El álbum de fotos de las vacaciones de Antonela Roccuzzo y sus hijos en Disney mientras Messi se prepara para la Copa América

Antonela Roccuzzo visitó Disney junto a sus hijos

En la previa de lo que serán días movidos por la Copa América y mientras Lionel Messi se entrena y se concentra con la selección argentina, Antonela Roccuzzo fue a pasear a Disney con sus hijos Thiago, Mateo y Ciro.

“Siempre es mágico”, comentó la esposa del astro en sus redes sociales junto a una serie de imágenes de su divertida visita al parque de atracciones en Orlando.

La familia estuvo recorriendo al menos tres de los cuatro famosos parques: Magic Kingdom, Hollywood Studios y Animal Kingdom. Allí, la rosarina aprovechó para sacarse varias fotos en las que se la ve posando con el emblemático castillo de la Cenicienta de fondo, luciendo una gorra con las orejas de Minnie y disfrutando de sus personajes favoritos, entre ellos los de la saga de Toy Story.

Entre las postales de sus actividades en Disney, Antonela también compartió una foto con sus hijos, quienes se protegieron del sol usando gorras de Marvel.

La esposa de Messi y su familia ya habían ido al parque de atracciones en noviembre pasado

Hay que recordar que el año pasado ya habían paseado por el parque de atracciones, en aquella ocasión junto a la Pulga, lo que generó un revuelo entre los visitantes.

Messi y su esposa concretaron esa salida a fines de noviembre, mientras el Diez descansaba y recuperaba energías luego de una extensa temporada con la Albiceleste y la camiseta del Inter Miami.

Aunque ambos trataron de pasar desapercibidos (el futbolista lució ropa deportiva negra y buscó camuflarse con el resto del público utilizando una gorra y colocarse la capucha de su buzo sobre la cabeza), los fanáticos rápidamente lo descubrieron y utilizaron sus celulares para retratarlo.

Cómo sigue la planificación de Argentina

Los dirigidos por Lionel Scaloni se entrenaron este miércoles en uno de los salones del hotel donde concentran, el Le Méridien. El temporal que azotó Fort Lauderdale, impidió que se trasladasen al predio del Inter Miami, tal como estaba planificado.

El combinado nacional, entonces, tendrá mañana su última práctica en Miami antes de partir hacia Washington, donde el viernes enfrentará a Guatemala, en lo que será el último amistoso antes de iniciar el camino en el certamen continental, el 20 de junio ante Canadá en Atlanta.

“Argentina siempre es favorita y candidata tanto en la Copa América como en los Mundiales. Más cómo venimos luego de ganar los últimos torneos. Va a ser una copa dura e igualada como fue siempre. Pero tenemos muchas posibilidades de estar entre los mejores”, dijo Messi.

En una entrevista con ESPN, el rosarino también habló de su futuro con la Selección, expresó su deseo de “seguir disfrutando del día a día” y se refirió a la posibilidad de disputar su sexto Mundial: “Por récord y decir que jugué cinco o seis Mundiales, no. Si fuese solo por récords no haría las cosas. Si se llega a dar y llego, ben. Mi familia, mis amigos y mi gente, todo depende del día a día. Thiago me habla mucho del Mundial que viene porque justo estamos en Estados Unidos, pero no tiene ningún apuro. Si en ese momento no estoy para rendir como lo intenté hacer siempre que intenté ayudar al grupo, no sé. Es muy difícil hablar de lo que pueda pasar porque faltan dos años. No tengo ninguna necesidad ni apuro en comprometerme”.