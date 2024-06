El álbum de fotos de las paradisíacas vacaciones del Colo Barco y su novia Yaz Jaureguy en un yate por Dubai

Las vacaciones del Colo Barco y su novia en Dubai

Cuando restan 18 días para el estreno oficial de la selección argentina en la Copa América, los jugadores que había llegado al país tras sus temporadas en el fútbol europeo partieron con destino a la ciudad de Miami, ciudad donde el plantel de 29 futbolistas que convocó el entrenador Lionel Scaloni se entrenará de cara a los dos amistosos previos al torneo.

A la espera de la llegada de todo el plantel a la concentración, uno que aprovechó hasta el último día de sus vacaciones y disfrutar de una impactante vista en Dubai fue Valentín Barco. El ex Boca Juniors, que llegó a la Premier League para jugar con el Brighton, viajó a los Emiratos Árabes Unidos antes de sumarse a la Albiceleste después de haber pasado varias días en otro lugar del mundo.

En el álbum de fotos que publicó su novia Yaz Jaureguy, se los puede ver a ambos a bordo de un yate en medio de la Bahía de Dubai. El zurdo, con traje de baño de color negro, y su pareja, con una malla enteriza de color rojo, posaron para las cámaras y mostraron su amor. Además, se los puede ver arriba de dos motos de agua y en una especie de bote que emula a un automóvil deportivo.

A la espera de ponerse la camiseta del seleccionado de cara a los amistosos y ver si será parte de la nómina que buscará revalidar el título de la Copa América que Argentina logró hace tres años en el mítico Maracaná de Brasil, Barco completó su primera temporada en el fútbol inglés con un un total de siete partidos jugados en el Brighton & Hove.

Desde su desembarco a las Gaviotas a principios del 2024 tras disputar la final de la Copa Libertadores con el Xeneize, el lateral izquierdo pasó por su etapa de adaptación y terminó jugando en buena forma los últimos dos partidos ante Chelsea y Manchester United. En ese sentido, frente al ahora ex conjunto de Mauricio Pochettino, el Colo se ganó una ovación de su público tras una salvada acrobática en el área chica y por ir al suelo para cortar un pase con destino de gol para los londinenses.

El ex lateral de Boca disfrutó unos días de descanso junto a su pareja Yaz Jaureguy

Hay que recordar que Scaloni y compañía tendrán una semana para prepararse de cara a los amistosos previos al comienzo de la Copa América. Ahí se definirán los 26 lugares y el ex futbolista de Boca es uno de los que deberá terminar de convencer al DT de Pujato para tener su primera competencia oficial con la Mayor tras su presencia en las selecciones Sub 17 y Sub 20. El domingo 9 de junio, la Albiceleste jugará ante Ecuador en el estadio Soldier Field de Chicago, mientras que el viernes 14 su rival será Guatemala en Washington DC, en el FedEX Field.

Luego de eso, se pondrá en marcha el periplo por los Estados Unidos para jugar la Copa América. Los campeones del mundo serán cabeza de serie del Grupo A y el jueves 20 de junio disputará su primer juego en el Mercedes Stadium, la casa del Atlanta United en la MLS, frente a Canadá, que le ganó el repechaje a Trinidad y Tobago. El camino en la zona seguirá el martes 25 ante Chile en uno de los recintos imponentes del deporte estadounidense como lo es el MetLife de New Jersey, sede de la final del certamen en 2016 que consagró al elenco trasandino como bicampeón de América tras ganar por penales. El último duelo de la fase de grupos para la Selección será el sábado 29 ante Perú en el Hard Rock Stadium, la casa de los Miami Dolphins de la NFL.

EL ÁLBUM DE FOTOS DE LAS VACACIONES DEL COLO BARCO