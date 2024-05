Capello destrozó a uno de los técnicos italianos más destacados del momento: “¿Qué ha ganado en su carrera?”

Fabio Capello apuntó contra De Zerbi

Fabio Capello figura entre los directores técnicos más importantes del fútbol italiano, pero también es conocido por no andar con rodeos a la hora de hablar con la prensa. Esto quedó nuevamente en evidencia tras la finalización del choque que protagonizaron Atalanta y Roma, al estar presente en los estudios de Sky.

El debate en torno a la calidad y el rendimiento de los entrenadores de fútbol en Europa sumó un nuevo capítulo con las declaraciones del ex Juventus y Real Madrid al poner en duda la capacidad de su compatriota Roberto de Zerbi, quien no atraviesa su mejor momento en el Brighton & Hove Albion. “Lo pondría en tercera categoría”, afirmó el italiano, destacando la posición actual del equipo de De Zerbi, décimo en la Premier League, y cuestionando su palmarés: “¿Qué ha ganado en su carrera? Una copa en Ucrania”.

Roberto de Zerbi ha adquirido notoriedad en los últimos años gracias a su trabajo con el conjunto inglés, al cual ha dotado de una identidad de juego clara desde su llegada, logrando que el equipo dispute la Europa League esta temporada. Este logro parece no ser suficiente para los estándares de Capello, quien ganó una Champions League y la Supercopa de Europa con el Milan y 13 títulos locales en el Rossonero, Real Madrid, Roma y Juventus (los de la Vecchia Signora luego fueron revocados por el escándalo denominado Calciopoli). También comandó a la Selección de Inglaterra y la de Rusia.

No obstante, esta temporada no fue la mejor para las Gaviotas. quienes parecen haber sentido las ventas de jugadores clave como Moisés Caicedo (Chelsea), Alexis Mac Allister (Chelsea) o Robert Sánchez (Chelsea). En la Premier League figuran en la décima colocación con 48 unidades, lejos de los puestos de clasificación a las competencias internacionales (ganaron solamente una de sus últimas ocho presentaciones). En la Europa League fueron eliminados en octavos de final al caer por un 4-1 global ante Roma.

“Se habla mucho de él como uno de los mejores entrenadores porque Guardiola lo patrocina, pero este año es décimo o undécimo en la clasificación”, soltó sin rodeos. Y luego, ante los rumores de una posible salida del DT rumbo a un equipo top del Viejo Continente, añadió: “Hasta ahora, sin embargo, nadie ha hablado en serio con él, a pesar de que su nombre está vinculado a los banquillos de los grandes clubes. Y luego con el Brighton tiene una cláusula de 15 millones de euros: sinceramente, me parece demasiado para liberar a un entrenador”.

Esta no es la primera vez que Capello apunta contra De Zerbi. En marzo de este año declaró: " Daniele (De Rossi) no habla sólo de esquemas. Y ciertamente no tiene la presunción de De Zerbi, que la otra noche jugó hombre contra hombre con Lukaku. De Rossi es humilde, bueno y muy atento en la comunicación. Y los jugadores, que leen y escuchan de todo, desde periódicos, teléfonos móviles, televisión y radio, se han convencido de que son fuertes”.