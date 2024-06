Crece la tensión en Indy Car: Canapino salió al cruce del piloto que denunció amenazas tras chocarlo y sumó el apoyo de un ex Fórmula 1

La bronca de Canapino y Juncos tras el toque de Pourchaire

Agustín Canapino completó el mejor resultado del año en la IndyCar con el 12° puesto en el circuito callejero de Detroit del pasado fin de semana. El piloto de Arrecifes sorteó diferentes problemas a lo largo de la competencia, incluso el toque que padeció en la parte final de la prueba de parte de Theo Pourchaire.

El exceso del piloto francés, vigente campeón de la Fórmula 2, dañó el Dallara-Chevrolet del corredor argentino, que se quejó por la radio con el equipo Juncos tras el toque. “Me desalineó todo el auto el idiota este”. Acto seguido, el team-manager Ricardo Juncos le dijo “ya sé, boludo, el hijo de mil putas, sorete, se tiró de 400 metros”.

Tras el impacto, las redes sociales apuntaron contra Pourchaire y comenzaron a hostigarlo luego del toque a Canapino. El francés, que llegó a probar un Alfa Romeo en la Fórmula 1, dejó un mensaje en sus redes sociales y acusó a los seguidores del ex corredor de Turismo Carretera de haberlo amenazado de muerte. “Me entristece haber recibido tanto odio y amenazas de muerte en las últimas 24 horas por un incidente tan pequeño en el GP de Detroit”.

“Espero que la gente pueda entender que todos somos humanos y que podemos cometer errores. Pero no es normal abusar de las personas en línea. Por favor sean amables unos con otros”, agregó el piloto de 20 años.

Frente a la tensión que se generó, Canapino también utilizó su cuenta en X (antes Twitter) para responderle al piloto francés. “Espero y deseo que sea la primera y última vez que tenga que hablar de esto”, escribió en la publicación, que estuvo acompañada por una extensa carta en la que el arrecifeño puso en duda las “amenazas de muerte” que habría recibido Pourchaire.

“Por supuesto que estoy en contra del abuso y hate. Por supuesto que quienes lo hagan no son parte ni bienvenidos a nuestra comunidad. También, los argentinos somos pasionales y eufóricos, pero no por eso nos tienen que acusar de algo que no somos, por lo que niego rotundamente que nos generalicen y pongan a todos en un lugar que no merecemos”, cita el primer fragmento del comunicado.

El toque de Pourchaire a Canapino que generó tensión

“No vi todavía una sola amenaza de muerte a quienes acusaron de recibirlas. Desde el año pasado hasta hoy, nadie que esté en su sano juicio haría eso. Es una barbaridad que se acuse de esto con tanta liviandad y no lo voy a permitir, por eso hago este comunicado. Si alguien lo hizo NO FORMA PARTE DE NOSOTROS y no merecemos que se nos juzgue así por algún inadaptado que RECHAZAMOS ENÉRGICAMENTE”, fue la parte más dura de la palabra de Canapino.

“Nuestros fans, en su mayoría, son personas respetuosas y amables, a quienes apoyo y agradezco profundamente su soporte continuo, en las buenas y las malas”, sumó en su carta el piloto argentino, antes de plasmar que él también fue protagonista de críticas en las redes.

“Recibí y recibo constantemente abuso y hate. Aprendí a convivir con ello hace años como le pasa a muchísimas personas y elijo ignorarlos. No hay nada más triste y miserable que esconderse atrás de una red social para insultar”, explicó antes de su despedida.

“Por último, aprovecho a invitar a todos a que recapacitemos y hagamos recapacitar de que debemos basarnos en el respeto. Antes que nada, somos libres de expresar nuestras emociones y sentimientos, pero con respeto y tolerancia. Es la mejor manera de evolucionar y ser mejores como sociedad”, concluyó el Titán de Arrecifes.

La reflexión de Norberto Fontana tras las quejas de Theo Pourchaire

La palabra del piloto de 34 años, cuatro veces campeón del TC y que logró dos títulos en el Super TC2000, no fue la única. Más allá de no ser un protagonista excluyente del hecho, el que también quiso dar su mirada fue un argentino que se subió a un Fórmula 1.

Norberto Fontana, una figura del automovilismo argentino, no quiso dejar pasar la oportunidad de expresar su mirada ante la situación que vivió Canapino y la reacción de Pourchaire tras su testimonio. “Increíble leer esto, debiste disculparte con Agustín y el equipo antes de decir que te amenazaron. Arruinaste su carrera. La carrera era en Detroit y cuando empezaste a frenar estabas en Long Beach, si no estaba el auto de Canapino te buscaban en Miami”, dijo Norber, que piloteo un Sauber en la temporada 1997 de la Máxima.

Hay que recordar que Pourchaire corre para Arrow McLaren, que es flamante socio de la escudería de Canapino (Juncos Racing). Tras el toque del piloto de 20 años al argentino, los equipos sacaron un comunicado de forma conjunta en el que indicaron que “no tolerarán ningún tipo de abuso o discriminación. Quienes participan en tales acciones no son bienvenidos en nuestra comunidad en línea”.

La carta completa de Agustín Canapino

La carta de Canapino tras la denuncia del piloto que lo chocó de sufrir amenazas de muerte