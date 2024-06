Las dos polémicas que hicieron estallar a Chile en su eliminación de la Copa América ante Canadá: “Otra vez robando”

Las jugadas polémicas en Chile-Canadá que desataron la furia contra Wilmar Roldán

Chile tuvo una decepcionante actuación en la Copa América y, tras el empate 0-0 con Canadá en Orlando, los dirigidos por Ricardo Gareca quedaron eliminados, sin victorias ni goles a favor. En medio de la bronca por el resulatdo final los jugadores de la Roja y algunos históricos del seleccionado como Arturo Vidal y Gary Medel estallaron de bronca contra el árbitro Wilmar Roldán por su labor en el campo de juego.

El colombiano tuvo injerencia en el juego, ya que a los 25 minutos de la primera etapa expulsó al defensor chileno Gabriel Suazo por doble amonestación. El jugador chocó por la espalda a Richie Laryea y dejó a su equipo con diez jugadores. Pero la acción que más indignó a los jugadores de la Roja fue a los 4 minutos, cuando Cyle Larin le aplicó un codazo a Rodrigo Echeverría en el área que ni siquiera fue advertido por el VAR, a cargo del estadounidense Armando Villarreal.

Con la bronca acumulada por otros fallos arbitrales en anteriores partidos, los futbolistas de la selección de Chile se sintieron perjudicados en esta Copa América. Por ejemplo, el arquero Gabriel Arias, que reemplazó a Claudio Bravo, manifestó su bronca: “Creo que 11 contra 11 hubiese sido otra la historia. No nos habían generado peligro, pero son detalles que marcan el rumbo del partido”.

Echeverría, quien recibió el codazo de Larin, dijo al terminar el partido: “Otra vez por temas arbitrales y otra vez el mismo personaje (en referencia a Roldán). Para los demás son faltitas y para nosotros son de expulsión. Así no se puede, es muy extraño, le dije tres o cuatro veces que me había pegado un codazo y me dijo que fue un toque, como un manotazo”. En la misma línea opinó Alexis Sánchez. “Le dijimos antes (a Roldán) que arbitrara bien. No es la primera vez, nos pasó con Perú y con Argentina”, dijo el delantero.

Wilmar Roldán, rodeado de jugadores chilenos tras haber expulsado a Suazo (Morgan Tencza-USA TODAY Sports)

La furia chilena siguió en las redes sociales con comentarios de algunas leyendas de la selección bicampeona de América. Arturo Vidal, quien suele ser punzante a la hora de emitir opiniones, expresó: “Otra vez robando, siempre lo mismo”. El jugador del Colo Colo eligió para ilustrar su comentario la foto de Wilmar Roldán y la acción del codazo contra Rodrigo Echeverría.

Gary Medel, flamante refuerzo de Boca Juniors, tampoco se quedó callado y arremetió contra el referí colombiano. “Y nos siguen robando y cagando”, deslizó el Pitbull, que no fue convocado por Gareca a la selección chilena.

LOS POSTEOS DE ARTURO VIDAL Y GARY MEDEL TRAS LA ELIMINACIÓN DE CHILE :

Gary Medel y su contundente mensaje tras arbitraje de Wilmar Roldán en Chile vs Canadá.