Julián Álvarez manejó las redes sociales del Manchester City: la pregunta que más lo incomodó y en qué lo mejoró Guardiola

Julián Álvarez respondió las preguntas de los fanáticos del Manchester City

En una innovadora estrategia de comunicación del Manchester City, el delantero argentino Julián Álvarez tomó el control de la cuenta oficial en español del club en X (anteriormente Twitter) anunciando personalmente su rol como Community Manager (CM) por un día. “Hola a todos, ¿cómo andan? Quería comentarles que el CM de la cuenta del Manchester City en español cambió hoy, la voy a estar manejando yo”, manifestó el oriundo de Calchín junto a un tuit que decía “Hoy tendremos un CM muy especial…” y el emoji de la bandera de Argentina y una Araña.

“Así que creo que voy a hacer un buen trabajo. No creo que sea muy difícil superar lo que viene haciendo ellos”, expresó el delantero arrancando con un tono de confianza y jovialidad que promete una interacción diferente a los seguidores.

Julián Álvarez, el nuevo CM del Manchester City

Este hecho singular se produce en la antesala de un compromiso crucial para el equipo dirigido por Pep Guardiola, enfrentándose al Fulham en lo que será la jornada 37 de la Premier League. Con el título de la liga en la mira, los Ciudadanos, ganadores de las últimas tres ediciones del torneo, se encuentran en una encrucijada apasionante, situados en segunda posición con 82 puntos, uno menos que su competidor directo, Arsenal. Dicha lucha por la cima es aún más emocionante considerando que los dirigidos por Guardiola tienen tres partidos pendientes, mientras que los de Londres cuenta con dos, situando al Manchester City en una posición de dependencia propia para revalidar su título por cuarta vez consecutiva.

La primer publicación de Álvarez en su nuevo trabajo fue anunciar la conferencia de prensa que dará Pep Guardiola en la antesala al choque ante Fulham en Craven Cottage y brindarles el enlace para poder verla en vivo. “Como saben, los días pre partido, Pep hace una conferencia de prensa. Los invito a verla, acá les dejo el enlace. Mañana jugamos contra Fulham”, manifestó el cordobés.

Luego fue el turno en el que la Araña respondió las preguntas de los aficionados. Sobre qué aspectos mejoró gracias a su entrenador, manifestó: “Muchas cosas, muchos aspectos. No solo aprendés escuchando a Pep, sino también a los compañeros. Ubicarse en los espacios, descubrir los espacios libres, perfilarse. En esas cosas he crecido mucho”.

Julián Álvarez en su labor como nuevo CM del Manchester City

“¿Cuál fue el gol ‘más Julián’ que hiciste en tu carrera?” fue otra de las consultas que recibió. El atacante se inclinó por uno que le marcó la pasada temporada al Real Madrid. “Recupero la pelota, después hago un movimiento y luego defino. Creo que fue completo y podría definirme con eso”, soltó.

“El inglés sigue costando, sigo estudiando, aprendiendo. No es fácil, pero con esfuerzo, de a poco, vamos mejorando”, reconoció el futbolista. Sin dudas, la que más lo descolocó fue la pregunta sobre “por qué es tan lindo”. Con una sonrisa tímida en su rostro el cordobés manifestó: “Esa pregunta no la puedo responder. Depende de cada uno. Algunos pueden decir que soy lindo, otros no. Es lo que soy”.

“Falta mucho para el retiro, recién arranco mi carrera. Pasé cosas lindas en River Plate y si se da la posibilidad me gustaría volver”, confesó el punta de 24 años.

A pesar de su eliminación en los cuartos de final de la Champions League ante el Real Madrid por penales, los Ciudadanos no retiran su mirada de los títulos, ya que están a las puertas de disputar la final de la FA Cup contra su eterno rival, el Manchester United. Este enfrentamiento no es solo una revancha de la definición de la temporada pasada en la que los ciudadanos se alzaron con la victoria 2-1 gracias a un doblete de Ikay Gundogan, sino la oportunidad de concluir la temporada con un doblete.

La decisión de otorgarle a Julián Álvarez la gestión de la cuenta oficial en español por un día ha sido recibida con entusiasmo por parte de los seguidores del club, quienes esperan interacciones divertidas y originales por parte del jugador argentino.

La participación del surgido de la cantera de River Plate como CM de la cuenta en español del Manchester City no solo demuestra el carisma y la versatilidad del jugador fuera del campo, sino que también marca un hito en la estrategia digital del club. El argentino, que es una fija para Lionel Scaloni en la lista para revalidar el título de la Copa América, lleva 51 partidos con la camiseta celeste en lo que va de la temporada, en los que aportó 18 goles y 13 asistencias