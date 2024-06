La frase de Scaloni que encendió las alarmas sobre Lionel Messi en la previa al amistoso de la selección argentina ante Ecuador

El entrenador de la selección argentina habló en conferencia de prensa de cara al amistoso de este domingo desde las 20 (hora argentina) ante Ecuador en el Estadio Soldier Field de Chicago, en uno de los encuentros preparatorios para la Copa América, donde el vigente campeón compartirá el Grupo A con Canadá, Perú y Chile.

En charla con los periodistas, Scaloni encendió las alarmas porque no confirmó a Lionel Messi como titular, aunque aseguró que tendrá minutos: “Imagino que Leo jugará, no sé cuantos minutos, pero la gente lo verá, que es lo más importante”. En este sentido, señaló que aún no definió la formación: “Todavía no tengo el equipo al 100%. Sobretodo porque tengo que evaluar los cambios. Hemos pedido poder hacer más de seis cambios y, al final, no será así. Hay que evaluar los seis cambios que tenemos que hacer. En base a eso, definiremos el equipo”.

Cabe recordar, el mejor jugador del mundo se incorporó a los entrenamientos de la Selección después de ser titular en el empate 3-3 del Inter Miami frente a St. Louis City por la Major League Soccer (MLS). Días atrás, repitió presencia desde el inicio en la derrota 3-1 contra Atlanta United. Ambos partidos estuvieron separados por tres días y el Astro podría evitar un mayor desgaste en el comienzo de la fecha FIFA. El equipo nacional tiene otro amistoso por delante, el viernes 14 contra Guatemala, a solo seis días para el estreno en la cita continental contra Canadá.

De cara a la confección de la alineación, Lionel Scaloni explicó: “En el último tiempo, este equipo ha tenido cambios y ha mantenido el nivel. No nos preocupa eso, sí intentaremos no arriesgar a los chicos que vienen con algún problema. No los vamos a arriesgar para nada, es evidente. Alguno incluso no va a tener minutos y ni siquiera va a ir al banco porque creemos que es mejor que se sigan entrenando y sigan metiendo carga en sus piernas”.

* Las situaciones de Germán Pezzella y Guido Rodríguez

Por otro lado, Scaloni se refirió al retorno de Germán Pezzella y Guido Rodríguez, que se entrenaron de manera diferenciada en los últimos ensayos: “German esta semana no pudo entrenar. Ya lo sabíamos. Esperamos que en la próxima semana pueda entrenar con el grupo para poder evaluarlo y ver cómo esta. En principio, empezaría a entrenar a partir del lunes. Necesitamos que se entrene para verlo. En principio, Guido puede empezar mañana. En base a eso, decidiremos”.

Más adelante, señaló cuáles son los dos jóvenes que están con la delegación y le inspiran mucha esperanza para el proceso posterior a la Copa América: “Tanto Alejandro Garnacho como Valentín Carboni son dos chicos que nos ilusionan un montón. Tenemos muchísimas esperanzas puestas en el futuro de ellos. No los podemos cargar con tantas expectativas ahora mismo, pero en un futuro nos darán un montón. Lo importante es que en los entrenamientos sepan lo que queremos. Hablamos con ellos y van entendiendo al ritmo que se juega. Hay veces que una pausa viene bien y lo van entendiendo”.

Scaloni puntualizó en el Bichito, quien ya jugó cinco partidos con esta camiseta: “No ha tenido mucho tiempo con nosotros y es verdad que en los minutos que ha tenido no ha podido exprimir lo que realmente sabe. Pero es un poco la posibilidad que le tenemos que dar nosotros con minutos y partidos, que se asocie con sus compañeros, que conozca el ritmo”.

En rueda de prensa, explicó que el armado de la prelista de 29 futbolistas no tuvo relación a las competencias que juegan los protagonistas: “Nosotros no miramos la liga en la que juegan. Miramos el nivel que tiene y sobre todo si el equipo necesita en ese puesto. No nos importa donde juega, lo importante es que pueda jugar para la Selección. Hay muchísimos jugadores muy buenos que nos podrían dar una mano, pero mientras no me den motivos los jugadores que tenemos es muy difícil cambiar ahora”.

* La competencia interna de la selección argentina

MÁS FRASES DE LIONEL SCALONI

La disputa entre Julián Álvarez y Lautaro Martínez para ocupar el centro del ataque: “Hay otros puestos, no solo ese. Lo que pasa es que históricamente han pasado grandísimos delanteros en la Argentina como Batistuta, Crespo... Es un puesto que llama la atención, pero te puedo enumerar muchos: Tagliafico y Acuña; Montiel, Molina; Enzo, Lo Celso; De Paul, Palacios... Es lo que hay. Lo importante es que los dos están bien y nos pueden aportar. Estamos muy contentos. Son diferentes y nos pueden dar lo que busquemos en base a cada partido. Han hecho una buena temporada y ya decidiremos más adelante quién arranca jugando”.

La importancia del amistoso: “Es una buena prueba, mas allá de que Ecuador utilizará el partido para sumar minutos en algunos jugadores. Más que el resultado, valoramos la prestación como equipo”.

El contrapunto con una periodista, quien aseguró que Ecuador no valora lo que tiene: “¿La gente de Ecuador no valora lo que tiene? Yo creo que sí lo valora, y valora a su selección. Todo el mundo siempre quiere más, pero es una muy buena selección con grandes jugadores y que le pone las cosas difíciles a cualquier equipo. Arrancó con puntos negativos en Eliminatorias y hoy está clasificado. Tendrían que estar satisfechos de lo que es su selección. Es un gran rival”.

* El planteo de los equipos rivales contra Argentina