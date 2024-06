Escándalo en Inglaterra con Jude Bellingham: los indicios que marcan que su romance con una modelo de 25 años “es un truco publicitario”

Jude Bellingham está disputando la Eurocopa con Inglaterra

Jude Bellingham llegó al Real Madrid proveniente del Borussia Dortmund en una operación que rondó más de 100 millones de dólares y el joven tuvo un comienzo de ensueño en el Merengue, hasta el punto de ser el goleador del campeón en la Liga de España. Su presente parecía marchar sobre rieles, tanto en el aspecto deportivo como en el personal, porque se había filtrado que estaba en una relación con la modelo, Laura Celia Valk. Una historia que empezó a generar dudas con el comienzo de la Eurocopa.

La periodista, Katie Hind desmintió en el diario inglés Daily Mail que el vínculo sea verídico: “Las fuentes dicen que el ‘romance’ es un truco publicitario inventado”. En esa nota, la reportera se hizo eco de las redes sociales de la mujer de 25 años, ya que el primer signo de alarma en esta información surgió por un motivo: se encontraba en medio de un viaje a París, mientras su presunto novio convertía el gol del triunfo de Inglaterra ante Serbia en Gelsenkirchen, Alemania, en su debut por el Grupo C. El debut de Los Tres Leones fue seguido de cerca por las parejas de los futbolistas, entre las cuales no estuvo presente Valk.

En vísperas al empate de este miércoles ante Dinamarca, ella continuaba en la capital francesa. El supuesto acercamiento habría nacido cuando la señorita reveló en una sesión de fotos a maquilladores y peluqueros que había intimado con el jugador de 20 años. Los detalles apuntaban que ella estaba “completamente enamorada” e incluso manifestaron que lo había visitado en su casa de España y en el Estadio Santiago Bernabéu, donde juega el Real Madrid en sus partidos como local.

La mujer es propietaria de una agencia de consultoría de redes sociales

Sin embargo, el Daily Mail desestimó esta información: “No parece que tengan ninguna relación. En su lugar, semanas de rumores fueron provocados por un truco publicitario orquestado por un ejecutivo oportunista de la empresa de ropa Pretty Little Thing, con sede en Manchester, donde la Sra. Valk es modelo”. Hasta el momento, no se han mostrado públicamente a dos meses del nacimiento de ese rumor y Katie Hind afirmó que Bellingham “todavía está en la exclusiva aplicación de citas Raya”. Anteriormente, se lo relacionó sentimentalmente con la modelo Asantewa Chitty y la estrella estadounidense de TikTok Azra Mian.

En la publicación, estimaron que los detalles fueron filtrados por la empresa a un periódico de primera línea: “Fue uno de esos rumores que crecen y no parece haber mucho que hacer. Pero lo que es evidente es que la filtración dio mucha publicidad a Pretty Little Thing. El mundo ha estado esperando un vistazo de Laura, pero no parece que eso vaya a suceder, ella parece estar haciendo su propia vida en París y pasándolo muy bien, también“.

Laura Celia Valk comparte su día a día a sus más de 500.000 seguidores en Instagram, muestra su esbelta figura y reparte su tiempo entre el modelaje y una agencia de consultoría de redes sociales, de la cual es propietaria, después de haber estudiado en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Ámsterdam, Países Bajos.

Sin lugar a dudas, esta historia marcará una de las aristas que envolverá al partido del próximo martes entre Inglaterra y Eslovenia. El encuentro que cerrará las acciones del Grupo C será clave para los últimos subcampeones porque asegurará el boleto a octavos de final con un empate o un triunfo.

