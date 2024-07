Es una estrella top de la NBA, supo amargar a Messi y le prestó su estadio a la selección argentina para que prepare el duelo ante Ecuador por la Copa América

Harden y la selección argentina, un lazo en medio de la Copa América

La selección argentina ya está en Houston, donde el jueves intentará avanzar a la semifinal de la Copa América frente a Ecuador. El partido se diputará en el NRG Stadium, con capacidad para 72.220 espectadores y hogar de los Texans, equipo de fútbol americano que compite en la NFL. No obstante, La Scaloneta se entrenará en otro escenario, de menor aforo, pero habituado al fútbol: el hogar del Houston Dynamo, equipo que en 2023 le ganó al Inter Miami de Messi (no jugó por lesión) la final de la US Open Cup por 2 a 1.

El Dynamo es una franquicia que fue fundada el 16 de diciembre de 2005 y desde su creación ha tenido grandes desempeños en la Major League Soccer. En su temporada debut, la 2005/06, finalizó en la cuarta posición y luego consiguió dos campeonatos (2006 y 2007). Los de Houston ya habían ganado la US Open Cup en 2018 tras vencer en la final 3-0 a Philadelphia Union. Un año después, el 18 de julio, el club sumó como nuevo accionista a James Harden, la estrella de la NBA que por ese entonces brillaba en los Rockets, el equipo de básquet de la ciudad.

El Shell Energy Stadium, que albergará los entrenamientos de la selección argentina en Houston (Thomas Shea-USA TODAY Sports)

“Estoy muy emocionado por la oportunidad de unirme al grupo propietario del Houston Dynamo y Houston Dash (equipo femenino) y orgulloso de ser parte de un club con una tremenda historia y un gran futuro”, fueron las primeras palabras del Barba en el momento del anuncio. “Houston es mi casa ahora y lo vi como una manera de invertir en mi ciudad y expandir mis intereses comerciales al mismo tiempo. El fútbol en general, y en especial la MLS, ha explotado en este país a lo largo de mi vida. He sido fanático del juego durante varios años y sé que Houston tiene una enorme base de fanáticos del fútbol, por lo que fue una decisión fácil para mí cuando surgió esta oportunidad”, expresó Harden en declaraciones al sitio oficial del Dynamo.

El basquetbolista de los Ángeles Clippers, de 34 años, que fue el Jugador Más Valioso de la NBA en 2018 y llevó a los Estados Unidos a obtener las medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y la Copa Mundial FIBA de 2014, se sumó al directorio que encabeza el presidente y accionista mayoritario, Ted Segal, y su vicepresidente, Lyle Ayes. De esta manera, Harden agregó otra inversión a su cartera de proyectos, que incluyen la bebida deportiva BodyArmor, la marca de artículos de belleza Art of Sport (AOS), la empresa de medias Stance y su último emprendimiento de vinos.

El basquetbolista James Harden es uno de los accionistas de Houston Dynamo, el rival de Inter Miami en la final de la US Open Cup (Instagram Houston Dynamo)

Si bien su últimas temporadas en los 76ers de Philadelphia y los Clippers de LA lo mantuvieron lejos de su club de fútbol por cuestiones de logística, cada vez que su agenda se lo permite, la Barba se hace presente en el Shell Energy Stadium. En aquella citada final ante las Garzas disputada en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, se lo vio eufórico, y en el segundo tanto de su franquicia ensayó un grito desafiante, mirando a la cámara, con el concepto de show que suele verse en la liga de baloncesto más importante del mundo.

La llegada del mejor futbolista del mundo a la MLS generó un gran impacto y el basquetbolista, que tiene un gen competitivo muy fuerte, admitió que va en busca de buscar a su propio “Messi” para el Dynamo así acompaña al mexicano Héctor Herrera, la figura de un plantel que tiene en sus filas a los argentinos Franco Escobar y Ezequiel Ponce. “Intentaremos encontrar a alguien que venga a Houston. Todos sabemos lo increíble que es Messi. Está en Miami y esto corresponde al ambiente que quiere. Necesitamos que alguien así venga con nosotros y lo encontraremos”, se entusiasmó en declaraciones a USA Today.

“La MLS está creciendo con Messi. Es algo grande porque en Estados Unidos nunca hemos tenido reconocimiento para los futbolistas. Veremos cómo se desarrollan los jugadores jóvenes y será bueno para la cultura del fútbol estadounidense”, cerró el ejecutivo de la MLS que se sumó a su colega Giannis Antetokounmpo, quien está invirtiendo en el Nashville SC, otro equipo que fue víctima del Inter Miami en la final de la Leagues Cup.

No obstante esa competencia (Dynamo aparece quinto en la tabla de posiciones de la Conferencia Oeste, con un récord de ocho victorias, seis empates y seis derrotas), y amante de la pelota N° 5 como se declaró, Harden y su equipo cedieron las instalaciones para este paso de la selección campeona del mundo por la ciudad. ¿Se aparecerá por las instalaciones para una foto y un abrazo con el capitán y leyenda albiceleste? Este martes por la tarde, en el primer entrenamiento de Argentina, comenzará a develarse el misterio.

James Harden con la camiseta de Houston Dynamo