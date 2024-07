La fortuna que una figura del deporte mundial apostó por La Scaloneta en la Copa América: “El campeón campeón”

Boxing - Anthony Joshua v Robert Helenius - O2 Arena, London, Britain - August 12, 2023 Conor McGregor is seen before the fight between Anthony Joshua and Robert Helenius Action Images via Reuters/Andrew Couldridge

En muy pocas ocasiones las artes marciales mixtas se relacionan con el fútbol. En países como Brasil, donde ambos deportes son considerados de los más populares por los fanáticos, o en Europa, donde algunos jugadores pueden apelar a los recursos más rústicos y sus patadas sean comparadas con las de los luchadores que se suben a los octágonos podrían representar algunos ejemplos. Sin embargo, el vínculo que se dio en las últimas horas se fijó en Estados Unidos, la tierra en la que La Scaloneta busca defender el título de la Copa América y casi sin imaginarlo cuenta con un fanático inesperado.

La vida de millonario combinada con el mundo de las apuestas puede llevar a decisiones extremas para el común de la gente. Y quien dio que hablar al respecto fue la estrella de UFC Conor McGregor, quien es reconocido por no escatimar en sus excéntricos gastos. Esta vez, el irlandés abrió su billetera para apostar por el seleccionado argentino.

El famoso peleador internacional mostró en sus redes sociales la exorbitante apuesta que realizó a favor del conjunto que lidera Lionel Scaloni. Se trata de un desafío cargado de entusiasmo, dado que el irlandés imagina a la Albiceleste reteniendo la corona que supo ganar en el mítico Maracaná. Fueron 365 mil dólares los que desembolsó McGregor y en caso de acertar su ganancia superará el millón de dólares. Aunque la cifra puede parecer modesta en comparación con la inversión, la Albiceleste de Lionel Messi es una de las principales candidatas a ganar el torneo en el país del norte.

“El campeón del mundo, Argentina, pretende seguir los pasos de The Mac y convertirse en ‘el campeón campeón’ levantando el trofeo de la Copa América”, manifestó el luchador en sus redes sociales, junto a una imagen con la que reflejó su apuesta. De inmediato, las reacciones de los hinchas sudamericanos invadieron la cuenta del histórico competidor irlandés con frases Bilardistas como las de “anulo mufa”.

Cabe recordar que La Scaloneta se medirá con Ecuador el próximo jueves 4 de julio, por un boleto a las semifinales del certamen continental; y para dicho compromiso está en duda la presencia del mejor futbolista de todos los tiempos. Es que Lionel Messi continúa con la molestia muscular que lo marginó del choque con Perú y si no estuviera al 100% desde lo físico podría continuar entre los suplentes para estar en las instancias decisivas del torneo.

En caso de dar un paso más hacia la conquista regional, la semifinal será contra el ganador de la llave que enfrentará a Canadá contra Venezuela. Ese choque está pautado para disputarse en el MetLife Stadium de Nueva Jersey el próximo martes 9 de julio. Arribar hasta la fase de los cuatro mejores le asegurará a la selección argentina disputar seis partidos, ya que en caso de caer en esa instancia afrontará el compromiso del tercer puesto que se celebrará el sábado 13 de julio en el Bank of América Stadium de Charlotte y ante un hipotético triunfo llegará a la soñada final que se desarrollará el domingo 14 en el Hard Rock Stadium de Miam

Cabe recordar que hace unos días, McGregor también fue noticia por sus apuestas en la Eurocopa. Allí, su elección también fue por la opción más popular: 60 mil dólares a que Cristiano Ronaldo saldrá goleador del torneo, para embolsar Us$ 900 mil en caso de ganar. Sin embargo, esta apuesta no ha sido afortunada hasta el momento, ya que CR7 no ha convertido en el certamen (los máximos goleadores hasta ahora acumulan tres tantos) y, para colmo, erró un penal en los octavos de final ante Eslovenia.