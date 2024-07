Los audios del VAR de las polémicas en Brasil-Colombia: el penal no sancionado a Vinicius Jr. y el offside en el gol de Davinson Sánchez

Conmebol difundió los audios del VAR de Brasil-Colombia

El empate entre Colombia y Brasil que bajó la persiana del Grupo D de la Copa América y dejó definidos los cuartos de final del certamen tuvo dos polémicas muy marcadas. La Verdeamarela reclamó una falta sobre Vinicius Jr. dentro del área y los cafeteros se quejaron por el offside sancionado en el gol que nivelaba las cosas cuando estaban abajo en el marcador.

Luego del amplio debate que generó el tema, la Conmebol difundió los audios del VAR en ambas acciones clave.

En la situación del fuera de juego de Davinson Sánchez cuando el encuentro estaba 1-0 para los brasileños, desde el organismo aclararon que fue un acierto del equipo arbitral que lideró Jesús Valenzuela: “En el minuto 19, un atacante del equipo de negro convierte un gol. En el momento que le juega el balón, su compañero se encontraba en posición de fuera de juego. El VAR, en su chequeo protocolar, confirma la posición de fuera de juego del atacante número 23 que marca el gol, quien recibe el balón de un tiro libre. Utilizando la herramienta de líneas virtuales, confirma la decisión de campo fuera de juego”, aclara la voz en off dándole la derecha al argentino Mauro Vigliano que estuvo a cargo de la herramienta tecnológica en el Levi’s Stadium.

Sin embargo, hacen hincapié en la falla que hubo al no advertir de un penal sobre Vini: “En el minuto 42, en una disputa de balón dentro del área penal del equipo de negro, un defensor no toca el balón y producto de la disputa se produce un contacto imprudente para la acción. El árbitro no logra observar la acción y deja que el juego continúe. El VAR, en su chequeo protocolar, analiza con distintos ángulos, velocidades y consideraciones y no logra identificar que el defensor no toca el balón antes de contactar imprudentemente al delantero. Ante esto, el VAR confirma de manera incorrecta la decisión original de campo”.

En ese caso, es el asistente del VAR, Jonny Bossio de Perú, el que aclara: “Posible penal. Toca balón indica”. “Necesito ver si toca balón”, plantea Vigliano entonces. Y agrega luego mientras visualizan las repeticiones: “Quiero ver si cambia la dirección del balón. ¿No tenés otra? Ahí no la tengo”. Sin tener certezas, el juez argentino sigue repasando distintos ángulos y advierte: “Necesito ver cuánto le cruza la pierna. Cómo se da el contacto”. Finalmente, Vigliano considera que Daniel Muñoz “le pellizca la pelota” antes de tener un contacto y le afirma al árbitro principal que tiene permitido avanzar con el juego: “Jesús, muy ajustado, podes reanudar. Pellizca pelota cuando baja el pie y ahí le da impulso. Después se da el contacto”.

En relación a la jugada del fuera de juego del defensor colombiano, que había señalado el empate cuando el marcador favorecía a Brasil por el tanto de Rapinha de tiro libre, el diálogo entre las autoridades arbitrales se abrió con una advertencia de que debían trazar las líneas porque era “una situación fina”. Allí, Vigliano aclaró: “Muy ajustada chicos, necesito tiempo”.

Mientras busca con exactitud el punto de salida de la pelota para ubicar las líneas, pide identificar al último defensor con la cámara detrás del arco: “¿Estamos seguros que es ese?”, pregunta mientras se ubican a los protagonistas de la acción. “Grabá las líneas y dale para adelante”. Y lanza su mensaje al juez principal: “Chicos, offside confirmado”.

Lo cierto es que más allá de estas dos polémicas, el empate 1-1 dejó a Colombia en el primer lugar que lo emparejará en cuartos de final con Panamá este sábado 6 de julio desde las 19 (hora de Argentina) en el State Farm Stadium de Arizona. Del otro lado de la llave, saldrá un semifinalista del choque entre Brasil y Uruguay de ese mismo días, pero a partir de las 22 en el Allegiant Stadium de Nevada.

