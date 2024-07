El afectuoso mensaje del Pato Fillol al Loco Gatti tras el fallecimiento de su esposa

Foto posteada por Fillol en su cuenta de X

El viernes pasado se dio a conocer la triste noticia del fallecimiento de Nacha Nodar, esposa del reconocido ex arquero argentino Hugo “El Loco” Gatti, después de una larga batalla contra una enfermedad. Nodar pasó sus últimos días internada en el Sanatorio de la Providencia en la Ciudad de Buenos Aires. La noticia fue confirmada por Josep Pedrerol, presentador del programa español El Chiringuito, del que Gatti es colaborador habitual.

“Déjenme que les diga algo que afecta a la familia de El Chiringuito: ha fallecido la mujer del Loco Gatti. Nacha nos ha dejado. Desde El Chiringuito le mandamos un abrazo muy fuerte al Loco. Te queremos mucho, mucho ánimo. Entró en el hospital hace unos días y fue irreversible”, dijo Pedrerol al anunciar la noticia en el programa. “Nacha era muy importante para el Loco. Le daba el punto de ‘esto no, esto no’. Loco te queremos, descansa en paz, Nacha”, añadió en una emotiva dedicatoria para su compañero de trabajo.

Este martes, Ubaldo Matildo Fillol también expresó su pesar en redes sociales, dejando un conmovedor mensaje para Gatti y su familia: “Abrazo del alma y toda la fuerza en este doloroso momento al querido Hugo Gatti y a sus hijos Lucas y Federico de parte de la familia Fillol”. Junto con el mensaje posteó una foto de ellos en épocas de arqueros.

Nacha Nodar y Hugo Orlando Gatti se casaron en 1977 y tuvieron dos hijos, Federico y Lucas, quien también fue futbolista en distintos clubes de Argentina y Europa. La pareja, que también tuvo tres nietos (Gerónimo, Santina y Sofía), compartió momentos significativos tanto en lo personal como en lo profesional. En una entrevista con Susana Giménez en 2008, Nodar recordó los inicios de su relación con Gatti, relatando cómo se conocieron y cómo su amor floreció en Mar del Plata.

Gatti junto a Nacha Nodar, su esposa

Fillol también rememoró momentos compartidos con la pareja, mencionando una publicidad que grabaron juntos en los años noventa. “Con el Loco Gatti, Nacha y mi esposa Olga nos animamos a hacer una publicidad de Súbito en los noventa. Nos divertimos mucho. ¿La recuerdan? Ojalá aparezca la de Helados Laponia en algún momento”, expresó el Pato en un tuit.

El ex arquero del Xeneize de 79 años se destacó por su vasta trayectoria en varios clubes de renombre y en la selección argentina, acumulando una notable carrera deportiva. Jugó con las camisetas de Boca Juniors, River Plate, Gimnasia y Esgrima La Plata, Unión de Santa Fe y Atlanta.

El punto culminante de su carrera fue su desempeño en Boca Juniors, donde alcanzó el récord de mayor cantidad de partidos jugados por un arquero, sumando un total de 417 encuentros. Durante su tiempo en el club, ganó importantes títulos nacionales e internacionales, incluyendo dos Copas Libertadores, una Copa Intercontinental en 1977 y los campeonatos Metropolitanos de 1976 y 1981. En cuanto a su paso por otros clubes, jugó 224 partidos con Gimnasia, 93 con River Plate, 45 con Unión y 38 con Atlanta. A nivel internacional, representó a la Albiceleste en 18 ocasiones.

"Nacha era muy importante para el Loco", dijo Pedrerol, conductor del programa El Chiringuito, que tiene a Gatti como panelista

La vida de Hugo Gatti no ha estado exenta de desafíos. En marzo de 2020, el ex arquero fue internado en España tras ser diagnosticado con coronavirus, enfrentando una delicada situación de salud de la cual logró recuperarse. “Me di cuenta de lo que estaba pasando cuando me lo dijeron. En el hospital me decían que me iba mañana cada día. Me dijeron que estuve cerca de morir”, recordó. Hoy, el ex arquero de Boca enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida con la pérdida de su amada esposa.