El semáforo de renovaciones en Boca Juniors: a qué futbolistas se les vence el contrato este año y cuáles de ellos podrían irse

Valentini, Cavani, Chiquito Romero, Benedetto y Pol Fernández, los temas a resolver por el Consejo de Fútbol de Boca

Diego Martínez está en condiciones de hacer un balance de lo que aportaron sus dirigidos en lo que fue el primer semestre de 2024. Boca Juniors pisó las semifinales de la Copa de la Liga, certamen en el que eliminó en el mata-mata a River (tras la igualdad en el Superclásico como visitante por la fase regular), se mantiene en zona de clasificación a la siguiente ronda de la Sudamericana y espera por rival en los 16avos de la Copa Argentina (Almirante Brown o San Martín de Tucumán). El entrenador, en conjunto con el Consejo de Fútbol, delineó el grupo que afrontará el segundo semestre.

En los últimos días renovó su contrato Luis Advíncula, uno de los principales objetivos de la directiva y el cuerpo técnico. El peruano, que se metió en el corazón de los hinchas, se sumó a las firmas de Equi Fernández, Miguel Merentiel, Nicolás Figal y Aaron Anselmino. Pero existen otros cinco casos de futbolistas emblemáticos a los que se les vence el contrato en diciembre de este año y todavía no rubricaron su extensión. Todos transitan diferentes situaciones futbolísticas y consideración del DT.

SERGIO ROMERO (LUZ VERDE):

Chiquito Romero, cerca de firmar su extensión en Boca (@BocaJuniors)

Es el primer apuntado por el Consejo para la renovación. “Boca ya me ofreció. Solamente tengo que hablar con mi familia y ver qué es lo que quiere, esa es la realidad. Tengo la suerte de que mis hijas se adaptaron muy bien a Argentina, no les costó para nada volver al país. Solamente la del medio en su momento me pidió que se quería ir, pero ahora ya está más que tranquila. Si la familia decide quedarse, lo más seguro es que nos quedaremos y extenderemos con Boca”, manifestó el arquero que cumplió 37 años en febrero pasado.

Chiquito es muy ponderado por el entrenador y el Consejo. No solamente por su valía debajo de los tres palos sino también por su ascendencia dentro del plantel. Se rumoreó que el ex guardameta de la selección argentina podía llegar a ser contratado por Inter Miami, aunque el mismo Tata Martino advirtió públicamente que por ahora no está dentro de los objetivos (así como tampoco Ángel Di María) del mercado.

EDINSON CAVANI Y POL FERNÁNDEZ (LUZ AMARILLA):

El uruguayo, con su último tanto en el Superclásico ante River por los cuartos de final de la Copa de la Liga, se terminó de meter al público boquense en el bolsillo. Desde hace varios partidos toda La Bombonera corea su nacionalidad: “¡U-ru-guayo, u-ru-guayo!”. Después de cumplir 18 meses en la institución, el ex PSG y Valencia tendría intenciones firmes de permanecer en La Ribera. Aunque siempre existirá algún club del exterior que querrá cautivarlo, el Matador está muy cómodo en la entidad que adoptó como propia e iría en busca de revancha en la Libertadores del año que viene.

Cavani y Pol Fernández, los dos futbolistas a los que Boca buscará renovarles

En óptimo estado físico y futbolístico pese a que su DNI delata que cumplió 37 años en febrero pasado, Edi es referente dentro del vestuario y ejemplo a seguir para los más jóvenes de la plantilla. Una vez que el Consejo concrete la extensión del vínculo de Chiquito Romero, irá en busca de la continuidad de Cavani, de quien esperan que les siga dando alegrías. “Para nosotros es un sueño tenerlo. Hemos hecho todo lo posible durante dos años y medio que quisimos convencerlo para que venga a nuestro club. Soñábamos con tenerlo. Está muy feliz él y su familia. Estamos disfrutando mucho de tenerlo”, fue lo que expresó Juan Román Riquelme en una de las últimas notas que brindó. Si todo marcha bien, renovaría al menos hasta diciembre de 2025.

Respecto a Pol, uno de los futbolistas que perdió consideración para el hincha, también hay intenciones de renovación. Fernández supo ser muy importante en el mediocampo de Boca Juniors para todos los técnicos antecesores de Diego Martínez. En el último tiempo sufrió el destrato del público, que incluso en la Bombonera llegó a silbarlo ante alguna salida del campo. En el tramo final, cambió abucheos por aplausos porque levantó su nivel y acabará este semestre siendo titular.

“El hincha tiene derecho a opinar lo que quiere, es un juego. Boca es mejor con Pol Fernández, es el más inteligente”, fueron los elogios de Román para con el 8, uno de los capitanes que tiene el Xeneize. Las negociaciones están abiertas y seguramente en las siguientes semanas habrá oferta.

NICOLÁS VALENTINI Y DARÍO BENEDETTO (LUZ ROJA):

El defensor central de 23 años que supo ser pieza clave en la defensa de Jorge Almirón, formó parte de la Selección Sub 23 que se clasificó a los Juegos Olímpicos y tuvo su primera convocatoria con la Mayor, fue marginado de las convocatorias oficiales por pedido de la directiva de Boca. Así lo confirmó Diego Martínez en conferencia: “Nicolás es parte del plantel, pero tiene una situación personal con la institución, que ha decidido que hasta que no se resuelva no contemos con él”.

Existió una negociación que no llegó a buen puerto y que, por el momento, se estancó. Mauricio Serna, integrante del CdF, brindó algunos detalles al respecto en entrevista con Infobae: “Son negociaciones en las que uno ofrece algo, el otro quiere otra cosa. Hay algunas que se dan mucho más fácil, hay otras que son más complejas. Ésta ahora está en un stand by. Se han alargado más de lo que nosotros pensábamos y estamos ahí. ¿Si puede volver a jugar? Todo es posible. Nunca hay un no definitivo frente a muchas situaciones”.

Benedetto y Valentini parecen tener un pie afuera de la Ribera

Valentini no fue considerado para los últimos seis encuentros oficiales de Boca (Estudiantes, Godoy Cruz, River y semifinales ante Estudiantes por Copa de la Liga, más Fortaleza y Sportivo Trinidense por Sudamericana) y todo hace indicar que por el momento continuará fuera de las canchas. Su vínculo expira el 31 de diciembre de este año, pero a partir de julio ya puede sentarse a negociar con otros equipos su llegada en calidad de libre para 2025. Si esto ocurre, quedará “colgado” el próximo semestre. Otra opción sería liberarlo a cambio de una suma de dinero que compense su baja y satisfaga las necesidades del Consejo.

Por otra parte, la salida de Benedetto parece ser inminente. El Pipa disputó 12 partidos sobre los 20 que jugó Boca en todas las competiciones, pero solamente en tres de ellos fue titular y apenas en uno solo completó los 90 minutos (contra Nacional de Potosí en Bolivia, donde erró un penal). Anotó un gol ante Tigre en lo que va de 2024 y da la sensación de que está transitando su último tiempo como futbolista xeneize. Él ya advirtió que en Argentina solamente vestirá la camiseta azul y oro, por lo que buscaría un destino en el exterior (México y la MLS asoman como los más firmes).

Desde Boca le confiaron a Infobae que no son ciertos los rumores de que el atacante que está por cumplir 34 años haya solicitado rescindir el vínculo a mitad de año, al menos hasta el momento. A priori, tienen pensado que cumpla su contrato hasta diciembre. La palabra de Diego Martínez, quien parece tener como prioridades a los uruguayos Cavani y Miguel Merentiel además del juvenil Luca Langoni por sobre la afigura del Pipa, será fundamental para determinar si seguirá o no en la institución. Si el 9 no rescinde o es transferido en este mercado, su adiós será a fin de año.