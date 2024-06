Roger Federer dio detalles desconocidos de la icónica foto con Nadal en su despedida del tenis: por qué lo tomó de la mano

El suizo habló sobre la icónica foto (AFP)

Una de las relaciones de amistades y rivalidades más emocionantes que dejó el deporte fue la de Rafael Nadal y Roger Federer, dos de los mejores tenistas de la historia. Ambos sólo supieron cosechar elogios y admiradores durante sus carreras y cada enfrentamiento entre ellos despertaba suspiros tanto de uno como de otro lado.

En ese contexto, el legendario tenista suizo recientemente fue consultado por una foto que les tomaron durante su partido de despedida a finales de septiembre del 2022 y que recorrió el mundo. En ella se podía ver a ambos llorando y tomados de la mano, una imagen que conmovió al mundo.

“La tengo en casa, enmarcada, en un espacio donde tengo algunas imágenes de mi carrera. No quiero fotos por todos lados, así que las tengo en una zona específica. Y cuando paso por delante de ella siempre me llama la atención porque refleja nuestra camaradería, nuestra amistad y también la rivalidad, todo en una sola imagen”, afirmó el ex tenista de 42 años.

“Es un momento en el que ambos somos capaces de reflexionar sobre todo lo que acababamos de vivir, recordando nuestra carrera y lo afortunados que hemos sido de ser tenistas, de haber podido convertir nuestra afición en una profesión de ensueño. Eso es lo que significa para mí esa foto. Fue un gran momento, corto, tomar su mano durante un segundo, y básicamente, mostrarle mi agradecimiento a través de ese toque”, sentenció Federer, en diálogo con el periódico El País, sobre los emotivos momentos que vivió en su partido de despedida en la Laver Cup.

El momento en que ambos tenistas se tomaron de la mano en una emotiva despedida (Reuters)

Aquella jornada tuvo múltiples momentos de emoción. Sin embargo, ese pequeño gesto que no pasó inadvertido para nadie y generó ternura en millones de fans alrededor del plantea: “El enfoque estaba quizás más en ella (la cantante Ellie Goulding). Entonces, casi olvidas que todavía te están tomando fotos”, reconocía aquel 22 de septiembre sobre ese episodio durante una entrevista con The New York Times.

“Algunas fotos salieron de ese momento. No sólo esa, sino también otras, que eran completamente locas. Ya sabes, con diferentes ángulos, y espero conseguirlas porque significan mucho para mí”, comentaba.

En esta ocasión, con motivo del estreno del documental Federer: Twelve Final Days que se estrenará el próximo 20 de junio en plataformas digitales, el suizo también se pronunció sobre el momento en que llegó a pensar en un retiro prematuro de Nadal: “Había señales que nos hacían sentir que Rafa no estaba bien y que no iba a durar tanto como lo ha hecho. No pensaba que yo pudiera jugar más allá de los 37 o los 38, y lo mismo para él, pero entonces encuentras otra vez un lugar en el que empiezas a sentirte mejor”.

“Me preocupaba que Rafa se pudiera ir y, de hecho, pensé que podía llegar a hacerlo tras ganar a Medvedev (final del Open de Australia de 2022); pensé que tal vez lo haría allí o en Roland Garros. Hubiera sido increíblemente feliz por él, pero a la vez hubiera supuesto un shock para mí”, consideró Su Majestad, haciendo alusión a la reciente derrota del español en primera ronda del torneo francés.

Finalmente, habló de cómo vivirirá la retirada de Nole y el español desde afuera del circuito: “Para ser sinceros, después de haber jugado 40 o 50 partidos y de haber hablado tanto sobre ellos, verlos terminar tiene que ser duro. Será duro”.