8 frases de Scaloni en el inicio de la preparación de la Selección para la Copa América: por qué no citó a Dybala y una sentencia sobre su futuro

La ilusión de la selección argentina de repetir el título en la Copa América ya está en marcha. Este domingo, parte de la delegación, encabezada por Lionel Scaloni, desembarcó en Estados Unidos, donde el grupo de futbolistas que ya arribó desarrolló su primer entrenamiento en las instalaciones del Inter Miami.

Fue una hora de trabajo en el gimnasio, con Rodrigo De Paul, Valentín Carboni, Ángel Correa, Leonardo Balerdi, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Gerónimo Rulli, Valentín Barco, Cristian Romero, Alejandro Garnacho, Marcos Acuña, Germán Pezzella y Guido Rodríguez como protagonistas. Luego se fueron sumando a la nómina Nicolás Tagliafico y Lautaro Martínez. Y desde este lunes también formará parte el capitán Lionel Messi.

El entrenador Scaloni dialogó con los medios presentes tras la práctica y dejó varias frases reveladores. Por ejemplo, por qué Paulo Dybala quedó afuera de la convocatoria y qué puede pasar con su continuidad tras el certamen continental.

“En algunas posiciones estamos con algunas dudas con el físico de los chicos y por eso nos tomamos la posibilidad de traer algunos jugadores de más que nos pueden servir o hacer falta”, explicó por qué el listado para los amistosos ante Ecuador (el 9) y Guatemala (el 14) contiene 29 nombres y no 26, el corte final para la defensa de la estrella obtenida ante Brasil en el Maracaná.

Fue ahí que profundizó en la baja del delantero de la Roma, el ausente que más ruido generó. “Cuando dejás un jugador afuera y más en las condiciones que lo tuvimos que hacer, es siempre difícil. Le tenemos un cariño especial, pero siempre decimos que lo primero es el equipo y, dadas las circunstancias en las posiciones que teníamos algún inconveniente, tomamos la decisión de hacer esta lista. Con todo el dolor del mundo, sabemos todo lo que nos dio, y es la decisión que tomamos”, se explayó.

“Es una lista diferente a todas, tenemos jugadores con algunos inconvenientes, y tiene que ser una lista equilibrada. Y no puede haber en diferentes posiciones cinco o seis jugadores del mismo puesto. Viendo esto, si no hubiéramos tenido problemas físicos, hubiera sido diferente; no sólo por él, también por otros chicos. Tomar estas decisiones es lo más feo de ser entrenador. Lo asumimos, lo tenemos que hacer, es difícil”, concluyó.

La llegada de Scaloni y Argentina a Miami (@Argentina)

OTRAS DEFINICIONES DE LIONEL SCALONI

¿Hay jugadores, como Barco, que tienen más chances de ir a los JJOO que a la Copa América?

“Si están acá, están para la Selección Mayor. Los Juegos Olímpicos son más adelante y ojalá puedan ir todos los que Mascherano llame. Si estos chicos están acá pueden estar en la lista final. No los trajimos de relleno, han tenido un final de temporada muy bueno”.

¿Va a seguir más allá de la Copa América?

“¿Mi futuro? Ya pasé el mal momento en noviembre. Necesitaba juntar fuerzas y expresarme. Hoy estoy bien. Estaré acá hasta que el presidente de AFA decida lo contrario”.

La muerte de César Luis Menotti y su homenaje

”Menotti nos ayudó mucho en momentos que no eran fáciles ni para nosotros ni para la selección argentina. Él nos dio tranquilidad. Cada vez que hablamos nos dio paz y era solo escucharlo. Con su palabra hizo que todo el mundo fuera para adelante”.

La pelea Julián Álvarez-Lautaro Martínez por la titularidad en la delantera

“Julián ha jugado sus partidos en un equipo que fue protagonista siempre, y Lautaro ha sido el goleador de la Serie A, para nosotros eso es muy bueno. Veremos partido a partido, es lo que siempre hacemos, ver qué es lo mejor para el equipo. Bienvenidos que estén los dos en condiciones, sobre todo físicas, para poder afrontar la Copa”.

Como llega Lionel Messi a la Copa América

“El Tata lo utilizó lo que él creyó oportuno. Lo bueno es que ha tenido continuidad, después de la lesión ha jugado, eso es importante, que sume minutos y rodaje. Lo vemos que está a pleno y mañana cuando se sume a la convocatoria hablaremos más”.