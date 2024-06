De Paul y Paredes contaron una nueva cábala dentro del plantel de la selección argentina

De Paul y Paredes contaron la otra cábala que tiene el plantel de la selección argentina

La Selección Argentina tiene varias cábalas y entre las más conocidas se encuentra el ritual de Rodrigo De Paul y Leandro Paredes de comer caramelos antes de los partidos. Esta práctica, que comenzó cuando el Papu Gómez formaba parte del equipo, se ha mantenido vigente incluso tras su salida del seleccionado. Ambos jugadores han sido vistos en repetidas ocasiones en el centro del campo, observando a los hinchas que llenan los estadios mientras consumen estas golosinas, sin importar la importancia del compromiso que afrontan.

Sin embargo, en declaraciones durante una entrevista en el streaming de Rumis, el mediocampista del Atlético de Madrid reconoció que dentro del plantel de la albiceleste hay “un montón de cábalas”, además de la costumbre de consumir golosinas en la previa a los encuentros. práctica de los caramelos. “La del caramelo se sabe, pero hay muchas que no se pueden contar”, indicó.

Por su parte, el volante central de la Roma también destacó la importancia de estos rituales en el grupo y develó una de las prácticas habituales en la antesala a los enfrenamientos con el combinado nacional. “Los días del partido y de entrenamiento quién ceba mate” es una de las nuevas cábalas que ha surgido entre los jugadores. Aunque no quiso dar más detalles sobre otras posibles cábalas, su comentario sugiere que estas prácticas juegan un papel importante.

Mientras tanto, el hombre surgido de la cantera de Racing puso énfasis en la relevancia de la cábala de los caramelos. “Para mí, la de los caramelos es una de las más importantes”, señaló. Además, reiteró que, aunque generalmente es la misma persona la que ceba el mate, no pone tanto énfasis en ese detalle como en la ya mencionada costumbre de los caramelos. “Por ahí yo no le doy tanta importancia quién los ceba, si bien siempre es el mismo, pero como que sí o sí tenemos que salir antes a la cancha a comer caramelos”, agregó.

Rodrigo De Paul y Leandro Paredes realizando la cábala de los caramelos (REUTERS/Agustin Marcarian)

Sobre la importancia de esta costumbre, el ex Udinese de Italia recordó: “Nos pasó con Italia. En Londres hay mucho trafico. Salimos en un horario y no había manera de avanzar. Quedaban 40 minutos, después 35... Después pensamos que nos teníamos que cambiar en el micro. Llegamos y todo era ir corriendo a cambiarse. Y nosotros no, queremos ir a la cancha por los caramelos. Nos metimos 100 caramelos en la boca y volvimos al vestuario. Tardamos dos minutos. Lo teníamos que hacer”.

Al ser consultados sobre qué pasaría si no los dejan ingresar antes del partido para realizar la cábala, De Paul manifestó: “Imposible, no. Antes de cuando hacemos la entrada en calor, les decimos ‘muchachos, nos dejan dos minutos solos’”.

Ambos jugadores viajarán en las próximas horas rumbo a Estados Unidos para ponerse bajo las órdenes de Lionel Scaloni de cara a los dos últimos amistosos que afrontará Argentina en la antesala a la Copa América. El domingo 9 de junio enfrentará a Ecuador en el Soldier Field de Chicago y el jueves 13 chocará ante Guatemala en el FedEx Field de Landover, Maryland.

La Albiceleste, que tratará de defender el título conseguido en Brasil 2021, es la cabeza del Grupo A, donde chocará contra Canadá, Chile y Perú.