La excusa que ofreció Neuer tras el error que cambió la serie entre Real Madrid y Bayern Múnich por la Champions League: “Es muy amargo”

Real Madrid enfrentará a Borussia Dortmund en la final de la Champions League después de superar una eliminatoria infartante contra el Bayern Múnich, en la cual llegó a estar en desventaja hasta el minuto 87, pero la mística de un equipo inclaudicable se hizo presente para comenzar la remontada gracias a un yerro inesperado de Manuel Neuer en el césped del Estadio Santiago Bernabéu.

El arquero mostró una respuesta dubitativa a un remate de mediana distancia realizado por Vinicius Jr. en el vértice izquierdo del área y Joselu no perdonó en el rebote para estampar el primero de sus dos goles en el 2-1 final en España. Finalizado el compromiso, el campeón del mundo con Alemania en 2014 intentó esgrimir una explicación sobre lo que sucedió, pero terminó echando excusas a una supuesta imperfección del campo de juego: “Tengo que decir que esperaba el balón de otra manera, más hacia mi pecho. Se fue un poco más arriba y no esperaba que hubiera una pequeña ‘topera’ en el césped”.

El término se refiere a una madriguera de topo, pero en las repeticiones brindadas por la transmisión oficial no se alcanza a ver un desnivel en la superficie que cambiara la trayectoria de la pelota. “Este 1-1 fue brutal. Es muy amargo caer eliminados de esta manera con un 0-1 hasta el minuto 85 de partido. Ya estábamos un paso por delante, nos veíamos en la final, no hay palabras”, manifestó el capitán de los bávaros sobre la equivocación clave.

El entrenador del Bayern, Thomas Tuchel, evitó cargar las tintas en el referente de su plantel: “De 10.000 veces, Manu ataja el balón 10.000. Esta fue la 10.001. Está prácticamente descartado que Manu cometa un error. Y lo comete precisamente hoy después de un partido de clase mundial. Eso es muy amargo”. En la misma sintonía estuvo el director deportivo del club, Max Eberl: “Es trágico, sobre todo teniendo en cuenta que nos mantuvo en el partido con todas sus atajadas. Y después ocurre lo que ocurrió. Cero reproches”.

* El resumen de la victoria de Real Madrid

Oliver Kahn, ex CEO del Bayern Múnich entre 2021 y 2023, que vio el partido en el palco del Bernabéu como invitado de honor del Merengue, comparó el error de Manuel Neuer con el suyo en el primero de los dos goles convertidos por Ronaldo en la final perdida por Alemania ante Brasil (0-2) hace 22 años atrás en un Mundial: “En 2002 aún teníamos tiempo por delante. Por desgracia, Manuel cometió un error en el minuto 88. Antes de eso hizo grandes tapadas. Eso forma parte de la brutal vida del portero. Pero Manuel tiene experiencia suficiente para afrontarlo. El Bayern estuvo cerca, lo siento por los chicos”.

No es la primera crítica formalizada al estado del césped, que podría ser sede de la final de la Copa del Mundo 2030 (será organizada por Argentina, Paraguay, Uruguay, España, Portugal y Marruecos), debido a que el DT del Manchester City, Pep Guardiola, había alzado su voz después del encuentro igualado 3-3 en la ida de los cuartos de final: “Cuando yo jugaba era una alfombra y hoy no está así. Supongo que lo arreglarán, sólo tienen que cuidar la hierba, sólo deben mejorar eso”.

Rodri, jugador de los Ciudadanos, también se quejó: “Nos ha perjudicado para nuestra manera de jugar, no ponemos excusas, pero es cierto que no estaba bien. Desde arriba, me ha pasado a veces de que no se ve la perspectiva a pie de campo. Se levantaba, no estaba uniforme”.

Por otro lado, Manuel Neuer se expidió sobre la gran polémica que dejó el duelo: el gol invalidado a Matthijs de Ligt por un fuera de juego, cobrado de manera previa al remate final, razón por la cual no pudo revisarse la jugada en el VAR: “El árbitro se dejó contagiar por arbitrar un partido en el Bernabéu. Tiene que ser fiel a sí mismo. Eso no puede pasar a este nivel”.