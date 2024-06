Agustín Canapino seguirá en IndyCar tras la polémica por el toque en Detroit y la incertidumbre que generó su ausencia en la última carrera

Agustín Canapino seguirá en IndyCar

Los seguidores de Agustín Canapino se pueden quedar tranquilos. Después de la polémica que se generó tras el cruce entre el piloto argentino y Theo Pourchaire por el toque en la carrera de Detroit que derivó en la no participación del oriundo de Arrecifes en la prueba de Road America, el equipo Juncos confirmó que el Titán seguirá corriendo en IndyCar.

A través de un comunicado, se confirmó la novedad de cara al resto de la temporada de una de las categorías top del automovilismo en los Estados Unidos. “Agustín Canapino regresará a Laguna Seca como piloto del N° 78 Juncos Hollinger Racing Chevrolet por el resto de la temporada 2024″, fue el posteo de la cuenta de la escudería.

El comunicado de la escudería

La tensión comenzó hace algunas semanas en medio de la competencia en el circuito callejero de Detroit. Durante la prueba, el piloto francés campeón de la Fórmula 2 tocó a Canapino, que luego se quejó con su escudería por la radio por las condiciones del chasis de su Dallara-Chevrolet tras el sorpresivo golpe. “Me desalineó todo el auto el idiota este”, expresó Agustín. Acto seguido, el team-manager Ricardo Juncos le dijo “ya sé, boludo, el hijo de mil putas, sorete, se tiró de 400 metros”.

Tras el impacto, en las redes sociales los hinchas albicelestes apuntaron contra Pourchaire y comenzaron a hostigarlo por el toque a Canapino. El francés de 20 años, que llegó a probar un Alfa Romeo en la F1 antes de desembarcar en la categoría de fórmula en EEUU, dejó un mensaje en sus redes sociales y acusó a los fanáticos del múltiple campeón de Turismo Carretera de amenazarlo de muerte. “Me entristece haber recibido tanto odio y amenazas de muerte en las últimas 24 horas por un incidente tan pequeño en el GP de Detroit”, escribió.

La bronca de Canapino y Juncos tras el toque de Pourchaire

“Espero que la gente pueda entender que todos somos humanos y que podemos cometer errores. Pero no es normal abusar de las personas en línea. Por favor sean amables unos con otros”, agregó el piloto europeo.

Dicha reacción provocó que Canapino emitiera un extenso comunicado en el que remarcó que estaba en contra del “abuso y hate” en las redes sociales. Pero al mismo tiempo, puso en duda lo que denunció Pourchaire sobre el hostigamiento en su contra.

Agustín Canapino habló luego del anuncio de su vuelta a la IndyCar

“No vi todavía una sola amenaza de muerte a quienes acusaron de recibirlas. Desde el año pasado hasta hoy, nadie que esté en su sano juicio haría eso. Es una barbaridad que se acuse de esto con tanta liviandad y no lo voy a permitir, por eso hago este comunicado. Si alguien lo hizo NO FORMA PARTE DE NOSOTROS y no merecemos que se nos juzgue así por algún inadaptado que RECHAZAMOS ENÉRGICAMENTE”, fue la parte más dura de la carta que publicó el Titán de Arrecifes en su cuenta de X (antes Twitter).

A los pocos días, en la antesala de la carrera en el trazado de Road America, en Elkhart Lake, Wisconsin, el equipo de Canapino confirmó la ausencia del argentino en la prueba del calendario de la IndyCar y que su reemplazo iba a ser el piloto Nolan Siegel. ¿Las razones? Los comentarios de abuso y acoso en las redes tras el escándalo que se generó luego del cruce entre él y Pourchaire.

“Siegel correrá la entrada No. 78 en lugar de Agustín Canapino, quien tomará un permiso de ausencia para el Gran Premio Xpel de este fin de semana. El aumento del abuso y el acoso en línea resultante de los acontecimientos de esta semana han dado lugar a una experiencia muy difícil para Agustín, el equipo y toda la base de fans de INDYCAR, y la seguridad de Agustín y el resto de los competidores tiene que ser considerada en primer lugar. El abuso, el odio y el acoso en cualquiera de sus formas es un perjuicio para este deporte, y debemos priorizar el bienestar mental y físico tanto de nuestros pilotos como de nuestra competición”, citó el reporte que difundió Juncos Racing.

Después de que uno de los periodistas más reconocidos del ambiente de la IndyCar como Marshall Pruett firmó un artículo en el sitio especializado en el mundo motor llamado Racer en el que dejaba entrever que Canapino podría dejar la categoría tras la polémica, la buena noticia para todos los seguidores del piloto argentino es que el arrecifeño seguirá sumando experiencia en una categoría de las más rápidas del mundo, y en la que Agustín ya mostró todo su potencial arriba del auto.

El piloto de Arrecifes continuará en IndyCar tras la polémica