del líder, Argentina. Se llevan disputadas 6 de 18 fechas. Para el próximo Mundial de 2026 que se hará en Canadá, Estados Unidos y México, habrá 7,5 cupos sudamericanos. La clasificación al certamen ecuménico se reanudará en septiembre y recibirá a Ecuador y visitará a Paraguay.

Así quedó el cuadro de semifinales de la Copa América: