El desafío de pádel que Lionel Messi ganó junto a Luis Suárez antes de la Copa América: del premio en juego a los dardos del argentino

Lionel Messi y Luis Suárez participaron de un desafío de pádel en Miami

En medio de la preparación de la selección argentina para afrontar el debut en la Copa América de los Estados Unidos ante Canadá el próximo jueves en Atlanta, se filtró un video en el que se observa a Lionel Messi jugando al pádel junto a Luis Suárez, su compañero en Inter Miami.

Las imágenes comenzaron a circular por las redes por intermedio de los periodistas uruguayos Rafael Cotelo e Iñaki Chiqui Abadie, quienes subieron a sus cuentas un adelanto del desafío de pádel que los enfrentó nada menos que a Messi y Suárez, en Miami. “Antes de la Copa América, ya salieron campeones. Muy pronto subiremos todo a YouTube”, anunciaron junto al trailer.

En la primera escena se lo ve a Messi en el vestuario del Inter Miami hablándole a la cámara. “Cagón, no te presentaste. Perdiste la apuesta. El lunes tenías que jugar y no viniste”, dice Leo. En otra secuencia, Cotelo le cuenta a Suárez que habrá un desafío de pádel: “Yo voy a venir con un compañero de pádel, vos venite con alguien. Te apuesto tus vacaciones”.

El video transcurre con imágenes de la previa del partido y la pareja Cotelo-Abadie afirma que podrían haber incidentes dada a la importancia del juego. Luego, siguen algunos momentos del encuentro en la cancha de pádel y situaciones graciosas como los insultos del Pistolero Suárez ante un yerro, algún smash de Messi cerca de la red y una caída aparatosa del delantero uruguayo.

Messi juega al pádel con Luis Suárez

“El mejor jugador de pádel de la historia”, describe la cuenta Messi Xtra (@M30Xtra), que subió en la red social X (ex Twitter) el video en el cual Messi, vestido con una remera azul, remata dos veces pegado a la red. En otra de las secuencias, se lo ve al campeón del mundo enojado y en la última escena termina festejando con su pareja. “La leyenda y Suárez jugando al pádel”, dice la publicación que causó sorpresa en las redes.

Además del fútbol, el pádel es uno de los deportes predilectos de Messi, quien ya lo había jugado en Barcelona años atrás y también compartiendo cancha con Suárez en la casa que el 10 tiene en Casteldefels. También Leo tomó clases con Pepe Sousa, quien fue profesor de Sergio Kun Agüero.

Recientemente, en una nota con su sobrino Tomás en el programa de streaming ‘Dispuestos a todo’, Messi reveló en qué deporte no se considera lo suficientemente bueno. Su respuesta fue el tenis, pero consideró que en el pádel intenta pasar la pelota como puede y que a la hora de golpear no tiene técnica.

“El tenis, que es más difícil. Tenés que saber jugar bien porque es muy técnico. Intenté hace muchos años y con Antonela fuimos a un par de clases, pero no sé jugarlo. Es diferente golpeo respecto al pádel, en el que no soy bueno, pero me gusta jugar. Intento pasarla como puedo, corro y soy de no dar una pelota por perdida, pero a la hora de golpear no soy técnico ni nada. Simplemente intento devolverla y pasarla”, dijo Leo.

Lionel Messi jugó al pádel con Luis Suárez (captura)