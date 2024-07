Carlos Tevez habló sobre el nuevo deporte que practica y se refirió a su futuro como DT

Los días de Tévez en Miami: juega al pádel y sigue los partidos de la Selección - Entrevista

Luego de su salida de Independiente, Carlos Tevez se alejó del ambiente del fútbol para estar más tiempo en compañía de su esposa y sus hijos, y hoy pasa sus días en Miami, donde descansan juntos.

En la ciudad de Florida, el entrenador aprovecha para practicar una de sus actividades deportivas favoritas: el pádel. “Es un deporte muy lindo, que tiene una dinámica interesante. Lo disfruto. Aunque se juegue con las manos, para nosotros los exfutbolistas es muy divertido y pensante. Si lo entendés, atrae mucho”, dijo en una entrevista con la periodista Sole Giménez.

Y agregó: “Te hace correr, estar mentalizado y que la cabeza vaya y venga. La verdad que prefiero eso a estar una hora arriba de una cinta o corriendo solo”.

El ex delantero de Boca, de 40 años, juega al pádel “día por medio para estar activo. Pero sabemos que es complicado para los que venimos de varias batallas, con el tema de la cintura y las rodillas”, dijo entre risas. Lo hace junto con amigos y también con sus familiares, como su esposa, Vanesa, y el menor de sus tres hijos, Lito, quien hoy tiene 10 años.

“Estoy en un momento de tranquilidad, de poner las cosas sobre la balanza, mientras disfruto de la familia”, comentó Tevez tras lo cual habló sobre su situación laboral. En ese sentido, primero se refirió a su última experiencia: “En Independiente hicimos un gran trabajo, en silencio como debe ser, y ahora estoy tranquilo, relajado y pensando en el próximo proyecto”.

Vale recordar que cuando anunció su salida en conferencia de prensa, sacó pecho respecto de la misión cumplida de haber dejado al Rojo en la máxima categoría: “No era fácil para lo que me trajeron, que era salvar a Independiente de un momento difícil. Lo hicimos y en el campeonato quedamos a un gol de clasificar. Luego no pudimos, pero lo hemos hecho muy bien”.

La renuncia al cargo fue por un motivo de salud, según contó Hugo Tocalli, quien lo reemplazó interinamente. “Carlos se sintió muy presionado. Se va porque esas dos veces que tuvo que ir a la noche al médico, no le hizo bien. Me parece muy bien la decisión que tomó porque la salud está primero”, dijo el coordinador de las divisiones inferiores del Rojo.

Recientemente, sonó el nombre del Apache como uno de los candidatos a asumir la dirección técnica del Corinthians de Brasil, club en el que jugó entre 2004 y 2006, dejando un grato recuerdo entre los hinchas: convirtió 29 goles en 50 encuentros y conquistó un Brasileirao. No obstante, la dirigencia del Timao descartó la posibilidad, según aseguraron en Ge Globo. El DT por lo pronto prefirió no expedirse al respecto.

Por otro lado, contó que sigue con atención el recorrido de la selección argentina en la Copa América, elogió la actuación del equipo en el torneo y, en particular, destacó la tarea de Emiliano Martínez contra Ecuador. “Sufrimos un poco, pero la verdad que la figura del Dibu es muy grande”.

“Estoy contento porque los muchachos siguen a paso firme y dándoles alegrías a la gente. Se han ganado el respeto de todos merecidamente por todo lo que consiguieron”, continuó al tiempo que expresó que añora sus días vistiendo la celeste y blanca: “Se extraña la Selección. Es que cuando te ponés la camiseta representás a un país, es muy diferente a un club”.

Por último, valoró el cariño que recibe de parte de los fanáticos, sin distinción de camisetas: “La gente me tiene un gran aprecio por el lugar de donde vengo, por como soy y porque nunca cambié. Y en la vida se trata de eso, de que la gente te recuerde por la clase de persona que sos. Lo más lindo que tengo es el reconocimiento de todos aquellos que me respetan mucho”.