Desafiante show de la estrella NBA que compró el Nashville: festejó como Cristiano Ronaldo antes de la final ante el Inter Miami de Messi

La estrella de la NBA está presente en la final de la Leagues Cup entre Nashville SC y el Inter Miami de Lionel Messi

En la previa de la final de la Leagues Cup entre Nashville SC e Inter Miami, que se desarrolló en el Geodis Park del equipo del estado de Tennessee, se dio una situación particular que formó parte del show para los aficionados locales, quienes arribaron hasta allí con el sueño de arruinar la ilusión de Lionel Messi.

Te puede interesar: El maravilloso gol de Lionel Messi, desde todos los ángulos: así anotó en la final entre Inter Miami y Nashville por la Leagues Cup

El griego Giannis Antetokounmpo, estrella de los Milwaukee Bucks de la NBA y uno de los principales accionistas del Nashville, se metió dentro del campo de juego, remató al arco, convirtió un gol y luego realizó el célebre festejo de Cristiano Ronaldo, saltando, abriendo los brazos y soltando el “Siuuuu” al caer. Todos los fanáticos acompañaron ese desafiante show.

“Esto es realmente apasionante, increíble. Se vive una gran atmósfera. No me quiero imaginar lo que es marcar un gol aquí”, describió Giannis sus sensaciones al pisar el césped del estadio, minutos antes de la final contra el equipo de Messi.

Te puede interesar: La desafiante sentencia de los referentes de Nashville antes de enfrentar al Inter Miami de Messi en la final de la Leagues Cup

Antes de bajar de su avión privado, Antetokounmpo le mandó un mensaje al mejor futbolista del mundo y se mostró ansioso por ver la final de la competencia. “Nashville. Estamos aquí, bebé. No puedo esperar por el comienzo del partido. La energía será asombrosa. Será mi primera vez en contra de Messi. Vamos a lograrlo”, se entusiasmó el gigante griego.

La relación del basquetbolista de 28 años con el Nashville se dio en marzo de 2023, cuando el jugador de los Bucks se unió al grupo de inversionistas de la franquicia junto a sus hermanos Thanasis y Kostas. La familia Antetokounmpo es fanática del fútbol. De hecho, Giannis contó que su padre -fue futbolista profesional- fue quien le inculcó el amor por el deporte más popular del planeta cuando estaba en Grecia.

Giannis Antetokounmpo con Neymar. La estrella de la NBA es uno de los propietarios del Nashville SC, rival de Inter Miami en la final de la Leagues Cup (@Giannis_An34)

Antetokounmpo no jugará el Mundial de básquet que comenzará el próximo 25 de agosto en Indonesia, Japón y Filipinas con el seleccionado de Grecia y se enfocará en la puesta a punto física para la nueva temporada de la NBA. “Después de meses de trabajo y múltiples reuniones con el personal médico, está claro que no estoy listo para competir en el nivel que necesito para participar en la Copa del Mundo. Esta no fue una elección, sino mi única opción para asegurarme de volver al nivel de baloncesto por el que he trabajado tan duro hasta ahora en mi carrera. Estoy extremadamente decepcionado con este resultado, pero fue una decisión tomada con el personal médico”, comunicó en sus redes sociales.

Te puede interesar: Susto para Messi en la práctica del Inter Miami: el momento en el que pisó mal y sintió una molestia en su tobillo izquierdo

El Nashville Soccer Club, institución creada en 2013 por un grupo de amigos, que tres años después fue comprada por un empresario y que, con sede en el estado de Tennessee, comenzó a jugar en la MLS durante el 2020, luego de arrancar en la cuarta división del país. Su cuenta actual de Twitter, @NashvilleSC, la crearon aquellos amigos cuando fundaron el club y todavía sigue siendo, hoy con poco más de 80.000 seguidores.

El club tiene varios dueños, pero resalta la participación activa de la actriz y productora Reese Witherspoon, recordada por papeles en películas como Legalmente Rubia, Psicópata Americano y la serie Friends. Witherspoon elogió el crecimiento de Nashville SC desde que se unió a la MLS como un equipo de expansión en 2020. Los Coyotes han hecho apariciones consecutivas en los últimos playoffs de temporada: “El equipo, la gerencia y los jugadores han trabajado muy duro para construir esta increíble organización y comunidad”, declaró Witherspoon.

Seguir leyendo: