Las dos condiciones del Manchester City para negociar a Julián Álvarez: el poderoso club que acelera para ficharlo

Julián Álvarez es seguido de cerca por varios clubes (AP Foto/Kirsty Wigglesworth)

Tras el cierre oficial de la mayoría de las competencias oficiales a nivel clubes, ahora los reflectores apuntan a lo que pueda suceder en la Copa América, Eurocopa y los Juegos Olímpicos de París 2024. Sin embargo, también hay que prestar atención a los movimientos que se puedan producir dentro del mercado de pases.

Uno de los nombres más rutilantes dentro de esta ventana de transferencias es el del argentino Julián Álvarez. El campeón del mundo en Qatar 2022, producto de su suplencia en varios compromisos en la recta final de la temporada con el Manchester City, despertó el interés de varios de los clubes más grandes de Europa.

El periodista Fabrizio Romano, especialista en el mercado de pases, brindó detalles del cuadro de situación del delantero surgido de la cantera de River Plate en su canal de Youtube. El italiano sostuvo que los Ciudadanos “no tienen interés de aceptar ningún acuerdo de préstamo” por la Araña.

En su exposición remarcó que el oriundo de Calchín, que actualmente se encuentra bajo las órdenes de Lionel Scaloni para los amistosos previos al inicio de la Copa América con la selección argentina, sólo se marcharía del Etihad Stadium si se dan dos condiciones.

“El Manchester City no tiene intención de vender a Julián Álvarez este verano, por lo que sólo ocurrirá si el jugador pide claramente ir y unirse a otro club, y si reciben una gran cantidad de dinero. Estas dos condiciones son cruciales. De lo contrario, el Manchester City no está dispuesto a vender”, manifestó.

Pese a que por momentos de la temporada el argentino no fue la primera opción para Pep Guardiola, dentro del club “creen que Julián es un jugador importante. Tiene un gran futuro, un gran potencial, por lo que el City hará todo lo posible por mantener a Julián Álvarez en el club”. Por consiguiente, la única manera que el cordobés pueda emigrar es que manifieste explícitamente su deseo de cambiar de aire y un equipo acerque una importante oferta en lo económico.

Uno de los primeros interesados fue Atlético de Madrid, entidad que según Romano hoy no estaría en condiciones de afrontar la elevada suma de dinero que pedirían los Ciudadanos para liberar al delantero. Pero los Colchoneros no son los únicos que lo tienen bajo la mira. “El París Saint-Germain tiene verdadero interés. Puedo decir que el Paris Saint-Germain ya tuvo un contacto directo con los agentes de Julián Álvarez, así que tuvieron un contacto, una charla inicial para discutir sobre la situación de Julián. Ahora veremos si el París Saint-Germain decide seguir adelante o no con esta posibilidad”. De este modo, los franceses hoy se posicionan bien alto en la carrera por fichar al delantero.

También aclaró que aunque ningún conjunto inglés realizó ningún movimiento hasta el momento, la Araña tiene cartel dentro de la Premier League y no se descarta que en los próximos días algún club demuestre su interés (Chelsea podría ser uno de los interesados).

Pese a que perdió terreno cuando Erling Haaland o Kevin De Bruyne estuvieron sanos, el surgido de la cantera de River Plate es una pieza que suele tener en cuenta el español Pep Guardiola. Un claro ejemplo es el dato estadístico que develó el propio club una vez finalizada la temporada: Julián Álvarez fue el jugador más utilizado, al participar en 54 de los 59 partidos del conjunto inglés. El argentino disputó casi todos los partidos de la Premier League (sólo se ausentó en dos), siete de los diez choques por Champions League y todos los partidos de las copas nacionales, así como la Supercopa de Europa y los del Mundial de Clubes. En esas presentaciones aportó 19 goles y brindó 13 asistencias.

Recaló en Inglaterra en la temporada 21/22 a cambio de alrededor de 21.5 millones de euros. Los medios ingleses informan que la ficha del oriundo de Calchín hoy ronda los 100 millones de euros (108 millones de dólares).