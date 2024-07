Impacto en el Mundial M20 de rugby: Los Pumitas derrotaron a Sudáfrica con una actuación excepcional

La pasión de los Pumitas en el himno nacional (Photo: Halden Krog / Gaspafotos)

Por la segunda fecha del Mundial M20 y ante el equipo local, la Argentina se dio un gusto inmenso. En un gran partido, le ganó por 31 a 12 a Sudáfrica y sigue con chances de clasificarse a las semifinales de la Copa del Mundo de la categoría. De esta manera los jóvenes argentinos se recuperaron de la caída del debut ante Inglaterra con una excepcional victoria.

En una muestra de todo lo bueno que se presumía y con una actuación consagratoria del pack, Los Pumitas dieron la nota ante uno de los candidatos al título y se jugarán la clasificación ante Fiji el próximo martes desde las 9.

El line argentino fue una de las claves (Photo: Halden Krog / Gaspafotos)

El inicio no pudo ser mejor para Los Pumitas, que se plantaron bien de entrada ante los fuertes delanteros sudafricanos. A los 3 minutos, luego de un line y un maul, el hooker cordobés Juan Greising Revol abrió el marcador, al poner el 7 a 0 luego de la conversión de Santino Di Lucca. El maul era la llave de entrada para Los Pumitas, que con una formación espectacular se llevaron por delante otra vez a los locales. La pelota a la punta esta vez fue para el platense Juan Pedro Bernasconi, quien apoyó la segunda conquista (12-0). La Argentina defendía bien cada vez que Sudáfrica quería avanzar. Dos recuperaciones notables para diez minutos perfectos del equipo nacional. Los locales empezaban a dominar tratando de posicionarse en el campo argentino, que respondió bien cada vez que lo presionaron. A los 21 minutos, llegó el segundo try de Greising Revol, luego de otro maul espectacular de Los Pumitas, que ganaban 17 a 0. El equipo de Álvaro Galindo marcó el tercer try con un rendimiento notable. Sobre el cierre de la etapa aparecieron las primeras imprecisiones mientras el clima hacía de las suyas con una pertinaz llovizna. Los Pumitas seguían bien, pero ya sin dominar el partido. La última fue de Sudáfrica, con un scrum cercano a los 22 metros, que otra vez defendieron muy bien los argentinos. Final de la etapa con los mejores síntomas y el parcial 17 a 0 para los argentinos frente al equipo local.

Consumar la obra en unos durísimos cuarenta minutos finales

El partido estaba ahí. A tiro, con Los Pumitas en campo sudafricano en los primeros minutos de la etapa. Sin embargo, faltaron detalles para poder resolverlo. Sobre los 7 minutos, el capitán Efraín Elías robó un line para marcar el cuatro try, que con la conversión de Di Lucca consiguió sumar el bonus ofensivo y ponerse 24 a 0. Sobre los 11′ descontaron los locales con un try-penal (24-7) y la rápida amonestación de Bruno dejó a Los Pumitas con 14 jugadores, pero siguieron creyendo; con un penal a favor fueron al line, en búsqueda de otro try, que no fue por muy poco.

El partido ya era otro. Sudáfrica se venía con todo y Los Pumitas demostraban algo de cansancio. Sin embargo, seguían los altos rendimientos de varios chicos, tanto en lo individual como en lo colectivo. Los errores de manejo (5 para los locales, 9 para los argentinos) demostraban lo difícil que era dominar la pelota. Además, aumentaron la cantidad de penales para los sudafricanos que se venían cada vez más. Sobre los 30 minutos, Los Pumitas apoyaron el quinto try luego de que Sarelli le tapó un kick a un jugador sudafricano en sus 22 metros. Juan Penoucos estaba muy atento y los argentinos se pusieron 31 a 7. El try sudafricano del final sólo quedó para la estadística y cerrar el score 31 a 12. Ganaron Los Pumitas, con una actuación sensacional ante los Juniors Springboks, nada menos que los sucesores de los actuales campeones de mundo.

Sudáfrica es el actual bicampeón del mundo en mayores, luego de su reciente consagración en el Mundial de Francia 2023. Sin embargo, en menores de 20 años sólo tiene un título, el del 2012. El año pasado consiguió la tercera posición en la Copa del Mundo M20 que se jugó en su casa. Este año, nuevamente es local y arrancó con una goleada ante Fiji, por 57 a 7. En el reciente primer Rugby Championship M20 venció a la Argentina por 30 a 28, en la última jugada y en el último Mundial M20 compartieron el mismo grupo junto a Los Pumitas y definieron la clasificación con una victoria apretada de los Junior Springboks por 24 a 16. La Argentina en menores de 20 años obtuvo su mejor puesto en Inglaterra 2016, cuando justamente superó por la medalla de bronce a los sudafricanos. En el torneo del 2023 se clasificaron novenos.

Los equipos

Sudáfrica: 1- Ruan Swart, 2- Luca Bakkes, 3- Zachary Porthen (C), 4- Jaco Grobbelaar, 5- JF van Heerden, 6- Thabang Mphafi, 7- Bathobele Hlekani, 8- Tiaan Jacobs, 9- Asad Moos, 10- Liam Koen, 11- Litelihle Bester, 12- Phillip-Albert van Niekerk, 13- Jurenzo Julius, 14- Joel Leotlela, 15- Bruce Sherwood. Head Cach: Bafana Nhleko

Suplentes: 16- Ethan Bester, 17- Liyema Ntshanga, 18- Casper Badenhorst, 19- Thomas Dyer, 20- Keanu Coetsee, 21- Sibabalwe Mahashe, 22- Tylor Sefoor, 23- Joshua Boulle.

Argentina: 1- Diego Correa, 2- Juan Greising Revol, 3- Tomás Rapetti, 4- Efraín Elías (C), 5- Felipe Bruno, 6- Juan Penoucos, 7- Santos Fernández De Oliveira, 8- Juan Pedro Bernasconi, 9- Tomás Di Biase, 10- Santino Di Lucca, 11- Franco Rossetto, 12- Tomás Medina, 13- Faustino Sánchez Valarolo, 14- Timoteo Silva, 15- Benjamín Elizalde. Head Coach: Álvaro Galindo

Suplentes: 16- Juan Manuel Vivas, 17- Joaquín Yakiche, 18- Gael Galván, 19- Álvaro García Iandolino, 20- Agustín Sarelli, 21- Jerónimo Llorens, 22- Facundo Rodríguez, 23- Felipe Ledesma.

Estadio: Danie Craven, en la Universidad de Stellenbosch, Sudáfrica.

Los tantos

PT: 3m, try de Greising Revol convertido por Di Lucca (A); 7m, try de Bernasconi (A); 21m, try de Greising Revol (A). Resultado parcial: Sudáfrica 0 vs. Argentina 17.

ST: 7m, try de Elías convertido por Di Lucca (A); 11m, try-penal (S); 30m, try de Penoucos convertido por Di Lucca (A); 40m, try de Ntshanga (S). Amonestados: 11m, Bruno (A) y 40m, Ledesma (A). Resultado final: Sudáfrica 12 vs. Argentina 31