Cristiano Ronaldo reveló una curiosa rutina que realiza para mantener viva su llama competitiva: “Me gusta dar descanso a mi cerebro”

Cristiano Ronaldo, del Al Nassr, es el máximo goleador de la historia del fútbol mundial (REUTERS/Yazeed Aldhawaihi)

Si hay algo que nadie puede dudar es del profesionalismo de Cristiano Ronaldo. A lo monstruosamente competitivo que es en los campos de juego, le suma esa cuota vital de responsabilidad fuera de las canchas. Y en este punto no solo se trata de entrenarse bien, de comer sano sino también de tener un buen descanso.

“Como futbolista profesional, necesitas una dedicación total. No son solo las dos horas de entrenamiento. Vivo por lo que soy, por mi carrera futbolística. Pero por supuesto también me encanta pasar tiempo con mi familia, ir al cine o salir a cenar. Cada deportista tiene sus propias características o necesidades”, afirmó el delantero portugués de 39 años.

En este punto, confesó una curiosa práctica que realiza a diario. “Nunca hablo a partir de las 10 de la noche, ni siquiera por teléfono. A partir de esa hora no me llames. Me gusta dar descanso a mi cerebro”.

Y vaya si lo logra, ya que el cinco veces ganador del Balón de Oro es uno de los máximos goleadores del mundo en la temporada con 54 tantos (33 por la Liga y 15 en el resto de las competencias con el Al Nassr de Arabia Saudita, y los 5 restantes con su selección de Portugal.

Así luce Cristiano Ronaldo a los 39 años

Aún le quedan tres fechas más para terminar la temporada en la Liga Saudí, por lo que CR7 podrá seguir agigantando su leyenda. Con seguridad, terminará siendo el goleador del torneo local, ya que suma 33 goles seguido de Mitrovic del Al Hilal con 26 tantos, Hamdallah del Al Ittihad con 19 y Sakala del Al Fayha con 16.

Además, Cristiano Ronaldo continúa firme en el primer lugar en la carrera como máximo goleador de la historia del fútbol mundial, por encima ni más ni menos que de Lionel Messi. El luso acumula un total de 891 goles en 22 temporadas, con 757 de ellos en torneos oficiales disputados en el Real Madrid, Sporting de Portugal, Manchester United, Juventus, Al Nassr y la Selección de Portugal (1009 partidos). CR7 cuenta en su haber, cinco Champions League y una Eurocopa, entre muchísimos otros títulos.

Por su parte, La Pulga cuenta tras sus pasos por el FC Barcelona, París Saint Germain, Inter Miami y la selección argentina un total de 1057 partidos disputados en 20 temporadas. Los tantos oficiales del rosarino fueron 833, contando oficiales y amistosos, un envidiable promedio de 0.83 goles por partido. Si se contabilizan oficiales, el capitán argentino tiene 733 goles en 901 encuentros.