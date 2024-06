Edinson Cavani será baja en Boca Juniors de cara al partido de mañana ante Platense

El uruguayo quedó desafectado del partido de mañana ante Platense (REUTERS/Agustin Marcarian)

Cuando Diego Martínez se disponía a confirmar el equipo que tenía en mente de cara al partido ante Platense de mañana (14:30 en Vicente López), un imprevisto lo obligó a modificar su plan inicial en el entrenamiento matutino de Ezeiza. Edinson Cavani acusó dolores en uno de sus tobillos y no completó las tareas encomendadas por el cuerpo técnico. Aunque el uruguayo figuró en la nómina de concentrados publicada ayer, quedaría desafectado y habrá una variante en el once titular.

Al igual que en otras ocasiones, el DT no quiso exponer al futbolista a una posible lesión. Desde hace algunas semanas, el Matador arrastra esta dolencia que lo tiene a maltraer y el pensamiento de Martínez es no arriesgarlo para que concluya su participación con Boca en el semestre en óptimo estado. Vale recordar que tras el parate por Fecha FIFA, el Xeneize recibirá a Vélez el viernes 14/6 y despedirá la actividad oficial el miércoles 19/6 ante Almirante Brown por Copa Argentina.

La estrella boquense se despachó con 10 goles en lo que va del año, habiendo disputado 17 partidos de los 25 que lleva jugados Boca hasta ahora. Y firmó conquistas en las difíciles: en clásicos ante Racing y San Lorenzo, en el 1-0 con Godoy Cruz que dio el pase a los cuartos de la Copa de la Liga pasada, en el Superclásico eliminatorio en Córdoba y frente a Fortaleza en la Sudamericana.

Cavani apuntará a llegar en condiciones frente a Vélez (Liga Profesional) y Almirante Brown (Copa Argentina)

El Matador llegó a la Ribera para disfrutar y lo está haciendo, por eso en las próximas semanas extenderá el contrato que lo vincula -hasta hoy- con el club hasta fines de 2024. Juan Román Riquelme está decidido a entablar charlas con él para saber cómo puede llegar a mejorar su estadía en Buenos Aires, aunque Edi y su entorno se hayan muy a gusto en el país y seguramente por eso empezó a exponer en cancha toda su jerarquía.

El plan de Román consiste en asegurar la permanencia de los máximos referentes del plantel de Boca hasta fines del año próximo. Ya firmó su contrato Marcos Rojo, se acordó la extensión de Chiquito Romero, lamentó la negativa de Pol Fernández y el próximo turno está reservado para Cavani. Una vez que concluya la participación oficial del Xeneize en este semestre, Román calentará la pava, cebará el mate e iniciará una larga ronda mano a mano con Edinson, quien esta semana anunció su retiro de la selección uruguaya, para resolver de palabra su continuidad en la institución.

¿Cómo formaría Boca ante la baja de Cavani? Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Pol Fernández, Equi Fernández, Cristian Medina, Kevin Zenón; Lucas Janson y Miguel Merentiel, ya recuperado de un estado gripal que lo marginó del duelo ante Nacional Potosí por Copa Sudamericana el miércoles pasado.

LA CARTA DE DESPEDIDA DE CAVANI TRAS ANUNCIAR SU RETIRO DE LA SELECCIÓN URUGUAYA

Mi querida celeste: Solo quiero agradecerte por cada enseñanza que me hiciste vivir en tu proceso. No me quiero extender. Hoy son pocas palabras pero de sentimientos profundos. Gracias a cada una de las personas que formaron parte de este camino durante tantos años. Fui y seré siempre un bendecido de haberme puesto esta camiseta para representar lo que más amo en el mundo, mi país. Fueron sin dudas muchos años preciosos, tendría mil cosas para decir, contar y recordar, pero hoy quiero dedicarme a esta nueva etapa de mi carrera y dar todo donde me toca estar. Hoy decido dar un paso al costado, pero siempre los seguiré con el corazón latente, como cuando me tocaba salir a la cancha con esta hermosa camiseta. Les mando un fuerte abrazo a todo mi pueblo.

¡Arriba la Celeste! Edi.