Néstor Ortigoza contó detalles del escándalo en las inferiores de San Lorenzo y reconoció que tuvo una “acalorada discusión” con un DT

Néstor Ortigoza habló de la supuesta pelea con un DT de inferiores

En las últimas horas corrió una fuerte versión de que en San Lorenzo se habían tomado a golpes de puño el hoy dirigente Néstor Ortigoza y el entrenador de la Séptima División, Hernán San Martín. Ante estos rumores, el ex futbolista decidió hablar públicamente para aclarar lo que había sucedido y además remarcó la bajada de línea que bajó el club desde la presidencia, ventilando otras cuestiones.

“Fue una discusión más, una discusión acalorada. No hubo piñas, no se trata de eso. Hay dos pilares fundamentales que son el respeto y la educación”, fue lo primero que dijo Ortigoza. Y detalló: No me gusta que los chicos se vayan de viaje y las categorías más grandes les peguen a las más chicas. No está bueno, no me gusta. El chico, cuando vuelve de viaje, tiene que decirle papa que tiró una pared, un centro, que ganaron, que se sintió bien, no que le pegaron 10 piñas en la cabeza. Era un llamado de atención, era poner el foco en los chicos. Los chicos también se te escapan y hacen estas cosas, pero no puede pasar”.

Sobre la supuesta trifulca, Orti insistió: “El tema quedó ayer. No hubo ninguna piña. Y no está bueno que involucren a los chicos en una discusión de grandes. Estamos tratando con chicos, con personas, los formamos como jugadores pero también como personas. Los jugadores de San Lorenzo tienen que estudiar porque, si no, no van a jugar. Son dos pilares importantes desde que asumimos y bajamos esa línea. El que no está adaptado y no es receptivo, se tiene que correr”.

Hernán San Martín (DT de la Séptima División) y Néstor Ortigoza tuvieron un entredicho en la jornada de ayer

Al mismo tiempo, subrayó la idea de que los juveniles completen la escolaridad a la par de su crecimiento futbolístico: “El chico que no estudia, no juega en San Lorenzo. Eso es una línea del presidente (Marcelo Moretti) para abajo y la tenemos que seguir. No puede ser que un chico no vaya al colegio, le digamos al técnico y él diga que si juega bien, aunque no vaya al colegio, va a jugar. No está bueno. Les tenemos que inculcar el estudio, la dedicación, el respeto y el compromiso”.

En tanto, sacó a la luz otra situación que se habría registrado en una jornada de inferiores en pasados fines de semana: “A mí no me gusta que un chico haga un gol y se lo grite al técnico rival. No. Quiero que lo festeje con sus compañeros, con nuestro técnico. Son pequeñeces que hay que ir acomodando y ser receptivos. Estamos educando chicos, todo tiene solución”.

Por otro lado, también informó que San Lorenzo marcha cuarto en la tabla general de inferiores y este episodio no manchará “el buen trabajo que se está haciendo”: “Cuando llegamos, en la pensión comían 30 personas. Hoy comen 140, hay dos nutricionistas y dos psicólogos, a los chicos les damos proteínas y les estamos muy encima”.

La conexión con el plantel profesional también está latente, según explicó Ortigoza: “Hay mucho diálogo con el Pipi (Romagnoli) y (Damián) Ayude, el técnico de la Reserva. También con el Coordinador de inferiores Marcelo Romano. No es fácil porque había que cambiar todo en el club después de un proceso de 11 años, pero se va a hacer de a poco. Esto va a ir mejorando, no tengo dudas. Yo tengo que hacer y gestionar, trato de no hablar”.