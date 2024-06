La confesión de Mateo Retegui tras su debut en la Eurocopa que abrió el debate: “Me siento italiano, acá estoy como en casa”

La confesión de Mateo Retegui tras su debut en la Eurocopa que abrió el debate

Este fin de semana comenzó al Eurocopa e Italia, uno de los candidatos, tuvo un auspicioso debut pese a un mal inicio de partido. Nedim Bajrami hizo el gol más rápido en la historia del certamen, a los 23 segundos, pero Albania no pudo mantener la ventaja y perdió por 2 a 1 por los goles de Alesandro Bastoni y Nicolo Barella. En la última jugada del partido, el guardameta Donnarumma salvó con una estupenda tapada a Manaj.

Si bien la Azzurra no se clasificó al último Mundial de Qatar, es la vigente campeona y una de las candidatas al título. Esta vez cuenta en su plantilla con el argentino naturalizado italiano, Mateo Retegui, quien ingresó a falta de diez minutos para el final en reemplazo de Gianluca Scamacca.

El ex delantero surgido de Boca Juniors y con último paso en el país en Tigre, sorprendió con una confesión que abrió el debate en el país: “Me siento italiano, acá estoy como en casa”. Durante la jornada de domingo, el nombre de Mateo Retegui fue tendencia en Argentina por su llamativa frase acerca del combinado europeo, donde lleva cuatro goles anotados en nueve partidos (441 minutos en cancha).

“Yo me siento italiano. Por más que haya vivido toda mi vida en Argentina, cuando vengo acá me siento como en casa. Mi abuelo, mi abuela, viven todos en Argentina y vuelvo porque ellos son mayores y quiero ir de visita”, expresó el actual delantero del Genoa, quien además vistió los colores de Estudiantes de La Plata y Talleres de Córdoba en su país natal. “Yo siempre supe el himno de Italia, lo juro; lo canto bien, ¿no me viste?”, agregó.

Mateo Retegui jugó los últimos diez minutos en el debut de Italia ante Albania por la Eurocopa (REUTERS/Bernadett Szabo)

“No puedo decir que hubiese hecho si me llamaba Lionel Scaloni porque no me llamó. Me llamó Roberto Mancini y no lo pensé, dije que sí. Cuando me lo dijeron y vi la lista, dije que me subía al primer avión que salía”, aseguró Mateo en una entrevista con La Gazzetta dello Sport, que no pasó desapercibida en Argentina.

En otro orden, Mateo Retegui contó cómo fue su primer encuentro con el entonces entrenador de Italia: “Cuando vi por primera vez a Mancini, eran las 12 de la noche, me estaba esperando. ‘¿Vos sabés por qué estás acá?’, me preguntó. ‘Sí, para jugar’, le contesté. Y me retrucó: ‘Sí, para jugar, pero para hacer goles’. ‘Perfecto, vine para eso’, le contesté. Entrené dos o tres días y me hizo jugar de titular. Estuve con Inglaterra y con Malta y metí dos goles”.

Además, recordó cuando debutó ni más ni menos que en el estadio de Napoli, rebautizado Diego Armando Maradona: “Fue contra Inglaterra, perdimos 2 a 1 pero fue mi primer partido, hice un gol. No fue como lo soñaba porque siempre quiero ganar y con esta camiseta no se puede perder, pero fue bellísimo”. Acerca del actual DT, Luciano Spalletti, se refirió a las polémicas prohibiciones: “No juego a la Playstation. Lo he escuchado al técnico, así que no juego. Lo escuché hablar de lo que quiere y yo, lo que él dice, lo hago. Para mí, lo que dice es palabra sagrada y lo sigo a rajatabla siempre”.

Antes de terminar, Retegui mencionó a los dos mejores compañeros que tuvo en su carrera, se tratan de dos referentes en Boca Juniors: Fernando Gago y Carlos Tevez. Además, del ping pong que respondió con el mencionado medio italiano, reveló que el apodo que le pusieron es “Mate” y que Lionel Messi es su ídolo de chico, entre otros temas.

Italia volverá a jugar por el Grupo B de la Eurocopa este jueves a partir de las 16 ante España, que viene de golear a Croacia en el debut por 3-0. La última jornada de la Azzurra en la primera fase será el lunes 24, al mismo horario, ante los croatas.