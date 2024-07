8 frases de Scaloni tras el triunfo ante Ecuador: el detalle que lo sorprende de Dibu Martínez, por qué no disfrutó el triunfo y el beso “no consentido”

Copa América 2024 - Argentina Ecuador - La palabra de Lionel Scaloni

Argentina está en semifinales de la Copa América. Sufrió, Ecuador le empató en tiempo de descuento, pero luego, con Dibu Martínez como héroe, se impuso por penales y se mezcló entre los cuatro mejores equipos del torneo que se disputa en Estados Unidos. Lionel Scaloni se subió a la montaña rusa de una noche intensa en Houston. Y luego enfrentó los micrófonos con la certeza de que, por tercer certamen continental consecutivo, disputará los seis encuentros posibles. No es poco.

“No lo disfruté. No sé si se habrá visto en las imágenes, pero no lo disfruté nada”, reconoció el nivel de padecimiento que atravesó la delegación albiceleste. “El partido fue lo que se hablaba ayer. Ecuador es un equipo difícil, duro, que juega bien, fisicamente está bien. En el primer tiempo, si hubieramos estado más finos, hubiesemos podido hecho algún gol más. Así y todo, llegamos bien. En el segundo, fue difícil, cortado. Estamos satisfechos, fue un partido complejo”, analizó el Gringo, de 46 años.

“¿Qué saco de positivo? Que pasamos y que el equipo está. Más allá de que el rival te someta, porque nos sometieron, hicieron un juego directo, el equipo siempre reacciona. El fútbol al final es esto. El que entra, entra enchufado, con todas las ganas de hacerlo bien. El equipo siente una confianza ciega en su arquero en los penales y para nosotros es fundamental. Aún fallando Leo, el equipo sabía que iba a suceder algo positivo. Eso es muy importante, es una de las cosas más importantes en el fútbol”, añadió.

Y subió al trono a Dibu Martínez, que contuvo los remates de Ángel Mena y Alan Minda para el 4-2 en la batalla desde los 12 pasos. “No hay muchas... No soy entrenador de arqueros, pero cuando un arquero está para atajar un penal, a veces las roza, las saca; él las ataja. Encima hace ruido de cómo los para. Mejor que sea argentino”, resaltó su actuación.

OTRAS DEFINICIONES DE SCALONI

Cómo lo vio a Messi

“¿Qué inactividad? No se notó. ¿Si tuvo el mismo nivel de siempre? Como el resto del equipo, somos un equipo, punto. Si el equipo gira, juega bien... Él juega bien, los demás también. Si el rival te pone dificultades y no lográs jugar, no podés separar. Nunca hemos separado una actuación individual con la colectiva. En cuanto a lo físico, cada vez que le pregunté, me dijo que estaba bien. Por eso seguía en la cancha.

Por qué no entró Di María

“Estuvo calentando Ángel (Di María) y podía ser una opción, pero veía el partido bastante complicado. No es un jugador para que tenga que correr de atrás a los jugadores ecuatorianos, que son rápidos y veloces. Hay momentos y momentos. ¿A quién no le gusta ver a Di María? Soy el primero, pero no es fácil”.

La alegría de jugar otra semifinal

“Estamos en la semifinal, que es un valor muy bueno. Sobre todo por el nivel que se ve de las selecciones y el juego que se ve en la Copa América. Decían que el cuadro nuestro era fácil, no estaría tan seguro yo. Los partidos hay que jugarlos. Ecuador ha demostrado que están en un gran nivel”.

El beso en la boca del utilero Mario Destéfano en pleno festejo

“Fue en chiste. A Marito lo conozco de toda la vida. Me vino a saludar y bueno... Es lo que hay. No la vi la foto, pero Marito es un amigo , un tipo entrañable. Estaba muy contento. Yo la verdad no me di cuenta dónde me dio el beso. Son cosas que pasan cuando estás alegre. Pero no fue consentido, ja”.

La actitud como bandera de La Scaloneta

“Cuando no aparece el juego y encima no tenés actitud, entonces ya no tenés nada que hacer. Siempre decimos que, cuando no se puede jugar, hay que tener actitud, hay que sacar otras cosas. El rival juega, tenemos cosas para mejorar, pero a pesar de no jugar lo bien que queríamos, siempre tenemos esa tranquilidad interior de que algo va a pasar. Lo sabemos”.

