El gobierno de Brasil decretó el Día del Rey Pelé: la polémica que se reavivó por la fecha elegida

Postal del homenaje en el estadio de Vila Belmiro, del Santo FC, tras el fallecimiento de Pelé (Reuters/Amanda Perobelli)

El presidente brasileño, Lula da Silva, sancionó este martes una norma que establece el “Día del Rey Pelé”, en conmemoración al astro del fútbol fallecido en 2022. Se trata de la ley 14.909, que fue promovida por el senador Jorge Kajuru y aprobada por el Congreso del país vecino el mes pasado.

La medida fue publicada en el Diario Oficial de la Unión y reavivó una vieja polémica, la de la cantidad exacta de goles que convirtió O Rei y los consecuentes récords que ostentó. Es que el homenaje se celebrará cada 19 de noviembre, fecha en que el legendario jugador anotó el que es considerado el gol número 1.000 de su carrera en 1969, en un encuentro entre Santos y Vasco da Gama.

Edson Arantes do Nascimiento convirtió, nada más y nada menos, que 643 goles en los 665 partidos oficiales que jugó con el Santos FC, el club donde dio sus primeros pasos, hizo gran parte de su carrera y alcanzó la fama. Fue durante sus 18 temporadas en el club paulista (1957-1974) donde el ídolo brasileño convirtió gran parte de sus goles más maravillosos.

Su rendimiento allí fue tan alto que hubo tres campañas en las que superó la cifra de 60 goles por año: en 1958, marcó 66; en 1961, firmó 62 anotaciones; mientras que en 1965, convirtió 64. Su capacidad anotadora era abrumadora para el fútbol sudamericano de fines de los ‘50 y principios de los ‘60.

El anuncio del Día del Rey Pelé en las redes del Ministerio de Deportes de Brasil

Después de muchos años, Pelé dejó el club de sus amores para ir al New York Cosmos de EE.UU., donde disputó las tres últimas temporadas de su trayectoria. Llegó en medio de una campaña gigantesca de marketing en una época donde el soccer empezaba a crecer paulatinamente. Los tres años que estuvo en los Estados Unidos, jugó 64 encuentros oficiales y anotó 37 goles.

Su gran mito creció a partir de sus actuaciones con la selección de Brasil, con la que ganó tres Mundiales, siendo el único jugador que ha logrado alzar tantas veces el trofeo más importante del fútbol de selecciones. De 1957 a 1971, jugó 105 encuentros y anotó 94 goles.

Así las cosas, Pelé registró 767 goles en 831 partidos oficiales. Sin embargo, siempre se proclamó el máximo goleador de todos los tiempos. De hecho, cuando Cristiano Ronaldo sobrepasó sus números -a principios de 2021- el brasileño salió al cruce y quiso dejar en claro que él continuaba siendo el mejor, incluso también por encima de Josef Biscan, otro que -con 805 gritos- lo superaba en la tabla de goleadores, según las informaciones volcadas por la FIFA.

“Máximo goleador de todos los tiempos (1.283)”, se leyó desde entonces en el perfil de Instagram del mítico delantero, en el que también se jactaba de haber ganado tres mundiales, ser el “Jugador de Fútbol del Siglo de la FIFA” y “Embajador Global y Humanitario”.

No obstante, esa cifra no fue convalidada por las principales autoridades del tema. Incluso la FIFA (la máxima autoridad del fútbol mundial), en su página web, le dio entidad a los 805 gritos de Josef Bican. Al mismo tiempo, el máximo organismo del fútbol puso en jaque esta estadística que ahora impulsa Pelé desde las redes sociales: “Ni siquiera O Rei Pelé, que reivindica haber metido 1.283 goles, lo hizo mejor. El mítico brasileño incluye en su total los goles marcados en partidos no oficiales, y si hacemos lo mismo con Bican, su cosecha se estima en 1.468 tantos, aunque esas cifras son difíciles de verificar habida cuenta de su antigüedad”.

O Rei construyó una notable carrera con las camisetas del Santos, New York Cosmos y la selección de Brasil (Reuters/Diego Vara)

La ley que homenajea a Pelé valora la importancia que tuvo para su país y “para el mundo”, incluso más allá del plano estrictamente deportivo, y se suma “a los reconocimientos que recibió en vida, y a otros que se han sucedido desde su fallecimiento”, el 29 de diciembre de 2022, a los 82 años.

También asegura que su “grandeza” es tal, que el apodo por el que fue conocido fue incorporado el año pasado como vocablo en el diccionario Michaelis, el más usado en la lengua portuguesa. “El diccionario ahora dice que Pelé es ‘aquel que es fuera de lo común” y que, en virtud de “su calidad, valor o superioridad, no puede ser igualado a nada ni a nadie”, señala el texto.