La frase de Chicho Serna sobre James Rodríguez que generó una revolución en Boca Juniors

El colombiano dejaría São Paulo luego de ser descartado por Luis Zubeldía en varias ocasiones - crédito AFP/BocaJuniors

Con el mercado de pases a punto de abrirse, llegan a decenas los futbolistas que son ofrecidos a Boca Juniors. Sobre esto se refirió Mauricio Serna, integrante del Consejo de Fútbol del club. Sin embargo, cuando le mencionaron puntualmente por una figura mundial, su respuesta ambigua causó un sismo en el club, en especial entre los fanáticos.

Y es que se trata nada más y nada menos que de James Rodríguez. El ex futbolista del Real Madrid, Bayern Múnich y actualmente en San Pablo, entre muchos otros equipos, no continuará en el fútbol brasileño y al parecer habría sido ofrecido a Boca Juniors. Sobre estos rumores fue consultado Chicho Serna en VBar por Radio Caracol de Colombia.

“No es que acá sale mucho rumor. Sobre todo ahora que se abre el libro de pases que es el fuerte que viene con todo el tema de Europa. Para Boca hay un ofrecimiento o se habla de muchos futbolistas. He visto en las redes sociales que empezó a saltar el nombre de James. Es un jugador Mundial, ni que hablar de sus condiciones, de como juega y brilla en Selección. Pero de ahí a tenerlo hay un camino muy largo, no soy quien para decir ‘vamos por James’, pero tampoco soy quien para decir ‘no nos interesa’. Hoy ha saltado una noticia, pero nosotros dentro del Comité o Consejo de Fútbol nos hayamos sentado a mirar esa posibilidad que aparezca James, no”.

Si bien fue firme en su respuesta, la misma cuenta con una ambigüedad que lo único que hizo fue alimentar aún más los trascendidos. “No lo estamos contemplando, no porque no nos interese, sino porque un gran futbolista que está en Brasil no es fácil traerlo porque la competencia es muy fuerte. Hay mucha plata de por medio”, agregó el colombiano en relación a su compatriota de 32 años y una de las máximas estrellas del fútbol cafetero.

Chicho Serna habló de los rumores de la llegada de James Rodríguez a Boca. (Crédito: @VBarCaracol)

Tal como lo manifiesta Chicho, el principal problema es el económico, ya que James Rodríguez tiene contrato hasta 2025 pero como no cuenta con minutos desea a mitad de año relanzar su carrera. Por ello, se da por descontado que ofertas no le faltarán y no solo de Brasil, sino del europeo e incluso de los Estados Unidos o el fútbol árabe, donde suelen recalar en el último tiempo grandes figuras por lo tentador en lo económico.

James Rodríguez viene de realizar un sugestivo posteo que despertó rumores. “Es el momento de contarles esta noticia. No ha sido un camino fácil, un trabajo de dos años, pero me encuentro listo para iniciar esta nueva etapa… 15.05.24″, escribió en su red social. Lo cierto es que el colombiano de 32 años no es tenido en cuenta por el entrenador argentino Luis Zubeldía en San Pablo por sus recurrentes lesiones.

“Estoy aquí para tomar decisiones. Si James no está aquí es porque creo que otros compañeros necesitan estar aquí. Entiendo que de un jugador como él siempre se hablará, pero tengo clara mi profesión, mis responsabilidades. Un entrenador vive para tomar decisiones. Trabajamos para que estén a favor del grupo y que sean, en su mayoría, positivas”, expresó el entrenador sobre la ausencia del cafetero.

Luis Zubeldía no tiene en cuenta a James Rodríguez en San Pablo y por ello el colombiano busca emigrar - crédito @jamesrodriguez10/@saopaulofc/Instagram

Retomando la entrevista de Chicho Serna con Radio Caracol, se refirió a los posibles nombres como refuerzos y aclaró: “No se ha tocado ningún nombre porque nos faltan cuatro fechas de Sudamericana y otras del campeonato. Viene un receso por Copa América y es ahí cuando se abre el mercado de pases. Hoy no hay posibilidad de hacer nada hasta que no se abra el mercado de pases”.

Para terminar, contó cómo se encuentra el equipo y qué condiciones tienen que tener los posibles refuerzos: “Tenemos muy buen plantel, siempre estamos en la búsqueda de grandes futbolistas y que esos quieran venir a Argentina a ponerse la camiseta de Boca, después de ese interés vamos al mercado. Pero hasta que no nos sentemos con nuestro entrenador y nos diga qué necesita”.