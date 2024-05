Chiquito Romero, sin filtros: de la chance de renovar en Boca Juniors al error que lo dejó afuera del Mundial de Rusia 2018

Chiquito Romero dialogó con la revista oficial de Boca Juniors

En medio de la negociación con el Consejo de Fútbol por la renovación de su contrato, Sergio Romero brindó una entrevista exclusiva a la Revista oficial de Boca Juniors en la que dejó entrever que su continuidad está encaminada. Según pudo averiguar Infobae, la tratativa entre Juan Román Riquelme y Chiquito marcha bien y en los próximos días podría ser anunciada. Por otra parte, el experimentado arquero reveló cuál fue el error que lo dejó afuera del Mundial de Rusia 2018.

“Haber venido a Boca fue la mejor decisión de familia que tomamos en los últimos años. El club nos ofrece todas las comodidades y yo estoy contento. La verdad es que no descarto quedarme a vivir en Argentina con mi familia. Acá hay cosas que están muy bien y no sé si las valoramos lo suficiente. Por ejemplo, en el tema de la salud: la atención y el trato de los médicos son difíciles de ver en otros lados”, fue la frase de Romero que invitó a los fanáticos xeneizes a soñar con su permanencia.

Además, el golero de 37 años se refirió a la continuidad de partidos que registró desde que está en la Ribera: “Acá llevo más de 60 partidos en poco más de 15 meses. Creo no haber jugado esa cantidad en los cinco años anteriores. Y lo disfruto”. Otra de las situaciones que lo llevan a estar cómodo en Argentina es el calor de los fanáticos: “Me ha pasado varias veces de sacarme fotos con hinchas que tenían otra camiseta. Venían y me preguntaban si podían. ¡Claro que sí! Después, por cómo se vive el fútbol acá, sé que en otras canchas me van a gritar cosas, voy a recibir algún insulto. Es parte del folclore”.

Chiquito Romero, contento en Boca, renovaría su contrato en breve (REUTERS/Ricardo Moraes)

Por otra parte Chiquito, mundialista con la Albiceleste en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, lamentó la decisión que tomó previo a la Copa del Mundo en Rusia 2018: “Antes del Mundial tuve que operarme y lo hice en el exterior. Me equivoqué: tendría que haberlo hecho acá”. De eso se percató luego de firmar en Boca, donde tuvo un primer semestre para el olvido, sin debutar, por una lesión de rodilla: “Llegué en plena recuperación de una lesión y me trataron de maravillas, sin apurarme, respetando mis tiempos. (El médico) Jorge Batista es un fenómeno”.

Finalmente, Romero revolvió en su memoria para destacar a los mejores compañeros que tuvo a su lado en la Selección: “¿Si tengo que elegir tres que me sorprendieron fuera de la cancha aparte de Messi? Tres son pocos... Me quedo con el Kun Agüero, que para mí en algún momento pudo haber estado a su altura; con Román (Riquelme), que en esos Juegos de 2008 fue fundamental para nosotros, y con Pupi Zanetti, por la humildad que mostraba en cada entrenamiento. Ese tipo de jugadores son ejemplo para los más jóvenes, como hoy lo es Edi (Cavani) para los chicos de Boca. Un pibe lo ve entrenarse y debería decir: este es el camino”.

Desde su arribo a Boca, el misionero ganó la Supercopa Argentina 2022 y va por más: extendería su vínculo hasta fines de 2025.