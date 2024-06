Las perlitas de la presentación de Gary Medel en Boca: el guiño de Riquelme, el mensaje para Diego Martínez y un insólito pedido

Gary Medel fue presentado como refuerzo de Boca Juniors. El futbolista polifuncional chileno afrontará su segunda etapa en el club, luego de un breve pero exitoso paso entre 2009 y 2010.

“Cada vez que llega un jugador a nuestro club me da mucha felicidad. Este es un caso especial, es alguien que quiero mucho y que conozco hace muchos años más allá del fútbol. Todos los hinchas de Boca estamos muy felices de tenerlo de nuevo en casa. Deseo que él pueda disfrutar y la pueda pasar bien. Está un poquito más grande de cuando yo lo conocí, esa es la verdad. Sabe lo mucho que lo quiero, respeto y la admiración que le tengo. Ha hecho una carrera brillante. Para todos los hinchas de Boca es un día muy lindo, estamos muy felices Gary de tenerte en casa y deseo que la pases muy bien cada día”, fue el mensaje de bienvenida del presidente Juan Román Riquelme, quien además de elogiarlo bromeó acerca del paso de los años.

“Es un placer de nuevo estar en Argentina y más en Boca. Le quiero agradecer a Román por estos años de amistad y cercanía. Siempre se ha comportado muy bien conmigo, con mi familia y mis seres queridos. Es un momento que me siento muy feliz y convencido de lo que quiero hacer aquí en Boca. Espero dar lo mejor”, retribuyó el gesto el futbolista chileno de 36 años.

Sobre cuáles son sus nuevos objetivos en el club, el ex Vasco Da Gama expresó: “Siempre dar lo mejor y entregarme ciento por ciento al club como lo hice en todos lados. Quiero disfrutar y entregar toda mi experiencia y jerarquía, pero eso lo tengo que demostrar adentro de la cancha. Espero hacerlo de la mejor manera”. Acerca de cómo tomó reencontrarse con ex compañeros y jugadores de Boca Juniors, tanto en el Consejo de Fútbol como en las divisiones inferiores, resaltó: “Feliz de estar con gente que quiero y jugué con ellos. Que estén trabajando ex jugadores en el club me pone muy feliz”.

Gary Medel contestó qué fue lo que lo sedujo para volver: “El club obviamente, es gigante. Quién no va a querer venir a disfrutar y vivir en este gran club. Eso me motivó. El fútbol argentino es muy competitivo y quiero seguir compitiendo a gran nivel”.

Si hay algo que lo caracterizó al chileno es su polifuncionalidad, ya que puede desempeñarse tanto de volante central como de marcador central o lateral por la derecha. “Estoy disponible para Boca. Vengo a competir y me acomodo en todas las posiciones. En Vasco jugaba de central, pero también de volante y estoy disponible para todo de verdad”. En tanto, explicó qué le puede aportar al equipo tanto dentro como fuera de la cancha: “Soy un chico con mucha comunicación, que se entrega siempre y da lo mejor. Intento darle tranquilidad en momentos que está difícil, la agresividad nunca la he perdido. Es mi forma de siempre. Al grupo, obviamente, soy alguien que se entrena y tira siempre para adelante. Darle lo mejor a mis compañeros y quienes trabajan aquí”.

Pasaron casi 15 años desde su debut en Boca Juniors. Y Gary así explicó cómo fue ver a Boca desde el extranjero, donde vistió los colores del Sevilla, Cardiff de Gales, Inter de Milan, Besiktas de Turquía y Bologna, entre otros. “Vine muy joven y en ese momento no veía la magnitud que era Boca en el exterior. A través de los años me di cuenta lo gigante que es. Fue un placer haber jugado en ese tiempo. Ahora se encuentra con un hombre con más años pero con la misma ilusión y ganas de competir. ¿Qué me preguntan? De todo. La hinchada, La 12 o cómo se siente La Bombonera, es lo que más me preguntan”.

“Siempre Román me hablaba y me mantenía en comunicación. Se comportó con un 10 conmigo. La charla fue algo muy simple, que él me quería y yo también. Teníamos las mismas ganas e ilusión. Voy a demostrarlo adentro y fuera de la cancha. Estoy súper bien, tanto física como mentalmente. Con muchas ganas de jugar, de competir y de darle lo mejor a todo el mundo. Feliz”, explicó Medel sobre la intimidad de sus charlas con Riquelme y su estado físico actual.

A la hora de describir al equipo xeneize, destacó: “Muy bien lo veo. Conocí a todos mis compañeros, que me recibieron súper bien. Tienen jugadores de mucha jerarquía y personalidad, jugadores jóvenes que están creciendo mucho. Espero ayudarlos a todos. Vengo a disposición del cuerpo técnico y si me necesitan estaré siempre. Vengo a ganarme un puesto, a dar lo mejor de mí para el club”. Vale recordar que Gary Medel tiene muchas chances de integrar la lista de convocados para el juego del próximo miércoles en Mendoza ante Almirante Brown, por los 16avos de final de la Copa Argentina.

Para terminar, les agradeció a los hinchas por “el trato, el cariño y el respeto” que siempre le han brindado y aclaró: “Por eso quiero demostrarlo dentro de la cancha”. Y se despidió con un insólito pedido acerca de su apellido. “Medel (con acento en la última E). Por favor, sino mi papá me rompe las bolas”, dijo y provocó risas en toda la sala. Antes de despedirse, Gary se tomó fotografías con su nueva camiseta, cuyo dorsal será el 19.