Duras sanciones al club Comunicaciones por incidentes contra Excursionistas

La dura sanción a Comunicaciones

El Ministerio de Seguridad de la Ciudad impuso fuertes medidas contra el Club Comunicaciones a raíz de los incidentes que ocurrieron el 22 de junio durante el partido contra Excursionistas, correspondiente a la primera fecha del torneo Clausura de Primera B Metropolitana. Como resultado, 45 hinchas del club han sido sancionados con prohibiciones de entre seis meses y cuatro años para ingresar a los estadios.

En el desarrollo del partido, celebrado en el estadio de Comunicaciones (se impuso la visita por 3-1), simpatizantes locales exhibieron un ataúd con los colores y el nombre de Excursionistas, e intentaron ingresar al recinto con armas de fuego. Oficiales de la División Conductas Delictivas en Eventos Masivos de la Policía de la Ciudad confiscaron una pistola de 9 milímetros a uno de los hinchas y una réplica de arma a otro.

El Ministro de Seguridad de la Ciudad, Waldo Wolff, declaró: “No vamos a permitir que los violentos entren a los estadios de la Ciudad”. Además, precisó: “Nuestra política de control y de sanciones en los espectáculos deportivos es permanente. Con nosotros los violentos no tienen lugar en las canchas, los vamos a dejar afuera y vamos a cuidar a las familias que merecen disfrutar del partido en paz”.

Simpatizantes de Comunicaciones exhibieron un ataúd con los colores y el nombre de Excursionistas e intentaron ingresar al recinto con armas de fuego.

Durante la detención del individuo que portaba el arma, miembros de la barra brava del club intentaron intervenir violentamente, lo que provocó la dispersión de las fuerzas policiales. Al finalizar el partido, se llevó a cabo un operativo cerrojo para identificar a los hinchas radicalizados.

Un total de 26 barras que participaron en la agresión a las autoridades, incluyendo aquellos que portaban el arma y la réplica, recibieron una sanción de cuatro años de prohibición para asistir a los estadios de la Ciudad. Además, fueron ingresados en el listado de admisión del programa Tribuna Segura.

El Secretario de Seguridad, Diego Kravetz, enfatizó la postura del gobierno: “Los estadios de fútbol son lugares para ir a disfrutar de un espectáculo deportivo. El que no lo entienda de esa forma e intente entrar con violencia, provocación, y cometiendo actos por fuera de ley, no sólo no va a ingresar sino que va a ser sancionado”.

Otros dos aficionados fueron sancionados con un año de inhabilitación debido a provocaciones hacia el equipo rival, mientras que 17 seguidores restantes recibieron una prohibición de seis meses por ingresar a áreas no autorizadas del estadio.

Además de las sanciones individuales, el Comité de Seguridad en el Fútbol del Ministerio de Seguridad porteño decretó que Comunicaciones deberá jugar sus próximos dos partidos de local a puertas cerradas. Los encuentros serán contra Deportivo Merlo el 6 de julio y contra Cañuelas en la quinta fecha del torneo. El Cartero, que el torneo Aperturna culminó en el undécimo lugar con 25 puntos, no inició de buena manera el Clausura, al figurar en la parte baja de la tabla de posiciones con solamente un punto tras dos juegos. En total acumula 26 unidades, lo que los deja fuera de los puestos de clasificación rumbo al Reducido por el Ascenso a la Primera Nacional.