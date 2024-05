Bareiro puso en duda su futuro en San Lorenzo en medio de los rumores que lo vinculan a River y Boca

San Lorenzo logró su primer objetivo en el semestre, que era asegurar su pase a los octavos de final de la Copa Libertadores. Selló su boleto luego de igualar 0-0 ante Palmeiras en el Allianz Parque, lo que le permitió a los de Boedo alcanzar las 8 unidades y quedarse con el segundo lugar del Grupo F, superando la línea de Independiente del Valle (7 -irá a los 16avos de final de la Copa Sudamericana-) y Liverpool de Uruguay (4). Los brasileños se quedaron con el primer puesto con 14 puntos.

Con el inminente parate de la competencia producto del inicio de la Copa América, la dirigencia del conjunto azulgrana ahora pondrá su foco en tratar de dar un salto de calidad con la incorporación de jugadores e intentar retener a sus principales figuras. El que promete ser el gran protagonista del próximo mercado de pases es el paraguayo Adam Bareiro, uno de los puntales del conjunto dirigido por Pipi Romagnoli.

El atacante, producto de su gran nivel, comenzó a generar interés en varios equipos, como Boca Juniors y River Plate. Al ser consultado sobre su futuro, el delantero sembró dudas durante una entrevista post partido con ESPN: “No sé qué va a ser de mi futuro. Lo que sé es que disfruté al máximo con esta camiseta, estoy muy feliz. La verdad es que San Lorenzo me abrió las puertas y me dio este presente. Ahora me toca estar feliz por la clasificación y a partir de mañana pensar en la Selección, se viene una Copa América muy importante para mi. Son cosas muy lindas que están pasando en mi vida, y quiero disfrutarlas al máximo”.

El futbolista de 27 años, que tiene contrato con San Lorenzo hasta diciembre del 2025, aparece dentro de la órbita del Xeneize y el Millonario para reforzar su ofensiva. Un dato que podría ser clave en esta historia es que la cláusula de salida del ex Monterrey de México es de 3.5 millones de dólares. “No sé qué va a ser de mi futuro, no quiero mentirle a nadie, a la gente de San Lorenzo. Siempre disfruté al máximo y siempre entregué el 100 por ciento. Estoy agradecido a la gente de San Lorenzo por siempre demostrarme su cariño”, añadió.

Bareiro, que aspira a estar presente en la Copa América con la selección de Paraguay (integra el Grupo D junto a Brasil, Colombia y Costa Rica), lleva siete goles y una asistencia en 21 presentaciones en lo que va del año con San Lorenzo.

“Clasificar a octavos era el objetivo que nos propusimos. En las primeras tres fechas estábamos más afuera que clasificando, pero demostramos que somos un grupo sacrificado, con mucho temperamento”, analizó luego del empate ante Palmeiras.

El Ciclón conocerá a su contrincante en la siguiente fase de la Copa Libertadores el próximo lunes 3 de junio en Luque, Paraguay. Al avanzar como segundo, su rival saldrá de los que se quedaron con el primer puesto de su zona (River Plate, Palmeiras, Atlético Mineiro, Fluminense, San Pablo, Junior de Barranquilla, Bolívar o The Strongest / Huachipato / Gremio).