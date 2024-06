Argentina se consolidó frente a Chile y sueña con argumentos

Martín Liberman, desde Estados Unidos

El campeón del mundo que volvió a ser superior a su rival, así como había sucedido frente a Canadá, aunque también con algún momento de sobra. Igual que el primer partido contra el representativo de América del Norte. El rival es Chile, un Chile que está de capa caída, un Chile que está realmente golpeado, que no tiene nada que ver con el Chile que conocemos o que conocíamos, porque la Generación Dorada se fue, se empezó a ir. Solamente queda Claudio Bravo, que es una grandísima figura, creo yo que hoy fue una de las dos o tres máximas figuras que tuvo el partido y de no haber sido por Bravo, tal vez Argentina lo ganaba con alguna facilidad mayor.

La de Chile es una generación que empieza a irse y como la que viene detrás le costó mucho. Argentina era claramente el favorito. Argentina era superior porque en realidad Argentina es el favorito de los 16 que vinieron a jugar los diez de la Conmebol, más los seis invitados de la Concacaf. Argentina es el mejor equipo del mundo. Vino aquí a Estados Unidos a ser campeón y para ello tiene un objetivo que es ganar sus partidos para clasificarse. Argentina ganó con cierta holgura el partido frente a Canadá y hoy, cuando mereció un poquito más, a mí me gustó más Argentina hoy que frente a Canadá, porque con Canadá en algún momento repartió la pelota y hasta el dominio. Hoy eso no sucedió con Chile. Ustedes podrán pensar yo también que Chile tuvo dos ocasiones clarísimas en un momento del partido. Fue un breve lapso donde Argentina se marchó, Argentina se perdió y le dio esa posibilidad al equipo chileno. ¿Por qué? Los dos tiros de Echeverría. Argentina tiene el mejor arquero de todos y por eso parece que nunca lo van a vencer. Ya son más de 30 vallas invicta en más de 40 partidos. Es realmente impresionante lo de Dibu Martínez, que solamente perdió dos atajando en la selección nacional. Pareciera que nunca le van a hacer un gol y que así siga.

A Scaloni le gusta cambiar. Sacó Di María, sacó a a Paredes, metió Enzo Fernández, sacó, Acuña metió Tagliafico, volvió a hacer cambios y llamativamente vuelve a cambiar los laterales. En pleno partido, cuando ninguno tenía alguna dificultad. Sale Molina, sale Tagliafico, entra Acuña, entra Montiel. Le dije que juega Fernández por Paredes. No fue un buen partido. El hombre del Chelsea, que viene con falta de fútbol, recuperándose. Una operación, se le notó. Enzo no jugó para nada bien. Entró Lo Celso y Argentina empezó a tener mejor la pelota. Con buen panorama, se asoció rápidamente con Messi, un Messi que en el segundo tiempo apareció muy intermitentemente porque arrastró una dificultad de la primera parte. En el primer tiempo Messi jugó bien y me pareció que el árbitro lo tuvo de hijo y no le cobró varias que debió haberle cobrado a Argentina. Con los cambios encontró algunas soluciones mejores.

Fue más todavía, aunque había tenido un gran predominio en el uno a uno. Lo que pasa es que ese sofocón,que tuvo que atravesar con dos llegadas de Chile te hacen replantearte las cosas. Sigo buscando como estoy buscando o tengo cuidado a ver si termino pagando los platos rotos. Por suerte siguió buscando y encontró lo que merecía. Con el gol de Lautaro Martínez pudo haber sido 2 a 0. Una gran jugada de Di María, una contra el Chile jugado al ataque. Buscando el empate, Di María corrió más de 50 metros cara a cara con Bravo y cuando la jugada pedía resolución del hombre del Benfica. Decidió el pase. Adentro llegaba sólo Lautaro la quiso picar por encima de Bravo. El arquero la mandó al córner. Fue una de las máximas figuras, al igual que el arquero argentino, al igual que Cuti Romero, al igual que De Paul. Que nunca se cansa, que nunca sale del equipo. Argentina seguramente ganará. Su grupo ya tiene seis puntos. Solamente puede alcanzarlo Canadá, aunque para eso debiera ganarle a Chile el último partido y hacer un montón de goles. Argentina ya está clasificado. Casi seguro va a ser primero su grupo y seguramente jugará el 4 de julio en Houston los cuartos de final, para luego pensar en la semifinal. El 9 de julio, en este mismo estadio de hoy. Y ¿por qué no? Todos pensamos que puede ser que será el 14 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami, donde Argentina sueña repetir y ser el bicampeón de América.