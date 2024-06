Maradona se anticipó 7 años a la historia: el día que le recomendó a Mbappé al Real Madrid y Florentino Pérez se negó a ficharlo

Maradona se anticipó 7 años a la historia: el día que le recomendó a Mbappé al Real Madrid y Florentino Pérez se negó

El golpe del mercado de pases que está comenzando en Europa se dio en los albores, un 3 de junio: Kylian Mbappé quedó confirmado como nuevo refuerzo del Real Madrid. El delantero, de 25 años, firmará un contrato por cinco temporadas con el último campeón de la Champions League, que buscará reafirmar su imperio con una de las máximas figuras del fútbol mundial, que podrá formar una dupla de ensueño con el brasileño Vinicius junior.

“El Real Madrid C. F. y Kylian Mbappé han alcanzado un acuerdo por el que será jugador del Real Madrid las próximas cinco temporadas”, rezó el breve comunicado publicado a las 19.27 (hora en España) con la noticia, a la que sólo le faltaba la confirmación. Es que, más temprano, Kiki había quitado de su biografía en la red social X toda referencia a su actualidad en el PSG. Y se había dado a conocer que el Merengue se negó a ceder al futbolista a los Juegos Olimpicos 2024, que se disputarán en el país del atacante.

“Un sueño hecho realidad. Muy feliz y orgulloso de formar parte del club de mis sueños, el Real Madrid. Es imposible explicar lo feliz y emocionado que me siento en este momento. Estoy impaciente por veros, madridistas, y gracias por vuestro increíble apoyo. ¡Hala Madrid!”, escribió el punta en sus redes sociales tras el anuncio. Y le agregó cuatro fotos en las que se lo ve de niño con la indumentaria del Real y junto a su ídolo, Cristiano Ronaldo.

La Tortuga Ninja percibirá una prima de 100 millones de euros (109 millones de dólares). Además, recibirá 57.5 millones de euros (USD 62.675.000) por temporada. La Casa Blanca pudo haberlo tenido mucho antes si se decidía a contratarlo en la temporada 2017/2018, cuando tras brillar en el Mónaco fue el PSG el que hizo la inversión. Entonces, el discurso instalado fue que el futbolista prefería estar cerca de su casa a tan temprana edad.

No obstante, hace siete años, Diego Maradona contó entretelones de aquella puja. De hecho, en una entrevista, reveló que le aconsejó a Florentino Pérez, presidente de la institución, que no dudara en contratar al campeón del mundo con Francia en Rusia 2018. La nota se hizo viral tras el fichaje con delay.

Mbappé, de niño, posando con Cristiano Ronaldo

“Mbappé para mí es la revelación”, arrancó diciendo Pelusa en la filmación con diario As, tres años antes de su muerte. “Es el que puede superar a muchos”, insistió el ex capitán de la selección argentina. “Y el Madrid no lo pudo fichar”, lo aguijoneó el periodista. “¿Y por qué no lo fichó? Yo le dije a Florentino: ‘Fichá a Mbappé’”, sorprendió el entonces DT de Fujairah FC con la revelación.

“Se lo dije cuando nos vimos en la FIFA. Me dijo: ‘Y, pero tengo a (Cristiano) Ronaldo, tengo a éste, tengo al otro...’. ¡Fichá a Mbappé, qué te importa!”, martilló el Diez. “¿Y (Gareth) Bale?”, le consultó el cronista, en relación al galés por el que el Merengue pagó 101 millones de euros. “Y, que lo vendan a Bale. Regalar no, Regalar a nadie. Y menos Florentino, ¿qué va a regalar?”, concluyó el ídolo, que en España lució los colores del Barcelona y el Sevilla, aunque más de una vez coqueteó con el Real Madrid y hasta participó de un entrenamiento con juveniles.