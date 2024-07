El detrás de escena de la decisión de que Messi sea titular ante Ecuador tras la lesión: el diálogo con Scaloni y la “prueba de fuego” que superó

Lionel Messi, durante el entrenamiento de este miércoles en el estadio de Houston Dynamo, donde se mostró en buena condición física (REUTERS/Agustin Marcarian)

Apenas nueve días después de haber sufrido una distensión en el aductor derecho en el triunfo de Argentina 1-0 ante Chile (en el que completó los 90 minutos), Lionel Messi será titular ante Ecuador, por los cuartos de final de la Copa América 2024. Esta mañana hizo trabajos de activación en el gimnasio del hotel Intercontinental y luego tuvo una charla con el entrenador Lionel Scaloni y el médico Daniel Martínez, en la que consensuaron que juegue de entrada.

En la práctica del miércoles por la tarde-noche en el estadio de Houston Dynamo (la franquicia de la MLS en la que el NBA James Harden es uno de los principales accionistas) se sintió muy bien, se exigió con movimientos de cambio de ritmo, de dirección, y con giros, porque eso es lo que le generaba dificultades (cuando corría en línea recta no tenía molestias). Al notar que respondió bien, posteó una imagen en su cuenta de Instagram en la que sugirió la posibilidad de estar en este trascendental duelo para las aspiraciones albicelestes. Y, hoy, tras el diálogo con el DT y el cuerpo médico, decidieron que será de la partida.

L evolución fue día a día, lenta. Con trabajos de doble turno de kinesiología. Antes de viajar a Houston, se puso a las órdenes del fisioterapeuta que lo acompaña permanentemente en el Inter de Miami y con los profesionales de la selección. Y, en los últimos dos días, completó las prácticas a la par de los compañeros. Fueron las señales que marcaron que la mejor noticia para el campeón del mundo podía llegar a darse, luego de varias jornadas de incertidumbre, y de haberse perdido el choque ante Perú, más allá de que firmó planilla para sentarse en el banco de suplentes.

El punta ex Barcelona y PSG sontió el dolor en el primer tiempo frente al conjunto trasandino, y se exacerbó tras una falta de Gabriel Suazo. Entonces, se masajeó la zona, fue atendido por los médicos, pero no salió. De hecho, completó los 90 minutos sin guardarse un ápice de esfuerzo hasta el final. Luego se realizó estudios, que determinaron que existía una pequeña distensión y arreciaron las dudas respecto de si iba a poder jugar ante Ecuador. Con el correr de los entrenamientos, empezó a tomar fuerza la chance de que apostara a ingresar en el complemento. Pero Messi es Messi. Y desde su rol de líder, con el guiño de su evolución, no quiere dejar de ayudar al equipo desde adentro detrás del sueño del bicampeonato continental.