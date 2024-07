El mensaje de Cristiano Ronaldo tras la feroz crítica que recibió en la eliminación de Portugal: “Le arruinó la Eurocopa”

Cristiano Ronaldo, el máximo goleador en la historia de la Eurocopa con 14 goles en 30 partidos, se despidió de la que sería su última participación en el torneo continental en medio de una gran controversia. La selección de Portugal fue eliminada en los cuartos de final ante Francia en una dramática definición por penales, y el astro no escapó a las críticas, siendo señalado como uno de los principales responsables del fracaso de su equipo.

El diario luso, A Bola, se hizo eco de las afirmaciones del periodista Daniel Riolo en el medio francés RMC Sport. Arremetió contra CR7 y lo señaló como el culpable de la derrota: “Cristiano Ronaldo le arruinó la Eurocopa a Portugal. Siempre he dicho que me gusta Portugal, es un gran equipo, con jugadores extraordinarios y, después de lo que lograron en 2016, es increíble que no tengan mejores resultados. Entiendo que Cristiano Ronaldo es una leyenda, pero durante varios años ha impedido el ascenso de otros jugadores y no ha aportado nada al equipo”.

Riolo fue aún más allá al analizar el rendimiento del delantero contra Les Bleus: “Esto se vio contra Francia, Portugal jugó con 10. Es una leyenda, puede que siga siendo adorado, pero fue quien impidió que Portugal llegara más lejos en la Eurocopa. No me gusta ver a jugadores consagrados como este haciendo una última aparición como si se tratara de una remontada olímpica. Se vuelve patético y hay que pasar página”.

En este contexto, Ronaldo decidió emitir unas palabras a través de sus redes sociales, dejando un mensaje emotivo y lleno de agradecimiento para sus seguidores: “Queríamos más. Nos merecíamos más. Para nosotros. Para todos y cada uno de ustedes. Por Portugal. Estamos agradecidos por todo lo que nos han dado y por todo lo que hemos logrado hasta ahora”. “Dentro y fuera del campo, estoy seguro de que este legado será honrado y continuará construyéndose. Juntos”, sentenció.

El mensaje de Cristiano Ronaldo después de la eliminación de Portugal en la Eurocopa

El partido entre Francia y Portugal terminó sin goles en los 120 minutos. En la tanda de penales, la cámara exclusiva de ESPN captó cada movimiento de Cristiano. Al comienzo, el exitoso disparo de Ousmane Dembélé para los subcampeones del mundo empujó al luso a tomar una decisión para contagiar confianza en su entorno. Inmediatamente, inició la caminata hacia el punto señalado y equilibró el marcador con una sólida definición. En su regreso, alentó a sus compañeros en medio de los tiros desde los doce pasos.

Más adelante, exhibió su frustración cuando el lanzamiento de João Félix se estrelló en el palo, única ejecución de las ocha practicadas en terminar fuera de la red. El atacante de 39 años se alejó de Francisco Conceição, a quien estaba abrazando y expresó su lamento. Su primer gesto después del penal de Theo Hernández, que selló la eliminación, fue sacarse la cinta de capitán. “Sin duda, es mi última Eurocopa, claro que sí”, había manifestado antes del partido en diálogo con la cadena de su país RTP. Sus recientes declaraciones van en esa sintonía a la espera de definir hasta cuándo vestirá la camiseta del combinado nacional.

A lo largo de su carrera en la Eurocopa, Cristiano Ronaldo ha acumulado impresionantes estadísticas, pero la edición jugada en Alemania marcó una excepción. En esta ocasión, Ronaldo dejó el torneo sin haber convertido goles, algo que nunca había sucedido en sus anteriores participaciones. Su única contribución en suelo teutón fue una asistencia en el triunfo 3-0 ante Turquía durante la fase de grupos. La figura del Al Nassr de Arabia Saudita había celebrado 5 tantos en 2021, 3 en 2012 y 2016, 2 en 2004 y 1 en 2008.

